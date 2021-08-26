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Юмористический предвыборный ролик с "Лавровым" и "Шойгу" слили в Сеть

Юмористический предвыборный ролик с "Лавровым" и "Шойгу" слили в Сеть (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 13:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Проценко   Юмор   лавров   политика   предвыборное видео   шойгу   
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Заказчик профессионально отснятого видео так и не объявился. В "Единой России" отрицают свою причастность.

Вчера вечером на российской видеохостинге Rutube появился оригинальный предвыборный ролик в хорошо всем известном стиле «полемики с человеком из телевизора». В нем при помощи технологии Deepfake используются лица министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу и главного врача в Коммунарке, «символа борьбы с коронавирусом в России» Дениса Проценко.


После «остроумной» критики главного героя с экрана телевизора к нему обращается Лавров и просит выступить в качестве эксперта. Шокированный молодой человек выключает телевизор, но через мгновение видит министра уже у себя на диване с пиццей. «Диванный эксперт» выбегает в прихожую, но там его останавливает Проценко, который обсуждает с ним нежелание прививаться от Covid-19. А на кухне героя ожидает Сергей Шойгу с ядерным чемоданчиком и предлагает жахнуть, чтобы весь мир в труху - ведь военные такие нерешительные.

В конце видео главный герой пробуждается от кошмара и произносит ключевую фразу: «Надо проголосовать. Пусть сами вывозят».


На создание ролика, очевидно, потрачено немало средств. Но кто его сделал, и кто за это заплатил - неизвестно. В ЦИК "Единой России" заявили, что предвыборный штаб партии никакого отношения к видео не имеет. Тогда кто?

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Метки: Проценко   Юмор   лавров   политика   предвыборное видео   шойгу   
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1k
Sergey Pankratov 58 минут назад
Тухловатый ролик. Отношение к простым людям как к тупым недееспособным дебилам. Сходи, кретин, проголосуй и возвращайся в стойло. О тебе, баран, умные господа позаботятся.
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216
Сигизмунд Лазаревич 24 минуты назад
Гей на передержку, конечно было посильнее но и это не плохо.
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89k
сапер Водичка 24 минуты назад
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3k
Dmitrii Ivanov Полчаса назад
УК РФ Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища
1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, -
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Налицо пропаганда нарушения законодательства.
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14k
Hairy. Полчаса назад
Было как-то под Новый год. Не оттуда ли ноги эти "креативные" растут?
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−10
Шурман 38 минут назад
Прикольно :) но такое в эфир не пустят .
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3k
Outcast 41 минуту назад
Наша раша снова вышла.
Ссылка youtu.be
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31k
Netyn 47 минут назад
Годно, улыбнуло
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22k
Юрьевич 49 минут назад
Ну может они там думают, что всё население страны - алкаши жрущие пиццу перед телевизором... Даже если это шутка, то в каждой шутке только доля шутки.
А может как оно и есть на самом деле?
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19k
мистер Конвей Твитти 50 минут назад
Господи,кто-то еще залезает на унылую помойку под названием "рутуб"?
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3k
Дмитрий 53 минуты назад
"Тогда кто?"

А это очень принципиально прям? Вся страна, прям, села, бросила всё и задумалась: "Кто, бл...ь?"(без мата у нас нельзя как бы).
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32k
Опаньки 54 минуты назад
Они уже нарешали доллар по 74, бензин по 50+ и гречу по 140
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4k
iovan2011 Час назад
Какой народ, такая и агитация. Мы этого заслуживаем, раз они нами управляют. Рогозин поет, Тайгу (читать Шайгу) с лавровым в рекламе снимаются, видно дел особо нет. Хотя с такими деньгами, что не петь?
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2k
DNK Час назад
Хороший ролик о том, как современное российское телевидение делает из людей идиотов.
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24k
Батончик с маком Час назад
Дебильный юмор в духе камеди клаба.
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5k
Александр Иванов Час назад
Привейтесь непонятно чем и ядерная кнопка не понадобится. Страна то вымрет!
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5k
schmubu Час назад
а ничо так, креативненько.
забавно, и мне смешно было...
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237
Лёха schmubu Час назад
кретинивненько
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
А где юмористический ролик,а то чето них@уя не смешно
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