Минцифры создало правила для "цифрового паспорта"

Этот самый QR-код является упрощенной версией настоящего паспорта. В настоящий момент его можно предъявлять при покупке табака, алкоголя, посещения мероприятия, при посадке в поезд, подтвердить свою личность в банке, в котором уже являешься клиентом или же при получении государственных или муниципальных услуг. Оформить загранпаспорт, заменить внутренний паспорт или переписать имущество по нему не получится.

С 2024 года с "цифровым паспортом" можно будет получать посылки и денежные переводы на почте (с паролем), оформлять пропуска на работу (кроме всяких закрытых и очень важных объектов).

Еще через год по нему можно будет заселяться в гостиницы и устанавливать личности в больнице.

Полностью заменить бумажные паспорта не планируется.

