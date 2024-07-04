Испанцам предложили новый вид паспорта, который позволит смотреть порно

В правительстве идею поддержали. Там отметили, что приложение абсолютно анонимно и его использование добровольно. Порносайты могут использовать любой способ для подтверждения возраста пользователя.

Мы действуем заранее и просим платформы сделать то же самое, поскольку этого требует ситуация, - сказал Хосе Луис Эскрива, цифровой секретарь Испании, испанской газете El País.

В 2026 году в Испании планируется ввести закон, который потребует от чтобы веб-сайты запрещали несовершеннолетним доступ к порнографии, сообщает издание Politico.