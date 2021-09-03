В Китае запретили показывать по телевизору женоподобных мужчин

КПК начала бороться с так называемой «фанатской культурой» и блогерами. Всех на завод!
Власти Китая запретили телеканалам показывать в передачах женственных мужчин. Речь в первую очередь идет о популярных в Азии айдол-шоу (в России это называлось "Фабрикой звезд"), а также всевозможных эстрадных шоу и реалити-шоу, в которых часто участвуют дети знаменитостей.
В требованиях Главного управления печати и публикаций Китая говорится, что телеканалы должны «решительно положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике».
Если с женоподобными мужчинами все ясно, то «ненормативная эстетика» подразумевает смакование завышенных зарплат звезд и популяризацию вульгарных певцов и знаменитостей с «упавшей моралью». Кроме этого Национальная администрация радио и телевидения Китая потребовала избавить население от всевозможных «желтых» новостей - раздувания сплетен и демонстрации чужого богатства.
Вместо этого регулятор порекомендовал телеканалам сделать акцент на «революционную и социалистическую культуру» и традиционную культуру Китая.
В августе власти Китая предупредили, что начнут бороться с фанатскими сообществами известных блогеров, актеров и музыкантов, которые преклоняются перед своими кумирами. Мода на «фанатскую культуру» пришла в Китай из Японии и Южной Кореи. По мнению властей, это «отравляет умы молодежи» и дает большое влияние знаменитостям.
В последнее время КПК крепко взялась за идеологическое воспитание населения. С нынешнего года китайские школьники и студенты начнут изучать «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новой эре», что поможет «подросткам утвердить марксистские убеждения», говорится в директивах Минобразования КНР.
Источник:
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Сейчас запретить ещё сложнее. Отключить интернет? Запретить выезд за пределы страны? Следить за каждым плейлистом?
По мне так выход только один - воспитание. Не только в семье, но и н государственном уровне. Забирая что-то, надо это всегда заменить.