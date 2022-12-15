30 забавных и нелепых сцен, попавших на камеры Google Street View

Google Street View (Просмотр улиц) зародился в 2007 году как идея создать 360-градусную панораму всего мира с помощью автомобилей, оснащенных камерами. С тех пор технологический гигант запечатлел значительную часть поверхности Земли, и это, безусловно, невероятно полезный инструмент для изучения планеты, но еще лучше он работает как кладезь забавных, милых и нелепых ситуаций, которые происходят по всему миру.