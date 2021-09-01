После окончания лета с большим количеством пожаров, которые опустошили огнём тысячи гектаров природных ландшафтов, первый день осени принёс Испании удары водной стихии. Из-за сильных штормов и непрекращающихся ливней, ряд городов страны тонет в стремительных потоках грязной сточной воды.
Как сообщают в издании The Washington Post, мощное наводнение и шторм обрушились на автономное сообщество Каталония, расположенное в северо-восточной части Пиренейского полуострова.
Интенсивный ливень начался накануне ночью и поливал город Альканар до полудня следующего дня. Мутные потоки воды уносили в Средиземное море автомобили и находившуюся во дворах и открытых площадках мебель. По результатам измерений метеорологической службы Каталонии, за период дождя, количество выпавших осадков на квадратный метр площади этого населённого пункта составило более 215 литров воды.
Местные власти призвали жителей не покидать своих домов или убежищ, так как не могут спрогнозировать дальнейшее изменение погодных условий и есть вероятность, что наводнение продолжится с новой силой.
Из-за сильных дождей под угрозой стихийного бедствия оказалась и центральная часть страны.По данным национальной метеорологической службы, в Мадриде и других районах центральной Испании ночью прошли проливные дожди и умеренные наводнения, вызванные штормами, в результате которых было зарегистрировано аномальное количество разрядов молний - более 9000 ударов за ночь.
Сообщений о жертвах стихийного бедствия не поступало.
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Краткое содержание предыдущих серий здесь:
1. Глобальная печка - 1. Существует ли глобальное потепление? 2. Глобальная печка - 2. Есть ли у Солнца циклы? 3. Глобальная печка - 3. Мифологическое и научное 4. Глобальная печка - 4. Уклончивая Земля 5. Глобальная печка - 5. На волоске судьба твоя 6. Глобальная печка - 6. Газгидратное ружьё и метановая бомба
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