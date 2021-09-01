Шикарная радиоаппаратура лесорубов СССР. Фильм "Девчата" и личный опыт

С расстояния до шести метров можно управлять всеми функциями радиоприемника: громкость, настройка на нужную волну и даже переключать диапазоны!

Стоил этот радиоприемник соответственно-276 рублей. Чтобы было с чем сравнивать: обычный массовый двухдиапазонный радиоприемник стоил 21 рубль, т.е. разница в цене 13 раз. Кстати, такой радиоприемник, АРЗ-54, стоит в комнате бригады Егорова.