О том, что философия – служанка богословия слышал каждый, кто интересуется этой удивительной наукой и ее связью с религией. Что за смысл вкладывали древние в этот тезис, и как изменилось его содержание в наши дни?
Большая часть теологов и философов древности видела в разуме человека способность, которая заключалась не только в приобретении важных для земного бытия знаний, но и была необходима для спасения души.
Особенно ярко эта теория отражена в формуле «Философия – служанка богословия». Этот тезис приписывают Петру Дамиани – монаху-бенедиктинцу, богослову и одному из участников Грегорианской реформы. Подтверждает эту мысль и утверждение Фомы Аквинского: «Теология может взять нечто от философских дисциплин, но не потому, что испытывает в этом необходимость, а лишь ради большей доходчивости преподаваемых ею положений. Ведь основоположения свои она заимствует не от других наук, но непосредственно от Бога через Откровение. Притом же она не следует другим наукам как высшим по отношению к ней, но прибегает к ним, как к подчиненным ей служанкам».
Во времена, когда разумом людей правит атеизм, эти тезисы обычно используют для демонстрации свойственного для Средних веков ограничения суверенитета разума. Свобода науки и философии возлагается на алтарь религии. Но при этом утверждение Фомы Аквинского выражает уверенность в высоком предназначении человеческого разума, его способности отличать добро от зла. Разум и выстраивающееся на его основе философское знание способен принять участие в решении ключевой задачи религии – спасении души.
В отличие от монашеской мистики средневековая схоластика рассматривает обе составляющих человеческого разума как итог подаренных Богом человеку способностей. Человек, созданный по его образу и подобию, изначально был наделен божьим даром, который стал ослабевать после грехопадения. Люди уже не так чисты и духовны, как изначально задумывалось Богом, но дар понимания и разумения все же остался при человеке. И чем больше нехороших поступков он творит, чем сильнее грешит, тем слабее и замутненнее становится разум.
Вера и разум – две стороны одной медали. При этом они не должны вступать в противостояние друг с другом. Это один из основных постулатов схоластической теории. Базируясь на нем, философы Средневековья строили свои системы умозаключений таким образом, чтобы показать истинность исходного допущения. С учетом этого можно утверждать, что рассмотренное выражение демонстрирует наличие баланса между внутренним миром человека и реальной действительностью.
А как вы считаете, что объективнее отражает картину мира – наука или религия?
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Раз. Тезис сам по себе сомнительный, так как использует лишь один из инструментов философии - диалектику, не более.
Два. Тем не менее без критической оценки тезиса (в чем несомненно задействованна логика), это всего лишь болтовня о том, чего не потрогать, не увидеть, не понюхать и т. д.
Три. Схоластика, как средневековая философия, создавшая систему искусственных, чисто формальных логических аргументов для теоретического оправдания догматов церкви в системе мировоззрения современного человека должна отсутствовать впринципе.
"Моя скамья для дойки готова" (с) Шелдон Купер.
А вообще, на эту тему днями можно говорить, особенно с верующими людьми.
В России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. (Чехов. Палата №6)
И не поспоришь.
помнится потому что писал реферат именно по Фоме и именно по этому изречению.
а у Петра было немного по другому сформулировано: («Философия должна служить Священному Писанию, как служанка своей госпоже»).
т.е. не факт, а предписание необходимости!
Собственно и последнее предложение в тексте тоже... того...
Вопрос вообще неправомочен. Как может что-то отражать сказка, состряпанная, в отличии от науки, из набора бездоказательных суеверий?!