В Китае запретили показывать по телевизору женоподобных мужчин

Власти Китая запретили телеканалам показывать в передачах женственных мужчин. Речь в первую очередь идет о популярных в Азии айдол-шоу (в России это называлось "Фабрикой звезд"), а также всевозможных эстрадных шоу и реалити-шоу, в которых часто участвуют дети знаменитостей.





В требованиях Главного управления печати и публикаций Китая говорится, что телеканалы должны «решительно положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике».