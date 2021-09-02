Этот жук почитается в Египте и по сей день как символ богатства, удачи и всяческих благ. В Древнем Египте это насекомое считали символом солнца. В египетском пантеоне богов было несколько солнечных божеств. Один из них – Хепри символизировал собой утреннюю зарю и изображался с головой жука.

Чем, собственно, занимаются эти насекомые? Они делают из навоза шарики идеально круглой формы и откладывают внутрь яйца. Как только, по их мнению, шарик становится безупречным, скарабей начинает свой путь: катит шарик строго с востока на запад, повторяя путь светила. Действо повторяется изо дня в день 28 раз. На 29 день букашка отправляет шарик в воду, где из нее выводится потомство.

Благодаря такому интересному циклу жизнедеятельности египтяне и возвели насекомое в ранг священного. Ведь оно напоминает дневное светило, которое дарует всему живущему жизнь и дает надежду на воскрешение после смерти.