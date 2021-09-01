Шикарная радиоаппаратура лесорубов СССР. Фильм "Девчата" и личный опыт

Помню в детстве, как взрослые возмущались во время просмотра фильма "Девчата": "Показуха! Ну откуда у лесорубов может быть такая шикарная аппаратура!" Много лет спустя судьба закинула меня в края лесозаготовок. Оказалось, шикарная для нас аппаратура, там обычное дело!
Вернемся к фильму "Девчата". Радиоприемник, так возмущавший взрослых, это "Фестиваль" бригадира Ковригина. Он настолько огромен, что даже для него тумбочка мала.
Огромным размером и шикарным корпусом нас тогда впечатлить было трудно, но у приемника было фантастическое по тем временам устройство-пульт дистанционного управления.
С расстояния до шести метров можно управлять всеми функциями радиоприемника: громкость, настройка на нужную волну и даже переключать диапазоны!
Стоил этот радиоприемник соответственно-276 рублей. Чтобы было с чем сравнивать: обычный массовый двухдиапазонный радиоприемник стоил 21 рубль, т.е. разница в цене 13 раз. Кстати, такой радиоприемник, АРЗ-54, стоит в комнате бригады Егорова.
Самое удивительное, никто из зрителей не задался вопросом: для чего режиссёр поставил второй радиоприемник на соседней тумбочке, да еще и трофейный Philips, выпускавшийся в оккупированной Франции
Ничего не могу сказать про ценность такого радиоприемника в 1961 году.
Надо отметить, что все помещения в фильме обязательно "укомплектованы" радиоаппаратурой. В клубе стоит радиола первого класса "Эстония -55". Все таки очаг культуры предприятия-по статусу положено.
В женском общежитии радиола "Рекорд-59"
И даже столовая укомплектована не "абы-каким" радиоприемником, а шикарным детищем Рижского завода имени А.С.Попова "Дзинтарс"
Одним словом не лесхоз, а образцово-показательное предприятие получается.
В 1989 году волею судьбы занесло меня в "лесозаготовительную столицу"-поселок Ныроб Пермского края. Чтобы было понятно, где находится этот медвежий угол, привожу кусочек карты
Кругом тайга, зеки валят и вывозят лес, внутренние войска охраняют их. Население поселка, на первый взгляд, ничем не отличалось от остальных регионов СССР. Сарафанное радио быстро разнесло, что в поселок приехал радиоинженер.
Тут же посыпались просьбы отремонтировать бытовую радиоаппаратуру. Я бывал во многих крупных городах, но такого разнообразия редкой аппаратуры я нигде не видел. У многих в поселке были портативные телевизоры.
Там я единственный раз видел вживую телемагнитолу "Амфитон-301"
Так же единственный раз в жизни видел вживую музыкальный центр "Такт-001-стерео". Обратите внимание на его цену в конце описания-такие цифры незабываемы.
Радиоприемники так же не простые: "Рига", "Салют", "Ленинград". Правда катушечников высшего класса не помню, но "первоклассников" так же хватало.
Так что замечательный фильм Юрия Чулюкина нисколько не преувеличивал реальность.
Источник:
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Снабжение торговых пунктов шло по особому статусу.
Смысл в жопе мира сидеть ,,при лучине,,?
Скидывались и покупали.
Так принято раньше было, это сейчас одни жмоты........и ТИКТОКеры.
Сбор денег для новорожденного...на пеленки..