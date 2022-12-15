30 забавных и нелепых сцен, попавших на камеры Google Street View

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Google Street View (Просмотр улиц) зародился в 2007 году как идея создать 360-градусную панораму всего мира с помощью автомобилей, оснащенных камерами. С тех пор технологический гигант запечатлел значительную часть поверхности Земли, и это, безусловно, невероятно полезный инструмент для изучения планеты, но еще лучше он работает как кладезь забавных, милых и нелепых ситуаций, которые происходят по всему миру.
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4. "Я заметил машину Google Street View в своем районе и принял незамедлительные меры. Только что, 8 лет спустя, мой брат сообщил мне, что это сработало"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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