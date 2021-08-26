Чем ближе выборы, тем злее кандидат!

В городе Азове Кандидат в депутаты Госдумы по 150 Нижнедонскому избирательному округу Станислав Потаков (на видео самый активный в белой рубахе) сотоварищи закидал землёй место археологических раскопок! Археолог, уходя в землю, призывал кандидата одуматься, говорил, что у них есть разрешение Минкульта РФ! Не помогло. Коммунист, как и его предшественники в "пыльных шлемах" остался твёрд и непреклонен, сообщает Telegram-канал Rostov_com.

По предварительной информации, к кандидату обратились местные жители с жалобой, что якобы во дворе начали рыть котлован под вышку связи 5G. И тогда, как пелось в старой донской казачьей песне:

"Он пришёл, пришёл туда с лопатой - милостивый человек..."