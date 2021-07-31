35 смешных моментов со свадеб, которые сделали праздник только лучше

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Можно сколько угодно готовиться, пытаясь организовать самую идеальную свадьбу в истории, но – к сожалению или к счастью, – невозможно предусмотреть абсолютно все, и какая-нибудь мелочь обязательно перевернет все с ног на голову. А еще есть пары, которые просто любят веселье и хаос, и свадьбы у них получились соответствующие. Как бы то ни было, с этими сюрпризами праздник стал только лучше – смотрите сами!
1. Невеста предложила всем девушкам прийти на свадьбу в своих старых свадебных платьях, чтобы у них был повод надеть их еще раз
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2. "Спустя 25 лет после развода мои родители снова сошлись и уехали жить на ферму. Сегодня они снова женятся, и вот их свадебное фото"
3. Невеста компьютерный инженер по профессии, и у нее нет подруг, так что она позвала на свадьбу "своих пацанов"
8. Эти двое пригласили друзей и близких на костюмированную вечеринку, а потом огорошили их новостью, что на самом деле это их свадьба
9. "Мы с отцом прятались, чтобы больше не светиться на снимках со свадьбы моей сестры, но фотограф нас поймал"
16. "На свадьбе друга: шафера попросили достать кольца, тот сказал, что они не у него. Все проверили карманы, колец нет. И тут въезжает этот чел"
29. "Мой приятель был на свадьбе, и этот лебедь не переставал пялиться на него через дверь"
33. Репортер выходила замуж, когда в Сычуани произошло землетрясение. Она немедленно отправилась на работу
34. "Моя сестра хотела сделать пару свадебных фото в любимом пабе, но встретила там другую невесту"
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Метки: Юмор свадьбы смешные фото фото фото со свадьбы
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И называется этот человек именно так, а не иначе :)
P.S
но вы можете на своей церемонии называть этого человека по нашему, к примеру: "ухват" : )))
Только жираф на свадьбе навряд ли случайный гость - взрослый жираф в состоянии навалять льву-одиночке. Так что появись он там случайно - все ломились бы от него только в путь!
33. Насколько уместно в свадебном платье делать репортаж о землетрясении?