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Официант ударил туриста ножом за нелестный отзыв о стейке

Официант ударил туриста ножом за нелестный отзыв о стейке (4 фото)

Автор:
28 августа 2021 09:11
Сообщество : Криминал
Метки: конфликт   криминал   майорка   неожиданно   официант   поножовщина   ресторан   турист   
628
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Британский турист получил ножевое ранение в ресторане на Майорке. Так неожиданно местный официант отреагировал на нелестный отзыв гостя о местной кухне и явно завышенных ценах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: конфликт   криминал   майорка   неожиданно   официант   поножовщина   ресторан   турист   
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10  комментариев
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385
Юстас ЗаПутинцев 2 часа назад
То, что бриты быдляки и отморозки-ничего нового. Поляки и фины туда же.
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393
vtoroyshans 5 минут назад
хотел мясо с кровью - на получи сука
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1k
Ratibor 19 минут назад
Пусть тебе приснится Пальма Де Майорка....

За всю боль долгих лет колониального беспредела в Юго-Восточной Азии причиненную Британской империей...И перо за это получай....
миролюбивый бангладешец....
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11k
Taximaxi 24 минуты назад
Аху’тельный был сервис,
Горячий с гриля жиром пенясь,
В ресторанчике Дон Денис,
Бритишам подали пенис.
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761
олег Полчаса назад
у брита мясо оказалось сочнее.
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7k
babsbaberley Полчаса назад
Из очень крупного мужчины, официант из Бангладеша собирался наготовить больше стейков.
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1k
Moon24 Полчаса назад
Официант должен обслуживать и создавать настроение а не так реагировать . Просто повесить за профнепригрдность
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32k
Опаньки Полчаса назад
вот это сервис )
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1k
Шмёль 46 минут назад
-И перо за это получай...
Пропел с одесским акцентом бангладешец.
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