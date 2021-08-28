Официант ударил туриста ножом за нелестный отзыв о стейке

"Я видел мясо до того, как его подали на стол, и оно показалось мне вполне приемлемым, - говорит Соберац. - Может, прорблема была в приготовлении мяса. Я не был свидетелем самого инцидента, - в это время я как раз пошел в супермаркет, - но мне сказали, что турист впал в бешенство, потому что ему не понравился стейк , который заказала его жена. Я точно не знаю, в чем была проблема, но он словно взбесился и без предупреждения набросился на моего официанта - миролюбивого бангладешца, от которого никогда не было проблем. Этот человек определенно был вооружен ножом, и в ходе борьбы в кустах у террасы, оба мужчины были ранены. Этому туристу пришлось хуже, везде была его кровь. Но официант заверил меня, что ножа у него не было".