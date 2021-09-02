Джамаат "Аминовка": в Подмосковье строят экопоселение с дресс-кодом и строгим уставом

В обществе новость о строительстве экопоселения восприняли неоднозначно. Многих жителей Подмосковья пугает этот экопоселок, который будет населен в большинстве своем мусульманами. Другие вспоминают поселение Германа Стерлигова с его домостроевскими замашками и говорят, что вот же, тоже живет в Подмосковье со своим уставом, и ничего. И пользы от него особой нет, но и вреда.