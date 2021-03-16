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Как можно объяснить тезис «Философия – служанка богословия»?

Как можно объяснить тезис «Философия – служанка богословия»? (2 фото)

Автор:
16 марта 2021 10:28
Сообщество : Саморазвитие и философия
Метки: наука   объяснение   почемучка   религия   схоластика   тезис   философия   
563
2

О том, что философия – служанка богословия слышал каждый, кто интересуется этой удивительной наукой и ее связью с религией. Что за смысл вкладывали древние в этот тезис, и как изменилось его содержание в наши дни?

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Метки: наука   объяснение   почемучка   религия   схоластика   тезис   философия   
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8  комментариев
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39k
Александр 3 часа назад
Я думаю философы придумали этот тезис чтобы от них отстала эта секта, которая совала свой нос во все дела, включая науку, а неугодных любила осаживать на костерке
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497
Гарик 5 минут назад
Приплыли.
Раз. Тезис сам по себе сомнительный, так как использует лишь один из инструментов философии - диалектику, не более.
Два. Тем не менее без критической оценки тезиса (в чем несомненно задействованна логика), это всего лишь болтовня о том, чего не потрогать, не увидеть, не понюхать и т. д.
Три. Схоластика, как средневековая философия, создавшая систему искусственных, чисто формальных логических аргументов для теоретического оправдания догматов церкви в системе мировоззрения современного человека должна отсутствовать впринципе.
"Моя скамья для дойки готова" (с) Шелдон Купер.
А вообще, на эту тему днями можно говорить, особенно с верующими людьми.
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567
Миша 2 часа назад
Это богословы так считают. Философ никогда не сможет переспорить жреца. Жрец не слышит никаких доводов рассудка, слепо верит в то, что он говорит. Будет умирать, но фанатично доказывать, что прав только он.

В России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. (Чехов. Палата №6)
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630
Атомный Крот Миша 21 минуту назад
Да слышать-то может жрец и слышит, но вот только у него железные и непробиваемыйе аргументы из серии "Господь так сделал, а почему он так сделал - этого мы своим скудоумием постичь не всегда можем, ибо божественный разум превосходит человеческий."
И не поспоришь.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
287
1k
Yuriy Mironenko 3 часа назад
насколько мне помнится автор именно этого изречения - Фома Аквинский.
помнится потому что писал реферат именно по Фоме и именно по этому изречению.

а у Петра было немного по другому сформулировано: («Философия должна служить Священному Писанию, как служанка своей госпоже»).
т.е. не факт, а предписание необходимости!
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Философия - болтовня, п@здабольство и болтология на отвлеченные темы. Богословие - болтовня, п@здабольство и болтология на религиозные темы. Так что это две сеструшки-болтушки.
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10k
ss 3 часа назад
«Философия – служанка богословия»... Более бредового тезиса ещё не слышал... Впрочем, чего ждать от попа?
Собственно и последнее предложение в тексте тоже... того...
Вопрос вообще неправомочен. Как может что-то отражать сказка, состряпанная, в отличии от науки, из набора бездоказательных суеверий?!
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