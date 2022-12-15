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30 забавных и нелепых сцен, попавших на камеры Google Street View

30 забавных и нелепых сцен, попавших на камеры Google Street View

Автор:
15 декабря 2022 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: google street view   Юмор   забавно   карты google   смешные фото   что здесь происходит   
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Google Street View (Просмотр улиц) зародился в 2007 году как идея создать 360-градусную панораму всего мира с помощью автомобилей, оснащенных камерами. С тех пор технологический гигант запечатлел значительную часть поверхности Земли, и это, безусловно, невероятно полезный инструмент для изучения планеты, но еще лучше он работает как кладезь забавных, милых и нелепых ситуаций, которые происходят по всему миру.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: google street view   Юмор   забавно   карты google   смешные фото   что здесь происходит   
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1  комментарий
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Антон Полчаса назад
Это же Стиг из передачи Top Gear.
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