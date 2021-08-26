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Кавказская овчарка: Прекрасный пёс, которого я себе никогда не возьму и не посоветую другим

Кавказская овчарка: Прекрасный пёс, которого я себе никогда не возьму и не посоветую другим (6 фото)

Автор:
26 августа 2021 22:32
Метки: интересно   собаки   факты   
1185
6

Моя оценка кавказской овчарке: 10/10, никогда её не возьму и вам не советую. Почему такая высокая оценка, но такая скверная характеристика? Причин много, давай разбираться.

Достоверно неизвестно, когда появились кавказские овчарки, но это было оооочень давно. Ещё древние ассирийцы рассказывали друг дружке о здоровенных горных собаках, а это было, на минуточку, 4000 лет назад. Времена тогда были, мягко говоря, сложные. То соседи норовят убить и грабануть, то волки по душу твоих овец пожалуют. Поэтому собаки той эпохи отличались суровостью, монументальностью и сложным характером.

×

Все эти качества проявляются в нашем герое. Даже небольшой пёс этой породы обходит немецкую коллегу по всем габаритам. А крупнейшие представители достигают 70 сантиметров в холке и 80 кило веса! И это если не брать в расчёт густые патлы. Длинная шерсть с толстым подшёрстком превращает кавказскую овчарку во льва на минималках.

За размеры приходится платить долгим взрослением. Физически и психически сформированным кавказец считается лишь к 2 годам. С другой стороны, это на руку дрессировщикам — пёс поддаётся обучению только в юности. Не успел выучить собакена за это время? Ну, что тут скажешь, земля тебе пухом...

Собакен не глуп, вовсе нет. Просто взрослый зверь становится слишком своеволен, смел и решителен. Это неудивительно, животное выводилось для защиты отар овец от волков, а дома — от нарушителей. Такой пёс должен уметь действовать самостоятельно.

Зато вышколенные с детства псы работают как прекрасно отлаженные механизмы. Они служат в силовых ведомствах и армии, охраняют частные владения и пасут овец со всей ответственностью, на которую способно собачье сердце.

Вот так и получается, что зверь силён, красив, умён и совершенно непригоден к обитанию в квартире. Пёсель получает свои заслуженные 10 баллов и отправляется дальше работать пограничником. Держать его дома — то ещё извращение.

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Метки: интересно   собаки   факты   
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Андрей Бертон 3 часа назад
Любую большую собаку, овчарку, держать в квартире - извращение.
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VEDICHE 2 часа назад
Красавцы! Но мое сердце безраздельно отдано ВЕО.
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377
crush иванов дмитрий 22 минуты назад
нет.
бордеры однозначно умнее и, что важно, более ориентированы на работу.
малинуа тоже фору немцам дадут.
что до кавказцев, так они курят в сторонке. вес и всё, ничего более.
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