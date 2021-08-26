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Арктика: пейзажи, от которых захватывает дух

Арктика: пейзажи, от которых захватывает дух (24 фото)

Автор:
26 августа 2021 17:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: арктика   дикая природа   красиво   красивые фото   полярный круг   природа   север   фото   
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Кажется, что за Полярным кругом - какая-то другая планета с пейзажами нереальной красоты. Но это - наша удивительная планета, и на эти пейзажи хочется смотреть бесконечно! Фотограф Клаудиа Мартин (Claudia Martin) недавно выпустила книгу "Арктика: жизнь за полярным кругом", где собрала 190 потрясающих фотографий Арктики и ее обитателей. В этой книге - пейзажи Исландии, Норвегии, Финляндии, России, Канады и Гренландии. Посмотрим на несколько снимков из коллекции!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арктика   дикая природа   красиво   красивые фото   полярный круг   природа   север   фото   
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Allmaster Полчаса назад
Служил в Арктике, о. Вайгач.
Красотищща.
Вживую увидел почти всех обитателей фауны в первозданном виде.
Это совсем не то что показывают в зоопарках.
И от природы дух захватывает.
Чувствуешь себя букашкой на лике планеты.
Бесплатный двухгодичный тур так сказать по заполярью.
Я бы туда вместо турции съездил еще но не пустят, закрытая зона.
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