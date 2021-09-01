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Шикарная радиоаппаратура лесорубов СССР. Фильм "Девчата" и личный опыт

Шикарная радиоаппаратура лесорубов СССР. Фильм "Девчата" и личный опыт (16 фото)

Автор:
01 сентября 2021 15:35
Метки: интересные факты   кино   техника   
446
16

Помню в детстве, как взрослые возмущались во время просмотра фильма "Девчата": "Показуха! Ну откуда у лесорубов может быть такая шикарная аппаратура!" Много лет спустя судьба закинула меня в края лесозаготовок. Оказалось, шикарная для нас аппаратура, там обычное дело!

Вернемся к фильму "Девчата". Радиоприемник, так возмущавший взрослых, это "Фестиваль" бригадира Ковригина. Он настолько огромен, что даже для него тумбочка мала.

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Огромным размером и шикарным корпусом нас тогда впечатлить было трудно, но у приемника было фантастическое по тем временам устройство-пульт дистанционного управления.

С расстояния до шести метров можно управлять всеми функциями радиоприемника: громкость, настройка на нужную волну и даже переключать диапазоны!


Стоил этот радиоприемник соответственно-276 рублей. Чтобы было с чем сравнивать: обычный массовый двухдиапазонный радиоприемник стоил 21 рубль, т.е. разница в цене 13 раз. Кстати, такой радиоприемник, АРЗ-54, стоит в комнате бригады Егорова.

Самое удивительное, никто из зрителей не задался вопросом: для чего режиссёр поставил второй радиоприемник на соседней тумбочке, да еще и трофейный Philips, выпускавшийся в оккупированной Франции

Ничего не могу сказать про ценность такого радиоприемника в 1961 году.

Надо отметить, что все помещения в фильме обязательно "укомплектованы" радиоаппаратурой. В клубе стоит радиола первого класса "Эстония -55". Все таки очаг культуры предприятия-по статусу положено.

В женском общежитии радиола "Рекорд-59"

И даже столовая укомплектована не "абы-каким" радиоприемником, а шикарным детищем Рижского завода имени А.С.Попова "Дзинтарс"

Одним словом не лесхоз, а образцово-показательное предприятие получается.

В 1989 году волею судьбы занесло меня в "лесозаготовительную столицу"-поселок Ныроб Пермского края. Чтобы было понятно, где находится этот медвежий угол, привожу кусочек карты

Кругом тайга, зеки валят и вывозят лес, внутренние войска охраняют их. Население поселка, на первый взгляд, ничем не отличалось от остальных регионов СССР. Сарафанное радио быстро разнесло, что в поселок приехал радиоинженер.

Тут же посыпались просьбы отремонтировать бытовую радиоаппаратуру. Я бывал во многих крупных городах, но такого разнообразия редкой аппаратуры я нигде не видел. У многих в поселке были портативные телевизоры.

Там я единственный раз видел вживую телемагнитолу "Амфитон-301"

Так же единственный раз в жизни видел вживую музыкальный центр "Такт-001-стерео". Обратите внимание на его цену в конце описания-такие цифры незабываемы.

Радиоприемники так же не простые: "Рига", "Салют", "Ленинград". Правда катушечников высшего класса не помню, но "первоклассников" так же хватало.

Так что замечательный фильм Юрия Чулюкина нисколько не преувеличивал реальность.

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Метки: интересные факты   кино   техника   
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9k
Kostick Час назад
амфитон тоже ни разу живьём не видел. как и мутанта, с отстёгивающимся плеером и приемником.

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16k
Maks Es 22 минуты назад
Зверопромхозы, лесхозы и различные хозяйства в тайге очень прилично зарабатывали. А в 1980-е, с появлением шествующих организаций-заводов для снабжения их продовольственной и прочей продукцией, сельпо в Сибири и на Урале просто завалили дефицитом. Я помню это время, мне переносной магнитофон "электроника" там отец купил, был жутким дефицитом на большой земле. А клуб деревенский был укомплектован даже рок-комплектом "Музима" из ГДР! Гитары, синтезатор, ударная устаовка и звукоусиливающей аппаратура с цветомузыкой. Даром, что на весь поселок был один гитарист...
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8k
Клёст Полчаса назад
Зарабатывали весьма неплохо.
Снабжение торговых пунктов шло по особому статусу.
Смысл в жопе мира сидеть ,,при лучине,,?
Скидывались и покупали.
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3k
Горожанин 40 минут назад
Просто многие, даже жившие в СССР в городах и бывавшие только в урбанизированных местах бывшей большой страны, не знают, что такие медвежьи углы, в том числе в РСФСР, снабжались в особом порядке. Туда, как в Грузию и другие "блатные" союзные республики, шел поток дефицита - и промышленных товаров, и продуктов, причем шел в объемах, чтобы там дефицита не создавалось. Одновременно надо учитывать, что денежное довольствие, от рабочих до ИТР, в таких местах было не сравнить выше, чем на Большой земле - и это не только "северные", но и сами оклады. Плюс местные предприятия и администрации получали много больше денег по сравнению с другими. В общем, снабжались и жили прилично. Политика такая была. Поэтому и ехали со всего СССР в такие места "вербоваться". Даже Геннадий Хазанов в одной из своих перестроечных юморесок, когда можно было уже все, отразил такое положение дел: он описал поездку в один из таких северных таежных медвежьих углов за... дефицитной дубленкой, которые там можно было купить в магазинах без определения "дефицит".
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156
allexx 41 минуту назад
При Союзе мы зашли в Диксон, город на севере. Там любой магазин был как музей. Продукты, шмутки, бытовая техника да и многое другое, что в Союзе не лежало на прилавках, только подприлавком. ))
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4k
rutt 46 минут назад
Люди деньги там нормальные зарабатывали, могли себе позволить
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12k
Вася 51 минуту назад
круто.. "такт" это вообще заоблачное чудо, а ведь умели и могли
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20k
Виталий Касандров 52 минуты назад
Ну как бы при СССР лесорубы деньгу зашибали реальную да и снабжали их на высшем уровне впрочем как и золотодобытчиков, нефтянников и шахтеров . Так что ничего особо удивительного .
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158k
☭Cheкаво☭ 59 минут назад
Скинулись.
Так принято раньше было, это сейчас одни жмоты........и ТИКТОКеры.
Сбор денег для новорожденного...на пеленки..
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5k
maclay Час назад
Так откуда, в начале 90х, там появились долларовые миллионеры, денег там громодьё было !
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25
Михайло Потапыч Час назад
Нормальная киношная лакировка. Сантехники в основной своей массе тоже радикально отличались от Афони в худшую сторону.
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