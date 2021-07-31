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35 смешных моментов со свадеб, которые сделали праздник только лучше

35 смешных моментов со свадеб, которые сделали праздник только лучше (36 фото)

Автор:
31 июля 2021 08:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   свадьбы   смешные фото   фото   фото со свадьбы   
12873
36

Можно сколько угодно готовиться, пытаясь организовать самую идеальную свадьбу в истории, но – к сожалению или к счастью, – невозможно предусмотреть абсолютно все, и какая-нибудь мелочь обязательно перевернет все с ног на голову. А еще есть пары, которые просто любят веселье и хаос, и свадьбы у них получились соответствующие. Как бы то ни было, с этими сюрпризами праздник стал только лучше – смотрите сами!

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Метки: Юмор   свадьбы   смешные фото   фото   фото со свадьбы   
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26  комментариев
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24k
Андрей 4 часа назад
Комментарий к фото
Стесняюсь спросить откуда негр достанет кольца ? Не хотелось бы их потом в руки брать
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1k
Sergey 13 минут назад
А с третьей фотки, невеста до этого со своим коллективом девишник устраивала? Тогда уж надо было в формате диван-девица- мужики делать фоточку.
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1k
Vladimirs Orlovskis 39 минут назад
Жениться, что ли..? А что дети скажут?
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3k
avz-07 Час назад
Ну, вот, в кои то веки нормальное выражение лиц без идиотских улыбок...

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170
Андрей Безымянный 2 часа назад
Чё за дебилизм названия писать не по нашему.. чё за шАфер ?
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170
Андрей Безымянный Constructor Час назад
если это шофёр, то так и писать.. Если это что-то другое, например, свидетель, то так и писать..
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16k
Alush 2 часа назад
"1.Невеста предложила всем девушкам прийти на свадьбу в своих старых свадебных платьях, чтобы у них был повод надеть их еще раз"- Да ладно. Хотите сказать, что все в них влезли?
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Номер 17: это каким долбо@е@бом нужно быть,чтобы 5 лет назад пообещать привести на свадьбу ламу? Нах@уя и почему именно ламу?
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11k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 4 часа назад
А нормальных людей нет?
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1k
zu4ara 4 часа назад
//fishki.net/upload/users/2021/07/31/277603/42c43223b7a514a5f08c1b7ac803ffb6.mp4//fishki.net/upload/users/2021/07/31/277603/42c43223b7a514a5f08c1b7ac803ffb6.mp4
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1k
zu4ara 4 часа назад
американский высер , куча придурков и педиков
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11k
Кархародон 4 часа назад
Хорошая подборка. За бабулю с альцеймером - отдельный плюс

Только жираф на свадьбе навряд ли случайный гость - взрослый жираф в состоянии навалять льву-одиночке. Так что появись он там случайно - все ломились бы от него только в путь!
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65k
Варакин Алексей 4 часа назад
Деградируем...такие посты уже не вызывают чувства недоумения.
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621
Hot tub is my love 4 часа назад
4 женщины и только 2 мужчины. Как-то грустно на самом деле...
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1k
Space Monkey 5 часов назад
Отличная и интересная подборка! Но есть всякие нигеры на роликах, мужики в платьях и невеста-маляр, которые портят чистую и добрую атмосферу праздника в посте.
33. Насколько уместно в свадебном платье делать репортаж о землетрясении?
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35k
Олег 5 часов назад
ну, тупые....
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24k
Андрей 5 часов назад
в основном маразм и гомосексуальные подколки
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105
Zlaja ptica Андрей 3 часа назад
Покажите свой вариант
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