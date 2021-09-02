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Джамаат "Аминовка": в Подмосковье строят экопоселение с дресс-кодом и строгим уставом

Джамаат "Аминовка": в Подмосковье строят экопоселение с дресс-кодом и строгим уставом (10 фото + 2 видео)

Автор:
02 сентября 2021 15:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Аминовка   ПОДМОСКОВЬЕ   джамаат   политика   экопоселение   
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Хотя в уставе сообщества нет ни слова о мусульманстве, его правила говорят сами за себя. Купить участок тут смогут люди любой конфессии, согласные не употреблять алкоголь и табачные изделия, носить закрытую одежду, отказаться от громкой музыки и свинины.

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Метки: Аминовка   ПОДМОСКОВЬЕ   джамаат   политика   экопоселение   
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718
Андрей Ы. 47 минут назад
Если по периметру обнести колючкой под напряжением, то можно.
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25
Timofey2007 6 минут назад
Всем кто купил или хочет купить организовать чартерный рейс в Афганистан. Там и тамада хороший и конкурсы будут интересные.
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10k
ЕвгенийДончак 8 минут назад
Это какой-то цирк абсурда!
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18
Павел Сотников 8 минут назад
Чурки- как раковая опухоль
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15k
ЦСКА 9 минут назад
БЛ....ДЬ, а почему в Подмосковье, а не в Подмахачкаловье!!??
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337
konstantinkaz2016 10 минут назад
Что это? Значит бабульки с журналами это экстремисты, все забрать и запретить, а муслимам кусок земли в Подмосковье со своими законами
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0
пудин ров 16 минут назад
путенским братьям все можно
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478
Анастасия Трифонова 21 минуту назад
Как то очень интересно они с правом собственности обходятся
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365
MC 22 минуты назад
Ёб...ные исламисты! Суки не хотят в своих чуркистанах жить! А так то, это инвазия мусульман на территории христиан.
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34k
Антон 23 минуты назад
Эта Амина просто говорящая голова, реальный владелец там другой чурбанойд, скупивший землю. Хайп решили таким образом поднять чтобы земля продавалась. В район Фудсити после 20.00 приезжайте, вот где Ташкент самый настоящий, это просто треш, такое чувство что не Москва, а Средняя Азия, славянских лиц вообще нет.
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11k
Великий Кормчий 24 минуты назад
А с другой стороны проводить спецоперации по выявлению и ликвидации мракобесов очень удобно. Весь сброд в одном месте.
Хотя почему они в мособласть лезут? В дагестане им выделить землю, пусть там свиней не разводят.
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23k
Sergey Полчаса назад
Хотят жить в единении с природой? Да не вопрос, дальневосточный гектар им в помощь.
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5k
Ya Полчаса назад
И будет теперь законная база у лиц не едящих свинину. Почему то уверен что и полиция будет своя и армия и законы РФ будут там не действительны. И всего в 140 км от Москвы.
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9k
Kostick Полчаса назад
а кабаны там в окрестностях водятся? ежели свиньи будут срать на столь "чистую" территорию, не зашквар ли будет для последователей "самой мирной религии"? наступил в свиную какаху, всё, кирдык и гуриям и прочим ништякам.
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12k
Вася Полчаса назад
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22k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Это полный БИЗДЕЦ , швах полный , забором под миллиард вольт обнести .
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3k
Севастьян Полчаса назад
Государство в государстве?Так для этого у нас Чечня есть и подальше от Москвы.
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65k
Hе шути с Пушкиным. Полчаса назад
Сколько можно наступать на грабли?.. Когда наконец поумнеем?
1. Стадия - все мирно и красиво.
2. Стадия - строят мечети.
3. Cтадия - банды агрессивной молодежи жгут магазины торгующие
Heправильными продуктами.
4. Стадия - Вытеснят в районе все неправоBерное..
5. Стадия - Начнут резать всех кто живет не по Корану..
Это у вас дело новое, а некоторые прошли это уже много раз..
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Ну если не секта , то почему бы и нет ...
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4k
rutt 38 минут назад
Гори гори ясно)))
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10k
Голос Вселенной 40 минут назад
И будут там жить "Те, о которых мы не говорим..."

(олдскульники поймут, о чем я...
)
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