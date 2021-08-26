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Чем ближе выборы, тем злее кандидат!

Чем ближе выборы, тем злее кандидат! (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 14:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Азов   Россия   археолог   видео   дон   кандидат   лопата   яма   
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На Дону Кандидат в депутаты от КПРФ, зарабатывая доверие избирателей, едва не похоронил археолога в месте его раскопа.

В городе Азове Кандидат в депутаты Госдумы по 150 Нижнедонскому избирательному округу Станислав Потаков (на видео самый активный в белой рубахе) сотоварищи закидал землёй место археологических раскопок! Археолог, уходя в землю, призывал кандидата одуматься, говорил, что у них есть разрешение Минкульта РФ! Не помогло. Коммунист, как и его предшественники в "пыльных шлемах" остался твёрд и непреклонен, сообщает Telegram-канал Rostov_com.

По предварительной информации, к кандидату обратились местные жители с жалобой, что якобы во дворе начали рыть котлован под вышку связи 5G. И тогда, как пелось в старой донской казачьей песне:

"Он пришёл, пришёл туда с лопатой - милостивый человек..."

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Метки: Азов   Россия   археолог   видео   дон   кандидат   лопата   яма   
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3k
Outcast 2 часа назад
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
Чет напомнило


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118
Алёха 37 минут назад
это же просто искатель старинных монет, с металлоискателем)))
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5k
Sanar 38 минут назад
-У нас есть разрешение Москвы!
-Вот в Москве у себя и копайте.
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118
Алёха 39 минут назад
вышка связи во дворе?))))это что-то новенькое)))
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118
Алёха Иван Полминуты назад
под подобную вышку будет весь двор копать))
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1k
голландец 42 минуты назад
ну сразу видно что это депутат и слуга народа
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63k
Viktor 42 минуты назад
Да, не всех дураков война побила!
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2k
Виктор 44 минуты назад
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1k
Инквизитор РФ 45 минут назад
вот такие до..лбоебы страной управляют
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47k
Albert GER Час назад
он вспомнил деда чекиста, людей живъем закапывать...
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13k
Роман Час назад
В Азове, кстати, небольшой, но очень интересный музей. Оч рекомендую если кто там будет.
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4k
VL Час назад
и эти дебилы во власть????
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3k
Слава Андреев Час назад
странная ситуация)))) а он вообще имеет право на такое самоуправство?)))))) люди сидят, занимаются делом. у них есть сроки и все разрешительные бумаги. Подходит чувак, и начинает закапывать))))))
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14k
vikklu Час назад
В этой статье всё прекрасно, и местные жители с 5G вышкой, и заголовок, ну и депутат-идиот.
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34k
Alex 2 часа назад
Дурдом
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54
Andrey 2 часа назад
я вас умоляю ! какие нах могут быть археологические раскопки когда выборы на носу ? какая к чертям археология в купе с историей ?
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870
Ярик 2 часа назад
Вчера по России-1 видел ролик с подписью "Сергей Зверев, кандидат в дУпутаты от чего-то там"
Это видимо тоже дУпутат, как и Серёжа З.
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11k
Artem 2 часа назад
Помощник депутата: "Вот тут жалобу нам написали, на незаконную установку вышки связи на улице Н"
Депутат: "Так мы же вчера яму закопали и запретили им. Вот шельмы, когда только успели?!"
Помощник депутата: "вот, кстати, еще жалоба от какого-то археолога. Утверждает, что на той же улице какой-то идиот ему раскоп испортил и закопал. "
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89k
сапер Водичка 2 часа назад
Если он кандидат от коммунистов,то ему положено с бревном ходить,а не с лопатой ! Тут он нарушает ! Прошу обратить внимание в ЦИК ! И наказать !
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294
MC 2 часа назад
Кандидат нынче злой пошел...
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2k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
Скажи дураку богу молиться, он себе лоб расхерачит и мослы сотрёт.
А можно всех кандидатов посмотреть или они все подобные.
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