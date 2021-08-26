Юмористический предвыборный ролик с "Лавровым" и "Шойгу" слили в Сеть

Заказчик профессионально отснятого видео так и не объявился. В "Единой России" отрицают свою причастность.
Вчера вечером на российской видеохостинге Rutube появился оригинальный предвыборный ролик в хорошо всем известном стиле «полемики с человеком из телевизора». В нем при помощи технологии Deepfake используются лица министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу и главного врача в Коммунарке, «символа борьбы с коронавирусом в России» Дениса Проценко.
После «остроумной» критики главного героя с экрана телевизора к нему обращается Лавров и просит выступить в качестве эксперта. Шокированный молодой человек выключает телевизор, но через мгновение видит министра уже у себя на диване с пиццей. «Диванный эксперт» выбегает в прихожую, но там его останавливает Проценко, который обсуждает с ним нежелание прививаться от Covid-19. А на кухне героя ожидает Сергей Шойгу с ядерным чемоданчиком и предлагает жахнуть, чтобы весь мир в труху - ведь военные такие нерешительные.
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В конце видео главный герой пробуждается от кошмара и произносит ключевую фразу: «Надо проголосовать. Пусть сами вывозят».
На создание ролика, очевидно, потрачено немало средств. Но кто его сделал, и кто за это заплатил - неизвестно. В ЦИК "Единой России" заявили, что предвыборный штаб партии никакого отношения к видео не имеет. Тогда кто?
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наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
Налицо пропаганда нарушения законодательства.
А может как оно и есть на самом деле?
А это очень принципиально прям? Вся страна, прям, села, бросила всё и задумалась: "Кто, бл...ь?"(без мата у нас нельзя как бы).
забавно, и мне смешно было...