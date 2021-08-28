Официант ударил туриста ножом за нелестный отзыв о стейке

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Британский турист получил ножевое ранение в ресторане на Майорке. Так неожиданно местный официант отреагировал на нелестный отзыв гостя о местной кухне и явно завышенных ценах.
Британский турист получил удар ножом от испанского официанта после того, как пожаловался на стейк, который подали его жене. Турист был срочно доставлен в больницу после того, как был ранен ножом в живот и ногу во время ссоры в ресторане на острове Майорка.
Инцидент произошел вечером в ресторане "Дон Денис", в Кан-Пикафорте, на северо-востоке острова. По сообщению местной полиции, официант в ходе ссоры также получил от отдыхающего легкое ножевое ранение.
Сотрудники экстренных служб стабилизировали туриста на месте происшествия после того, как он потерял сознание от большой кровопотери. Впоследствии он был доставлен в больницу Сон Эспасес в Пальме. Неназванный официант лечился в другой больнице.
Хайме Соберац, менеджер ресторана "Дон Денис", сказал, что причиной инцидента стали разногласия по поводу качества мяса.
Инцидент произошел вечером в ресторане "Дон Денис", в Кан-Пикафорте, на северо-востоке острова. По сообщению местной полиции, официант в ходе ссоры также получил от отдыхающего легкое ножевое ранение.
Сотрудники экстренных служб стабилизировали туриста на месте происшествия после того, как он потерял сознание от большой кровопотери. Впоследствии он был доставлен в больницу Сон Эспасес в Пальме. Неназванный официант лечился в другой больнице.
Хайме Соберац, менеджер ресторана "Дон Денис", сказал, что причиной инцидента стали разногласия по поводу качества мяса.
"Я видел мясо до того, как его подали на стол, и оно показалось мне вполне приемлемым, - говорит Соберац. - Может, прорблема была в приготовлении мяса. Я не был свидетелем самого инцидента, - в это время я как раз пошел в супермаркет, - но мне сказали, что турист впал в бешенство, потому что ему не понравился стейк , который заказала его жена. Я точно не знаю, в чем была проблема, но он словно взбесился и без предупреждения набросился на моего официанта - миролюбивого бангладешца, от которого никогда не было проблем. Этот человек определенно был вооружен ножом, и в ходе борьбы в кустах у террасы, оба мужчины были ранены. Этому туристу пришлось хуже, везде была его кровь. Но официант заверил меня, что ножа у него не было".
Сейчас полиция Майорки проводит расследование. Соберац добавил, что все его сотрудники "находятся в шоке". "Официант описал этого туриста как очень крупного мужчину", - сказал он, добавив, что уверен в оправдании своего сотрудника. Пока неизвестно, кому и какие обвинения будут предъявлены в связи с инцидентом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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За всю боль долгих лет колониального беспредела в Юго-Восточной Азии причиненную Британской империей...И перо за это получай.... миролюбивый бангладешец....
Горячий с гриля жиром пенясь,
В ресторанчике Дон Денис,
Бритишам подали пенис.
Пропел с одесским акцентом бангладешец.