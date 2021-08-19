21 пример ужасного ремонта и дизайна

Когда в голову приходит гениальная идея, есть смысл притормозить и задать себе пару простых, но очень важных вопросов: «Справлюсь ли я?», «А нужна ли мне вообще такая штука?», «Будет ли она работать?», «Может, стоит обратиться к профессионалу?». Увы, так делают далеко не все, и эта подборка безумных изобретений и креативных попыток что-то починить – тому подтверждение.