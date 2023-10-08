Минцифры создало правила для "цифрового паспорта"

При этом от бумажного паспорта никто отказываться не собирается, а его цифровой аналог - это всего лишь вспомогательный документ.
Несмотря на все глюки и баги "Госуслуги" действительно существенно облегчают жизнь. Нет необходимости выстаивать бесконечные живые очереди на смену документов, получения справок, пособий и прочих нужных нужностей. Так что появление на сайте особого QR-кода, было лишь делом времени. Еще в начале февраля пользователи сайта обратили на него внимание, в сентябре "цифровой паспорт" указом президента приравняли к предоставлению бумажной версии.
Но только лишь сейчас Минцифры разработало правила для предъявления такого "паспорта".
Этот самый QR-код является упрощенной версией настоящего паспорта. В настоящий момент его можно предъявлять при покупке табака, алкоголя, посещения мероприятия, при посадке в поезд, подтвердить свою личность в банке, в котором уже являешься клиентом или же при получении государственных или муниципальных услуг. Оформить загранпаспорт, заменить внутренний паспорт или переписать имущество по нему не получится.
С 2024 года с "цифровым паспортом" можно будет получать посылки и денежные переводы на почте (с паролем), оформлять пропуска на работу (кроме всяких закрытых и очень важных объектов).
Еще через год по нему можно будет заселяться в гостиницы и устанавливать личности в больнице.
Полностью заменить бумажные паспорта не планируется.
Источник:
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Как же мы раньше без гос услуг жили, и зачем ?!