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21 пример ужасного ремонта и дизайна

21 пример ужасного ремонта и дизайна (22 фото)

Автор:
19 августа 2021 08:03
Сообщество : Строитель
Метки: Юмор   наши руки не для скуки   плохой дизайн   плохой ремонт   сделай сам   фейлы   
9312
22

Когда в голову приходит гениальная идея, есть смысл притормозить и задать себе пару простых, но очень важных вопросов: «Справлюсь ли я?», «А нужна ли мне вообще такая штука?», «Будет ли она работать?», «Может, стоит обратиться к профессионалу?». Увы, так делают далеко не все, и эта подборка безумных изобретений и креативных попыток что-то починить – тому подтверждение.

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Метки: Юмор   наши руки не для скуки   плохой дизайн   плохой ремонт   сделай сам   фейлы   
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14  комментариев
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802
Бэмсяра 3 часа назад
ну не знаю как всем, но вот кепочка из банок фанты, смотрится вполне оригинально!!!
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16k
Злобный Члегр 24 минуты назад
Подписи к картинкам делал, как всегда, дебил?
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525
ya_pavel 38 минут назад
Включатель стоп-сигнала очень полезная штука от жопонюхов на трассе.
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891
Denis Час назад
Я ток не понял прикола с блоком питания от компа - зачем его нужно было подвешивать
Ну и фундамент полная жесть
Все остальное - отличная смекалка
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4k
Zhora 2 часа назад
Оконный кондиционер - что с ним не так ? Квартира скорее всего съёмная, а хозяин ставить кондишен не хочет. Да и вешать на фасад наружние блоки сплитов нельзя. Нормальный выход из положения.
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1k
Сергей Зайцев 2 часа назад
Да половина нормальный ремонт, если не придираться ))
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4k
Zhora 2 часа назад
Реально пугает здесь только "фундамент" для дома из пеноблоков и камня. Вот это реально лютый пиндец. Остальное - фигня.
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25k
Григорий 2 часа назад
А что не так с лифтом? Денег стоит сам механизм, установка и прочее, а если пара кретинов забыли сделать дырочки для динамика в железке, то работяга решил проблему. И даже поменять эту железку на новую стоит .. да нифига не стоит. Это не Ламборгини.
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Обеденный стул + офисное кресло. И что не так? Сидеть удобно? Значит всё так.
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Владелец дома заделал брешь между половицами, прибив к ним сплющенные консервные банки. У него был вариант перебрать полы - красиво, но дорого. Он взял негниющий алюминий и заделал дырочку. Чем плохо?
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Комп собранный без корпуса. Так оригинально, что аж зевнул.
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1k
Gromkhard 3 часа назад
Креативщики - на то и креативщики...
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