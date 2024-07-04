Испанцам предложили новый вид паспорта, который позволит смотреть порно

Иметь этот паспорт смогут только люди, старше 18 лет.
В Мадриде разработали особе приложение, которое позволяет посещать сайты для взрослых. Бета-версию презентовали уже на этой неделе. Сообщается, что приложение позволит сайтам 18+ проверять, сколько лет любителю порно. Зрители должны будут подтвердить свой возраст с помощью приложения. После подтверждения у пользователя будет 30 "кредитов", каждый из которых можно потратить на один вход на сайт. Энтузиасты смогут увеличить число "кредитов".
В правительстве идею поддержали. Там отметили, что приложение абсолютно анонимно и его использование добровольно. Порносайты могут использовать любой способ для подтверждения возраста пользователя.
Мы действуем заранее и просим платформы сделать то же самое, поскольку этого требует ситуация, - сказал Хосе Луис Эскрива, цифровой секретарь Испании, испанской газете El País.
В 2026 году в Испании планируется ввести закон, который потребует от чтобы веб-сайты запрещали несовершеннолетним доступ к порнографии, сообщает издание Politico.
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