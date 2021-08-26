Чем ближе выборы, тем злее кандидат!

На Дону Кандидат в депутаты от КПРФ, зарабатывая доверие избирателей, едва не похоронил археолога в месте его раскопа.
В городе Азове Кандидат в депутаты Госдумы по 150 Нижнедонскому избирательному округу Станислав Потаков (на видео самый активный в белой рубахе) сотоварищи закидал землёй место археологических раскопок! Археолог, уходя в землю, призывал кандидата одуматься, говорил, что у них есть разрешение Минкульта РФ! Не помогло. Коммунист, как и его предшественники в "пыльных шлемах" остался твёрд и непреклонен, сообщает Telegram-канал Rostov_com.
По предварительной информации, к кандидату обратились местные жители с жалобой, что якобы во дворе начали рыть котлован под вышку связи 5G. И тогда, как пелось в старой донской казачьей песне:
"Он пришёл, пришёл туда с лопатой - милостивый человек..."
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-Вот в Москве у себя и копайте.
Это видимо тоже дУпутат, как и Серёжа З.
Депутат: "Так мы же вчера яму закопали и запретили им. Вот шельмы, когда только успели?!"
Помощник депутата: "вот, кстати, еще жалоба от какого-то археолога. Утверждает, что на той же улице какой-то идиот ему раскоп испортил и закопал. "
А можно всех кандидатов посмотреть или они все подобные.