Большая часть теологов и философов древности видела в разуме человека способность, которая заключалась не только в приобретении важных для земного бытия знаний, но и была необходима для спасения души.

Особенно ярко эта теория отражена в формуле «Философия – служанка богословия». Этот тезис приписывают Петру Дамиани – монаху-бенедиктинцу, богослову и одному из участников Грегорианской реформы. Подтверждает эту мысль и утверждение Фомы Аквинского: «Теология может взять нечто от философских дисциплин, но не потому, что испытывает в этом необходимость, а лишь ради большей доходчивости преподаваемых ею положений. Ведь основоположения свои она заимствует не от других наук, но непосредственно от Бога через Откровение. Притом же она не следует другим наукам как высшим по отношению к ней, но прибегает к ним, как к подчиненным ей служанкам».

Во времена, когда разумом людей правит атеизм, эти тезисы обычно используют для демонстрации свойственного для Средних веков ограничения суверенитета разума. Свобода науки и философии возлагается на алтарь религии. Но при этом утверждение Фомы Аквинского выражает уверенность в высоком предназначении человеческого разума, его способности отличать добро от зла. Разум и выстраивающееся на его основе философское знание способен принять участие в решении ключевой задачи религии – спасении души.