35 смешных моментов со свадеб, которые сделали праздник только лучше

Можно сколько угодно готовиться, пытаясь организовать самую идеальную свадьбу в истории, но – к сожалению или к счастью, – невозможно предусмотреть абсолютно все, и какая-нибудь мелочь обязательно перевернет все с ног на голову. А еще есть пары, которые просто любят веселье и хаос, и свадьбы у них получились соответствующие. Как бы то ни было, с этими сюрпризами праздник стал только лучше – смотрите сами!