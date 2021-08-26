Юмористический предвыборный ролик с "Лавровым" и "Шойгу" слили в Сеть

Вчера вечером на российской видеохостинге Rutube появился оригинальный предвыборный ролик в хорошо всем известном стиле «полемики с человеком из телевизора». В нем при помощи технологии Deepfake используются лица министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу и главного врача в Коммунарке, «символа борьбы с коронавирусом в России» Дениса Проценко.





После «остроумной» критики главного героя с экрана телевизора к нему обращается Лавров и просит выступить в качестве эксперта. Шокированный молодой человек выключает телевизор, но через мгновение видит министра уже у себя на диване с пиццей. «Диванный эксперт» выбегает в прихожую, но там его останавливает Проценко, который обсуждает с ним нежелание прививаться от Covid-19. А на кухне героя ожидает Сергей Шойгу с ядерным чемоданчиком и предлагает жахнуть, чтобы весь мир в труху - ведь военные такие нерешительные.