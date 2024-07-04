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Испанцам предложили новый вид паспорта, который позволит смотреть порно

Испанцам предложили новый вид паспорта, который позволит смотреть порно

Автор:
04 июля 2024 19:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Испания   дети   защита детей   защита детей в интернете   сайты   фото   
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Иметь этот паспорт смогут только люди, старше 18 лет.

В Мадриде разработали особе приложение, которое позволяет посещать сайты для взрослых. Бета-версию презентовали уже на этой неделе. Сообщается, что приложение позволит сайтам 18+ проверять, сколько лет любителю порно. Зрители должны будут подтвердить свой возраст с помощью приложения. После подтверждения у пользователя будет 30 "кредитов", каждый из которых можно потратить на один вход на сайт. Энтузиасты смогут увеличить число "кредитов".

В правительстве идею поддержали. Там отметили, что приложение абсолютно анонимно и его использование добровольно. Порносайты могут использовать любой способ для подтверждения возраста пользователя.

Мы действуем заранее и просим платформы сделать то же самое, поскольку этого требует ситуация, - сказал Хосе Луис Эскрива, цифровой секретарь Испании, испанской газете El País.

В 2026 году в Испании планируется ввести закон, который потребует от чтобы веб-сайты запрещали несовершеннолетним доступ к порнографии, сообщает издание Politico.

Источник:

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Метки: Ynews   Испания   дети   защита детей   защита детей в интернете   сайты   фото   
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4  комментария
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7k
Lexx 2 часа назад
Ну ну... А кому 17,5 те пусть пиписьки под одеялом друг другу показывают. Прям можно подумать ихнюю хрень обойти никак нельзя.
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29k
Влад Час назад
Они хотят отделиться от общей сети? Попытаться заблокировать 100500 сайтов которым пофиг их паспорт? Как они собираются это сделать технически? Или это будет только доступ к одному сайту где им правительство мозг трахает?
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42k
АнтонПолднев 2 часа назад
Да да. Нам все разработчики говорят, что всё везде анонимно.
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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