Кавказская овчарка: Прекрасный пёс, которого я себе никогда не возьму и не посоветую другим

Достоверно неизвестно, когда появились кавказские овчарки, но это было оооочень давно. Ещё древние ассирийцы рассказывали друг дружке о здоровенных горных собаках, а это было, на минуточку, 4000 лет назад. Времена тогда были, мягко говоря, сложные. То соседи норовят убить и грабануть, то волки по душу твоих овец пожалуют. Поэтому собаки той эпохи отличались суровостью, монументальностью и сложным характером.