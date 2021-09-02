Джамаат "Аминовка": в Подмосковье строят экопоселение с дресс-кодом и строгим уставом

1037
10
2
Хотя в уставе сообщества нет ни слова о мусульманстве, его правила говорят сами за себя. Купить участок тут смогут люди любой конфессии, согласные не употреблять алкоголь и табачные изделия, носить закрытую одежду, отказаться от громкой музыки и свинины.
Тема экопоселений одно время была очень модной. Устремившиеся на поиски гармонии в природе люди покидали душные города и переселялись в Сибирь, Карелию или похожие регионы. Но Амина Шабанова решила, что ее единомышленникам лучше жить в Подмосковье.
Девушка выступила с идеей создать в московском регионе поселение, в котором могли бы купить землю и жить люди с одинаковыми культурными ценностями.
В 140 км от Москвы в Шаховском городском округе находится поселок "Аминовка". Управляется он ассоциацией "Некоммерческое партнерство по обеспечению функционирования экопоселения „Аминовка“, члены совета которой рассматривают кандидатуры покупателей земельных участков и определяют, разрешить ли им или отказать в приобретении.
Слоган экопоселения
И хотя ни на сайте "Аминовки", ни в уставе экопоселка нет прямого отсыла к исламу (более того, в пункте 1.3 устава "Аминовки" прописано, что "партнерство не является ни политической, ни религиозной организацией и не должно заниматься политической или религиозной деятельностью"), правила джамаата говорят сами за себя. В экопоселении запрещается разведение свиней, употребление алкоголя, открытая одежда для обоего пола с 12 лет. Также нельзя курить, слушать громкую музыку, употреблять нецензурные выражения.
На странице "Аминовки" в Инстаграм подробно рассказывается о том, как выбиралось место под экопоселение. Без молитв Аллаху не обошлось. "Участок земли для поселка был выбран «после Истихары» — молитвы, после которой мусульмане просят Аллаха помочь им принять правильное решение по тому или иному вопросу".
Впрочем, среди купивших в "Аминовке" участок есть и христианская семья. В комментарии к фото подчеркивается, что покупатели были полностью согласны с уставом экопоселения и приняли существующие в нем правила.
А вот местные жители ближайшей деревни, которые поневоле оказались соседями "Аминовки", восторга не испытывают. И рассказывают, почему.
А вот местные жители ближайшей деревни, которые поневоле оказались соседями "Аминовки", восторга не испытывают. И рассказывают, почему.
В обществе новость о строительстве экопоселения восприняли неоднозначно. Многих жителей Подмосковья пугает этот экопоселок, который будет населен в большинстве своем мусульманами. Другие вспоминают поселение Германа Стерлигова с его домостроевскими замашками и говорят, что вот же, тоже живет в Подмосковье со своим уставом, и ничего. И пользы от него особой нет, но и вреда.
Амина Шабанова
29 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин после многочисленных комментариев жителей Подмосковья поручил разобраться в ситуации и проверить опасения граждан из-за возможной "секты" в строящемся поселке. В свою очередь основательница экопоселения Амина Шабанова заявила, что собирается подать в суд на издания, которые назвали "Аминовку" закрытым моноконфессиональным анклавом со своими законами. "С командой юристов готовим заявления в прокуратуру на те издания, кто опубликовал непроверенную информацию и спровоцировал конфликт межконфессионального и межнационального характера", - сообщила она в Инстаграм. Впрочем, вопрос о том, во что превратится Подмосковье, если в нем, как грибы, вырастут подобные поселения, остается открытым. Ниже предлагаем вашему вниманию дискуссию, в которой оппонентами выступили журналист, востоковед Руслан Курбанов, известный религиовед, исполнительный директор Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев и журналист канала "Царьград" Владимир Хомяков.
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Байден задремал на встрече с премьер-министром Израиля
- Что увидел Путин за окном? В соцсетях теряются в догадках и шутят над репортажем журналистов
- Красногорский депутат Джефф Монсон вдохновляется песнями Цоя
- «Подписать что нужно?» Школьник озадачил Путина просьбой подписаться на YouTube-канал
- Талибы показали "захваченную" американскую технику
19
Понравилось19
Новости партнёров
Хотя почему они в мособласть лезут? В дагестане им выделить землю, пусть там свиней не разводят.
1. Стадия - все мирно и красиво.
2. Стадия - строят мечети.
3. Cтадия - банды агрессивной молодежи жгут магазины торгующие
Heправильными продуктами.
4. Стадия - Вытеснят в районе все неправоBерное..
5. Стадия - Начнут резать всех кто живет не по Корану..
Это у вас дело новое, а некоторые прошли это уже много раз..
(олдскульники поймут, о чем я... )