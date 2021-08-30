17 раз, когда дети актёров изображали в фильмах молодые версии своих родителей

Режиссёры нередко показывают персонажей своих фильмов в разные временные промежутки, начиная от детства и заканчивая глубокой старостью. Для достоверности им приходится искать актёров, похожих на главных героев, или же прибегать к помощи компьютерной графики.
Сегодня мы хотим рассказать вам про 16 случаев, когда режиссёры 100%-но попали в точку с поиском молодых версий персонажей своих фильмов, не используя ни грамма компьютерной графики, просто пригласив на роли настоящих детей актёров. Только представьте, насколько это удобно, ведь не надо далеко ходить, плюс популярные актёры часто заводят детей около 35+ лет, что позволяет достоверно изображать их в детстве и юности.
Зои Перри исполнила роль Мэри Купер, мамы Шелдона, в спин-офф-сериале «Детство Шелдона» (2017), эту же роль в оригинальном сериале «Теория Большого взрыва» (2007) сыграла её мама Лори Меткалф
У Лори Меткалф 4 ребёнка, она родила Зои в 29 лет в 1983 году.
В фильме «Вечер» (2007) Мэми Гаммер сыграла молодую версию персонажа Лилы Уиттенборн Росс, которую в современном времени исполнила её мама Мэрил Стрип
Мэми Гаммер отлично подошла на роль, изобразив Лилу Уиттенборн Росс (Мэрил Стрип) в 1950-х годах.
Мэрил Стрип родила Мэми, когда ей было 34 года в 1983 году.
Для фото молодого Реда в фильме «Побег из Шоушенка» (1994) в его деле использовалась фотография реального сына Моргана Фримана Альфонсо Фримена
Альфонсо появился на свет в 1959 году, когда Моргану Фримену было 23 года.
Кстати, Альфонсо исполнил эпизодическую роль в фильме
Когда Энди Дюфрейн (Тим Роббинс) прибывает в тюрьму Шоушенк, то его встречают заключённые, и Альфонсо играет самого громкого из них.
Если вы являетесь фанатом сериала «Американская история ужасов», то во втором сезоне вам могло показаться, что для изображения молодого доктора Артура Ардена режиссёры состарили Джеймса Кромвелла с помощью компьютерной графики, но его сыграл вполне реальный сын актёра Джон Кромвелл
Джеймса Кромвеллу было 40 лет, когда Джон появился на свет в 1980 году.
В фильме «Папа-досвидос» (2012) Сьюзан Сарандон и ее дочь Эва Амурри сыграли одну и ту же героиню Мэри МакГаррикл, изображая её в разные временные промежутки
В фильме «Голос улиц» (2015) О'Ши Джексон-младший сыграл своего отца Айс Кьюба в молодости
Вот фото О'Ши и Айс Кьюба в одном и том же возрасте
О'Ши появился на свет в 1991 году, когда Айс Кьюбу (О’Ши Джексону) было 22 года.
В сериале «Студия 30» (2006–2013) в эпизоде со свадьбой маленькую Лиз Лемон, роль которой исполнила Тина Фей, сыграла её дочь Элис Ричмонд
Тина родила Элис в 2005 году возрасте 36 лет.
В фильме «Множественные святые Ньюарка» (2021) Майкл Гандольфини сыграл молодого Тони Сопрано, роль которого до этого исполнял его отец Джон Гандольфини в сериале «Клан Сопрано» (1999–2007)
Майкл появился на свет в 1999 году, когда Джону Гандольфини (1961-2013) было 38 лет.
В фильме «Поцелуй навылет» (2005) Роберт Дауни-мл. исполнил роль Гарри Локхарта, а его 9-летнюю версию в картине сыграл сын актёра Индио Фалконер Дауни
Индио появился на свет в1993 году, когда Роберту Дауни-мл. было 29 лет.
В фильме «Сила грома» (2021) дочь Мелиссы Маккарти, Вивиан Фальконе, сыграла молодую версию персонажа её мамы Лидии Берман
Мелисса родила Вивиан в 2007 году в возрасте 37 лет.
Роль молодого Т'Чаки в фильме «Черная пантера» (2018) исполнил Атандва Кани, настоящий сын актёра Джона Кани, исполнившего в том же фильме взрослую версию короля Ваканды
Атандва появился на свет в 1984 году, когда Джону Кани был 41 год.
В фильме «Обитель зла: Последняя глава» (2016) помимо Милы Йовович, сыгравшей роль Элис, также снималась её дочь Эвер Андерсон, исполнившая роль Алисии Маркус, представ в картине в визуальном образе Красной королевы
Милица Богдановна Йовович родила Эвер в 2007 году в возрасте 32 лет.
В сериале «Шоу 70−х» (1998–2006) Дуэйн «Скала» Джонсон исполнил роль своего отца канадского рестлера Рокки Джонсона
Дуэйн появился на свет в 1972 году, когда Рокки (1944-2020) было 32 года.
Дочь Гленн Клоуз Энни Старк сыграла молодую версию персонажа её мамы Джоан Каслмен в фильме «Жена»
Гленн Клоуз родила свою единственную дочь Энни в 1988 году в возрасте 41 года.
Сын Вина Дизеля, Винсент Синклер, сыграл молодую версию Доминика Торетто в фильме «Форсаж 9»
Винсент Синклер появился на свет в 2010 году, когда Вину дизелю было 43 года.
Винсент — средний ребёнок из трёх детей Вина, самый младший из которых родился в 2015 году, когда актёру было 46 лет.
Бен Стиллер и его сын Куинлин Демпси Стиллер вместе участвовали в озвучивании льва Алекса в мультфильме «Мадагаскар 2» (2008)
Куинн озвучивал Алекса, когда тот был ещё львёнком, а Бен уже взрослую версию льва.
Куинн появился на свет в 2005 году, когда Бену было 39 лет.
В советском кинематографе тоже есть пример, когда дети знаменитых актёров снимались с ними в одном фильме, и более того, изображали их в прошлом. Таким фильмом является картина Владимира Басова «Время и семья Ко́нвей» (1984). В фильме присутствует не один такой пример, а целых восемь. Вот несколько примеров:
Андрей Леонов - Евгений Леонов в роли Алана Конвея
Владимир Басов-младший и Владимир Басов в роли Эрнеста Биверса
Антон Табаков и Олег Табаков в роли Робина Конвея
К сожалению, фильм был холодно встречен публикой, потому как показался слишком затянутым и не проработанным. Критики также отмечали слабую игру детей актёров, которые не дотягивали до своих знаменитых родителей.
Источник:
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Мож - омолодили, не?