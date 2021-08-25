И все же придется – забыть о личном уважении и уколоться

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Гори они огнем – права личности, так как бушует смертельная пандемия и надо спасать государство: рассудили в ЕСЧП.
Коллективный иск французских спасателей-пожарных о неправомерности обязательности прививки от коронавируса Европейский суд по правам человека – отклонил
Коллективный иск французских спасателей-пожарных о неправомерности обязательности прививки от коронавируса Европейский суд по правам человека – отклонил
5 августа Конституционный совет Франции одобрил закон, который расширяет использование «санитарного пропуска» и вводит обязательную вакцинацию для всех работников системы здравоохранения, к которой во Франции причисляют и пожарных, оказывающих экстренную медицинскую помощь.
Европейский суд по правам человека не принял иск от 672 французских спасателей-пожарных, требовавших срочных мер, чтобы приостановить обязательную вакцинацию во Франции.
Подавшие иск пожарные обосновали это нарушением «права на жизнь» и «права на уважение частной и семейной жизни», которые гарантирует Европейская конвенция по правам человека, и требовали приостановить применение закона.
Европейский суд счел, что принятый французскими властями закон «не нарушает право на жизнь» и «право на уважение частной и семейной жизни» конвенции по правам человека.
Европейский суд по правам человека не принял иск от 672 французских спасателей-пожарных, требовавших срочных мер, чтобы приостановить обязательную вакцинацию во Франции.
Подавшие иск пожарные обосновали это нарушением «права на жизнь» и «права на уважение частной и семейной жизни», которые гарантирует Европейская конвенция по правам человека, и требовали приостановить применение закона.
Европейский суд счел, что принятый французскими властями закон «не нарушает право на жизнь» и «право на уважение частной и семейной жизни» конвенции по правам человека.
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Метки: государство закон общество порядок
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