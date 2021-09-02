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Как маленькое насекомое стало священным для целого народа

Как маленькое насекомое стало священным для целого народа (3 фото)

Автор:
02 сентября 2021 13:20
Сообщество : Животные
Метки: Скарабей   божество   египет   жук   почемучка   религия   символ   
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Исторически так сложилось, что скарабей считался священным для египтян. Как и почему обычное насекомое приобрело сакральный смысл для целого народа?

Этот жук почитается в Египте и по сей день как символ богатства, удачи и всяческих благ. В Древнем Египте это насекомое считали символом солнца. В египетском пантеоне богов было несколько солнечных божеств. Один из них – Хепри символизировал собой утреннюю зарю и изображался с головой жука.

Чем, собственно, занимаются эти насекомые? Они делают из навоза шарики идеально круглой формы и откладывают внутрь яйца. Как только, по их мнению, шарик становится безупречным, скарабей начинает свой путь: катит шарик строго с востока на запад, повторяя путь светила. Действо повторяется изо дня в день 28 раз. На 29 день букашка отправляет шарик в воду, где из нее выводится потомство.

Благодаря такому интересному циклу жизнедеятельности египтяне и возвели насекомое в ранг священного. Ведь оно напоминает дневное светило, которое дарует всему живущему жизнь и дает надежду на воскрешение после смерти.


У египтян даже имелись древние религиозные тексты, в которых насекомое именовалось не иначе как богом, призванным охранять внутренний свет человеческой души. И скарабея возвели в ранг своего рода проводника, объединившего божественное и человеческое.

В связи с этим при мумифицировании тел умерших вместо сердца им вкладывали изображение скарабея. Египтяне верили, что без этого ритуала душа потеряет шанс на воскрешение в загробной жизни. На примитивном уровне осознавая важность этого органа, люди считали, что именно его символ должен дать первичный толчок к новой жизни.


Символизм древних верований переместился и в современную жизнь. И украшения и амулеты с этим изображением очень популярны по всему миру. Даже далекие от религии люди не исключают их чудодейственных возможностей и способности таких талисманов приносить удачу, богатство и дарить счастье.

Принято считать, что особенно сильны подаренные жуки, которых делают из металла и камня. Но отношение к предметам культа должно быть соответствующим – серьезным и уважительным. И тогда не исключено, что магический жук, который с таким упорством и целеустремленностью создает свои шарики, поделится этими качествами и с человеком и поможет ему в достижении поставленных целей.

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Метки: Скарабей   божество   египет   жук   почемучка   религия   символ   
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Maximka 54 минуты назад
Какой скарабей - это жук-навозник.
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1k
голландец 38 минут назад
Древнеегипетский бог-создатель жук-скарабей Хепри с человеческой головой и руками.
664-332 гг. до н.э. Египетский музей в Берлине.
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16k
Serg2001 51 минуту назад
Блин, а почему наши то жуки так не делают? Из коровьей лепешки можно сразу баскетбольный мяч скатать!
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