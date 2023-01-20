Британка похудела благодаря регулярному сексу с мужем

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Бывшая модель из Великобритании сбросила лишние килограммы благодаря тому, что занималась сексом дважды в день.
41-летняя Карла Беллуччи набрала вес после рождения четверых детей. «Я все еще чувствовала себя сексуальной благодаря моему мужчине, но в глубине души я не была счастлива», — рассказывает она. Чтобы похудеть, британка начала делать физические упражнения, следить за размерами порций, а также регулярнее заниматься сексом с мужем.
Беллуччи не признает спортзалы и считает, что секс — лучший способ поддерживать хорошую физическую форму. «Все эти мамаши, которые тратят тысячи на абонементы, должны требовать возврата денег. Я действительно этого не понимаю. Просто занимайтесь сексом два раза в день, и это прекрасно скажется на вашей фигуре», — утверждает она.
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Модель смогла вернуть свое тело в прежнюю форму, не прилагая больших усилий. «В моем расписании всегда есть время для секса. Моя дочь Блю рано ложится спать, а потом я провожу время с моим мужчиной», — объяснила она.
Желающим похудеть Беллуччи советует следить за количеством съеденного, а также развить внутреннюю дисциплину. «Перестаньте сидеть и сплетничать о красотках со своими друзьями, перестаньте подглядывать за ними в социальных сетях и будьте счастливы», — добавляет она.
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– Доктор у меня с бабкой беда, уж месяц лежит на кровати, не встает, стонет. Не ест не пьет, помирает. Что делать?
– Ну, дед, случай тяжелый. Но лечение надо начать с секса.
– Дохтор, милок, ты чего? Мне 80 лет. Я старый партиец, на моих руках Ленин умер, не могу я.
– Дед, другого способа нет.
Дед пришел домой покурил, покряхтел, бахнул жменю виагры, запил соточкой, и полез на бабку. Раз, другой, устал, заснул. Просыпается – бабуля на кухне хлопочет, песенки напевает, губки накрасила, глаза подвела, аж пританцовывает. Дед сел закурил, опустил низко голову.
– Дед ты чего? Со мной хорошо всё!
– Дура ты. Я, ведь, Ленина спасти мог!
Если проснутся минут на 15 раньше и занятся сексом (а лучше проснутся вовремя и на работу приехать на 15 минут позже=)), лично я чувствую себя значительно бодрее.
В принципе почти того же эффекта можно добиться и утренней зарядкой, но тут уж кому чего.
- Дедушка, а вы ее трахнуть не пробовали?
- Да что Вы доктор! Что Вы говорите?! Нам
с бабушкой по 80 лет! Я старый коммунист, у меня на руках Ленин
помирал! А Вы что такое говорите "трахнуть"!
- Дедуль, я Вам как врач говорю, трахните и все как рукой снимет.
Ну дед пришел, выпил стопарик. съел горсть
таблеток.. залез на бабку. Сделал дело. Просыпается, а бабка у печи
хлопочет... накрашенная.. прическу сделала.. Расцвела..Песни поет..
Призадумался дед..
- Ёптимать!! Ведь я мог и Ленина спасти (c)