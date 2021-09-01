Местные власти призвали жителей не покидать своих домов или убежищ, так как не могут спрогнозировать дальнейшее изменение погодных условий и есть вероятность, что наводнение продолжится с новой силой.

Из-за сильных дождей под угрозой стихийного бедствия оказалась и центральная часть страны.По данным национальной метеорологической службы, в Мадриде и других районах центральной Испании ночью прошли проливные дожди и умеренные наводнения, вызванные штормами, в результате которых было зарегистрировано аномальное количество разрядов молний - более 9000 ударов за ночь.

Сообщений о жертвах стихийного бедствия не поступало.