И все же придется – забыть о личном уважении и уколоться

5 августа Конституционный совет Франции одобрил закон, который расширяет использование «санитарного пропуска» и вводит обязательную вакцинацию для всех работников системы здравоохранения, к которой во Франции причисляют и пожарных, оказывающих экстренную медицинскую помощь.

Европейский суд по правам человека не принял иск от 672 французских спасателей-пожарных, требовавших срочных мер, чтобы приостановить обязательную вакцинацию во Франции.

Подавшие иск пожарные обосновали это нарушением «права на жизнь» и «права на уважение частной и семейной жизни», которые гарантирует Европейская конвенция по правам человека, и требовали приостановить применение закона.

Европейский суд счел, что принятый французскими властями закон «не нарушает право на жизнь» и «право на уважение частной и семейной жизни» конвенции по правам человека.