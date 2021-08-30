17 раз, когда дети актёров изображали в фильмах молодые версии своих родителей

В фильме «Голос улиц» (2015) О'Ши Джексон-младший сыграл своего отца Айс Кьюба в молодости

Вот фото О'Ши и Айс Кьюба в одном и том же возрасте

О'Ши появился на свет в 1991 году, когда Айс Кьюбу (О’Ши Джексону) было 22 года.

В сериале «Студия 30» (2006–2013) в эпизоде со свадьбой маленькую Лиз Лемон, роль которой исполнила Тина Фей, сыграла её дочь Элис Ричмонд

Тина родила Элис в 2005 году возрасте 36 лет.

В фильме «Множественные святые Ньюарка» (2021) Майкл Гандольфини сыграл молодого Тони Сопрано, роль которого до этого исполнял его отец Джон Гандольфини в сериале «Клан Сопрано» (1999–2007)

Майкл появился на свет в 1999 году, когда Джону Гандольфини (1961-2013) было 38 лет.

В фильме «Поцелуй навылет» (2005) Роберт Дауни-мл. исполнил роль Гарри Локхарта, а его 9-летнюю версию в картине сыграл сын актёра Индио Фалконер Дауни

Индио появился на свет в1993 году, когда Роберту Дауни-мл. было 29 лет.

В фильме «Сила грома» (2021) дочь Мелиссы Маккарти, Вивиан Фальконе, сыграла молодую версию персонажа её мамы Лидии Берман

Мелисса родила Вивиан в 2007 году в возрасте 37 лет.

Роль молодого Т'Чаки в фильме «Черная пантера» (2018) исполнил Атандва Кани, настоящий сын актёра Джона Кани, исполнившего в том же фильме взрослую версию короля Ваканды

Атандва появился на свет в 1984 году, когда Джону Кани был 41 год.

В фильме «Обитель зла: Последняя глава» (2016) помимо Милы Йовович, сыгравшей роль Элис, также снималась её дочь Эвер Андерсон, исполнившая роль Алисии Маркус, представ в картине в визуальном образе Красной королевы

Милица Богдановна Йовович родила Эвер в 2007 году в возрасте 32 лет.

В сериале «Шоу 70−х» (1998–2006) Дуэйн «Скала» Джонсон исполнил роль своего отца канадского рестлера Рокки Джонсона

Дуэйн появился на свет в 1972 году, когда Рокки (1944-2020) было 32 года.

Дочь Гленн Клоуз Энни Старк сыграла молодую версию персонажа её мамы Джоан Каслмен в фильме «Жена»

Гленн Клоуз родила свою единственную дочь Энни в 1988 году в возрасте 41 года.

Сын Вина Дизеля, Винсент Синклер, сыграл молодую версию Доминика Торетто в фильме «Форсаж 9»

Винсент Синклер появился на свет в 2010 году, когда Вину дизелю было 43 года.

Винсент — средний ребёнок из трёх детей Вина, самый младший из которых родился в 2015 году, когда актёру было 46 лет.

Бен Стиллер и его сын Куинлин Демпси Стиллер вместе участвовали в озвучивании льва Алекса в мультфильме «Мадагаскар 2» (2008)

Куинн озвучивал Алекса, когда тот был ещё львёнком, а Бен уже взрослую версию льва.

Куинн появился на свет в 2005 году, когда Бену было 39 лет.

В советском кинематографе тоже есть пример, когда дети знаменитых актёров снимались с ними в одном фильме, и более того, изображали их в прошлом. Таким фильмом является картина Владимира Басова «Время и семья Ко́нвей» (1984). В фильме присутствует не один такой пример, а целых восемь. Вот несколько примеров:

Андрей Леонов - Евгений Леонов в роли Алана Конвея