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Британка похудела благодаря регулярному сексу с мужем

Британка похудела благодаря регулярному сексу с мужем

Автор:
20 января 2023 09:46
Сообщество : Истории
Метки: истории   люди   модель   похудела   секс   фигура   фото   
3974
13
Бывшая модель из Великобритании сбросила лишние килограммы благодаря тому, что занималась сексом дважды в день.
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Метки: истории   люди   модель   похудела   секс   фигура   фото   
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57  комментариев
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9k
SSD 3 часа назад
Есть видео, где она худеет? Друг спрашивает...
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Минуту назад
не верю, это не правда, как она может похудеть, занимаясь сексом два раза в день по три минуты?
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388k
Алексей 7 минут назад
где фото до?
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87k
Феофан 8 минут назад
Старый дед приходит к доктору:

– Доктор у меня с бабкой беда, уж месяц лежит на кровати, не встает, стонет. Не ест не пьет, помирает. Что делать?

– Ну, дед, случай тяжелый. Но лечение надо начать с секса.

– Дохтор, милок, ты чего? Мне 80 лет. Я старый партиец, на моих руках Ленин умер, не могу я.

– Дед, другого способа нет.

Дед пришел домой покурил, покряхтел, бахнул жменю виагры, запил соточкой, и полез на бабку. Раз, другой, устал, заснул. Просыпается – бабуля на кухне хлопочет, песенки напевает, губки накрасила, глаза подвела, аж пританцовывает. Дед сел закурил, опустил низко голову.

– Дед ты чего? Со мной хорошо всё!

– Дура ты. Я, ведь, Ленина спасти мог!
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27k
Юрьевич 13 минут назад
Мужик то жив?
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240
Николай 17 минут назад
девчонки, го худеть;-)
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7k
Конрад Карлович Полчаса назад
Встречаются два друга. Один плачется: - Жена надоела, сил нет! Убил бы, но в тюрьму неохота! Второй: - Трахай ее три раза в день, через две недели точно помрёт. Через неделю второй заходит к первому. Тот бледный лежит на диване и еле дышит. Жена его, приплясывая и подпевая, что-то готовит а кухне. Первый: -Поёт? -Да... И не знает, дура, что через неделю умрёт.
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129
Николай Пауков 39 минут назад
исследования про губищи я уже озвучил. Теперь про секс.
Если проснутся минут на 15 раньше и занятся сексом (а лучше проснутся вовремя и на работу приехать на 15 минут позже=)), лично я чувствую себя значительно бодрее.
В принципе почти того же эффекта можно добиться и утренней зарядкой, но тут уж кому чего.
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3k
Владимир 49 минут назад
утром-секс,днем-секс,а вечером-кекс...а,если не поможет?-тогда кекс заменить на секс.
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28k
Alex 54 минуты назад
Муж как себя чувствует, жив ещё?
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9k
GROMOZEKA Час назад
Ну хоть со своим мужем и то прекрасно
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4k
dampfer 2 часа назад
Доктор! Помогите! Моя бабка уже месяц в кровати лежит, не двигается, глаза закрыты... совсем плохо, помирает. Ну что делать?!
- Дедушка, а вы ее трахнуть не пробовали?
- Да что Вы доктор! Что Вы говорите?! Нам
с бабушкой по 80 лет! Я старый коммунист, у меня на руках Ленин
помирал! А Вы что такое говорите "трахнуть"!
- Дедуль, я Вам как врач говорю, трахните и все как рукой снимет.
Ну дед пришел, выпил стопарик. съел горсть
таблеток.. залез на бабку. Сделал дело. Просыпается, а бабка у печи
хлопочет... накрашенная.. прическу сделала.. Расцвела..Песни поет..
Призадумался дед..
- Ёптимать!! Ведь я мог и Ленина спасти (c)
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235
И Ш 2 часа назад
Пост от ее мужика в студию! Он то в курсе?
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16k
Сергей 2 часа назад
Зато мужик!:)
Зато мужик!:)Посмотреть
Зато мужик!:)
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16k
Bill 2 часа назад
Муж был сильбно удивлен, когда узнал что его жена дважды в день занимается сексом.
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Доказательство процесса в студию
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16k
Сергей 2 часа назад
Если рот постоянно занят - что удивительного-то?:)
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5k
ПЕТР 2 часа назад
Ну судя по тому что у нее на всех фотографиях рот не закрывается, питалась она во время секса одним и тем же, вот и результат.
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6k
Джейсон Вурхиз 2 часа назад
Ну и на куа это сюда тащить?
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Одна дочь ложится рано, а трое других держат свечку?
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380
Ринат Фамутдинов 2 часа назад
Если она похудела, то сколько жрёт мужик чтобы не отощать?
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