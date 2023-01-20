Британка похудела благодаря регулярному сексу с мужем

Беллуччи не признает спортзалы и считает, что секс — лучший способ поддерживать хорошую физическую форму. «Все эти мамаши, которые тратят тысячи на абонементы, должны требовать возврата денег. Я действительно этого не понимаю. Просто занимайтесь сексом два раза в день, и это прекрасно скажется на вашей фигуре», — утверждает она.