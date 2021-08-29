Украина просит у США продлить транзит российского газа

Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявляет, что:



— Нам нужен транзит на следующие 10 лет, чтоб подготовить нашу систему к новым вызовам, для транспортировки водорода и так далее. Я считаю, что по меньшей мере 45-50 миллиардов кубометров ежегодно, что у нас сейчас есть, — объявил Макогон. — У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий. И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет.



Параллельно он выразил готовность «ГТС Украины» поуправлять «Северным потоком – 2», но потом признался, что это он так пошутил. А вот насчет нового договора вещал абсолютно серьезно. Причем, по мере того, как говорил, аппетит Макогона изрядно вырос. Если сначала говорил про 10 лет, то практически сразу сделал поправку уже на 15 лет. Мог бы и про двадцать лет заявить, а то и про двадцать пять. Но еще же не вечер, и аппетит может разыграться еще больше.





А ведь Путин четко и логично сказал, что: "от транзита нашего газа через ГТС Украины никто специально отказываться не собирается. Главное, чтобы были соблюдены два условия. Первое – законтрактованы определенные объемы газа покупателями в Западной Европе, чтобы было что транзитировать. Согласитесь, бессмысленно гнать газ по трубе, если на него нет покупателя. И второе – Украина должна предложить привлекательные и коммерчески выгодные условия, чтобы российской стороне имело смысл задействовать ГТс Украины, а не гнать газ себе в убыток."



Вот скажите, что тут непонятного? Почему после всего этого Украина пытается выбить себе транзит газа разговаривая с кем угодно, кроме тех, кто этот газ добывает.



Ну ладно еще с Германией обсуждать этот вопрос, они все же потребители. Но обсуждать вопрос транзита газа с США это вообще нонсенс! США первые заинтересованы, чтобы труба украинская развалилась вместе с СП-2 и они бы продавали в Европу сжиженный газ.



Ну и в догонку посмотрите еще, как на Украине в прямом эфире унизили телеканал "Дождь"

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