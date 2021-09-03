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В Китае запретили показывать по телевизору женоподобных мужчин

В Китае запретили показывать по телевизору женоподобных мужчин (4 фото)

Автор:
03 сентября 2021 11:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   женоподобные мужчины   запрет   идеология   тв шоу   фанаты   
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КПК начала бороться с так называемой «фанатской культурой» и блогерами. Всех на завод!

Власти Китая запретили телеканалам показывать в передачах женственных мужчин. Речь в первую очередь идет о популярных в Азии айдол-шоу (в России это называлось "Фабрикой звезд"), а также всевозможных эстрадных шоу и реалити-шоу, в которых часто участвуют дети знаменитостей.


В требованиях Главного управления печати и публикаций Китая говорится, что телеканалы должны «решительно положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике».

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Если с женоподобными мужчинами все ясно, то «ненормативная эстетика» подразумевает смакование завышенных зарплат звезд и популяризацию вульгарных певцов и знаменитостей с «упавшей моралью». Кроме этого Национальная администрация радио и телевидения Китая потребовала избавить население от всевозможных «желтых» новостей - раздувания сплетен и демонстрации чужого богатства.


Вместо этого регулятор порекомендовал телеканалам сделать акцент на «революционную и социалистическую культуру» и традиционную культуру Китая.

В августе власти Китая предупредили, что начнут бороться с фанатскими сообществами известных блогеров, актеров и музыкантов, которые преклоняются перед своими кумирами. Мода на «фанатскую культуру» пришла в Китай из Японии и Южной Кореи. По мнению властей, это «отравляет умы молодежи» и дает большое влияние знаменитостям.


В последнее время КПК крепко взялась за идеологическое воспитание населения. С нынешнего года китайские школьники и студенты начнут изучать «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новой эре», что поможет «подросткам утвердить марксистские убеждения», говорится в директивах Минобразования КНР.

Источник:

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Метки: Китай   женоподобные мужчины   запрет   идеология   тв шоу   фанаты   
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3k
Юрий Злой 19 минут назад
я смотрю в Китае мудрые люди у власти...
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1k
fraxinus Минуту назад
Для европейца, все молодые китайцы немного женоподобны.
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24k
Батончик с маком 8 минут назад
Надо и у нас запретить всяких моргенштернов и киркоровых
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3k
Максим 13 минут назад
Да ну, запретили? Молодцы. В Союзе создали таким образом чуть ли не подполье, которое обменивалось пластинками и устраивали "квартирники", слушая западную музыку и в итоге появился культ преклонения перед Западом.
Сейчас запретить ещё сложнее. Отключить интернет? Запретить выезд за пределы страны? Следить за каждым плейлистом?
По мне так выход только один - воспитание. Не только в семье, но и н государственном уровне. Забирая что-то, надо это всегда заменить.
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9k
Vacony 15 минут назад
Ну ок...про шоу и подобное это хорошо.. НО вот к примеру японский фигурист, Юдзуру Ханю , чемпион мира и лучший просто ... это считать тоже женоподобным или как ?
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11k
кира 18 минут назад
Фанатская культура? Чего только ни приснится... Я думала, это распространение сплетен, черный пиар на грязных трусах... А это, оказывается, культура
Молодцы китайцы! Достало засилье пошлости и грязи во всех СМИ.
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