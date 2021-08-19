21 пример ужасного ремонта и дизайна

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Когда в голову приходит гениальная идея, есть смысл притормозить и задать себе пару простых, но очень важных вопросов: «Справлюсь ли я?», «А нужна ли мне вообще такая штука?», «Будет ли она работать?», «Может, стоит обратиться к профессионалу?». Увы, так делают далеко не все, и эта подборка безумных изобретений и креативных попыток что-то починить – тому подтверждение.
1. «Мы с женой сносили стену и увидели это… Коробка из-под Iphone 5s использовалась в качестве держателя для пульта от вентилятора. А под гипсокартоном и не скажешь!»
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2. «Помогаю другу отремонтировать недавнюю покупку. Никогда бы не подумал, что мне придется описывать кому-то фундамент как шлакоблоки, придавленные камнем»
3. «В сушилке сломалось реле: она запускается, если нажать на пуск, но перестает работать, если отпустить. Я пофиксил»
11. «Дед сказал, что организовал туалет на чердаке своего магазина. Да, это воронка. Да, она проходит через дыру в стене. И да, все стекает по внешнему углу здания».
16. «Бывший владелец моего дома заделал брешь между половицами, прибив к ним сплющенные консервные банки»
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Ну и фундамент полная жесть
Все остальное - отличная смекалка
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Обеденный стул + офисное кресло. И что не так? Сидеть удобно? Значит всё так.
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Владелец дома заделал брешь между половицами, прибив к ним сплющенные консервные банки. У него был вариант перебрать полы - красиво, но дорого. Он взял негниющий алюминий и заделал дырочку. Чем плохо?
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Комп собранный без корпуса. Так оригинально, что аж зевнул.
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Да вообще ничем. Учитывая, что сверху всё это было ещё и ковролином накрыто.
Какой нахрен динамик? Тот, который 100 миллионов стоит?