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Минцифры создало правила для "цифрового паспорта"

Минцифры создало правила для "цифрового паспорта"

Автор:
08 октября 2023 10:42
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   Минцифры   госуслуги   паспорт   правила   цифровой паспорт   
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При этом от бумажного паспорта никто отказываться не собирается, а его цифровой аналог - это всего лишь вспомогательный документ.

Несмотря на все глюки и баги "Госуслуги" действительно существенно облегчают жизнь. Нет необходимости выстаивать бесконечные живые очереди на смену документов, получения справок, пособий и прочих нужных нужностей. Так что появление на сайте особого QR-кода, было лишь делом времени. Еще в начале февраля пользователи сайта обратили на него внимание, в сентябре "цифровой паспорт" указом президента приравняли к предоставлению бумажной версии.


Но только лишь сейчас Минцифры разработало правила для предъявления такого "паспорта".


Этот самый QR-код является упрощенной версией настоящего паспорта. В настоящий момент его можно предъявлять при покупке табака, алкоголя, посещения мероприятия, при посадке в поезд, подтвердить свою личность в банке, в котором уже являешься клиентом или же при получении государственных или муниципальных услуг. Оформить загранпаспорт, заменить внутренний паспорт или переписать имущество по нему не получится.


С 2024 года с "цифровым паспортом" можно будет получать посылки и денежные переводы на почте (с паролем), оформлять пропуска на работу (кроме всяких закрытых и очень важных объектов).


Еще через год по нему можно будет заселяться в гостиницы и устанавливать личности в больнице.

Полностью заменить бумажные паспорта не планируется.

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Метки: qr-код   Минцифры   госуслуги   паспорт   правила   цифровой паспорт   
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7  комментариев
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10k
insaider 49 минут назад
Стильно, модно, молодёжно! Вот бы такой с вживлённым чипом, и кьюар кодом на лбу!
Как же мы раньше без гос услуг жили, и зачем ?!
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9k
Oleg 3 минуты назад
этак , если в следующем году будут выборы, то на участках будут голосовать с qr-кодами?
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