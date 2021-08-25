И все же придется – забыть о личном уважении и уколоться

FISHKINET
Придумано в России, сделано в РОСТЕХЕ Придумано в России, сделано в РОСТЕХЕ И на что только рассчитывают такие девушки?! И на что только рассчитывают такие девушки?! Вот и первые грибочки пошли... Псилоцибиновый юмор о начале сезона Вот и первые грибочки пошли... Псилоцибиновый юмор о начале сезона 15 людей, которые сделали татуировку, но горько пожалели об этом 15 людей, которые сделали татуировку, но горько пожалели об этом Охранник ночного клуба отправил девушку в нокаут за пощечину Охранник ночного клуба отправил девушку в нокаут за пощечину Нарушитель на электросамокате виртуозно ушел от милицейской погони в Минске Нарушитель на электросамокате виртуозно ушел от милицейской погони... Ретро фотографии Ретро фотографии На избивших женщину в лифте санитаров завели уголовное дело На избивших женщину в лифте санитаров завели уголовное дело Необычные актерские импровизации в "Место встречи изменить нельзя", которые вошли в фильм и стали его украшением Необычные актерские импровизации в "Место встречи изменить... Чернуха Чернуха Мужчина на электросамокате сбил малыша рядом с детской площадкой и попытался скрыться Мужчина на электросамокате сбил малыша рядом с детской площадкой и... Почему Луи Армстронг всю жизнь носил на шее звезду Давида Почему Луи Армстронг всю жизнь носил на шее звезду Давида Ушёл из жизни барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс Ушёл из жизни барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс Юный курильщик пожалел, что попал на видео Юный курильщик пожалел, что попал на видео Глазами мужчин: как мы видим наши отношения с женщинами Глазами мужчин: как мы видим наши отношения с женщинами "Солнышко" на качелях "Солнышко" на качелях 3 самых страшных Злодея из сказок, которыми можно бесконечно восхищаться! 3 самых страшных Злодея из сказок, которыми можно бесконечно... Водитель депутата Госдумы проигнорировал ограждение и перелетел через разводящийся мост Водитель депутата Госдумы проигнорировал ограждение и перелетел... Питерского кошастого не посадят на "сутки" за хулиганку, однако штраф хозяину выписать могут Питерского кошастого не посадят на "сутки" за хулиганку, однако...
И все же придется – забыть о личном уважении и уколоться

И все же придется – забыть о личном уважении и уколоться (2 фото)

Автор:
25 августа 2021 17:37
Метки: государство   закон   общество   порядок   
445
2
Гори они огнем – права личности, так как бушует смертельная пандемия и надо спасать государство: рассудили в ЕСЧП.
Коллективный иск французских спасателей-пожарных о неправомерности обязательности прививки от коронавируса Европейский суд по правам человека – отклонил

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: государство   закон   общество   порядок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
39
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−13
Шурман 3 часа назад
В Бельгии уже 74 процента привиты а ограничения не фига не снимают .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
costa 51 минуту назад
Звучит как будто общество активных туберкулезников требует бесплатного проезда в общественном транспорте. Где начинается безопасность других людей заканчивается твоя свобода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Антон Час назад
Ни на сайтах ЕСПЧ, ни Франц Пресс нет такой новости. Российские сайты, публиковавшие эту "новость", нигде не дают ссылки. Банальный лживый вброс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 20)
16k
Maks Es 2 часа назад
Ну наконец-то, Аллах Акбар, закончится это соплежуйство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Иванов 2 часа назад
В этом совете тоже заправляют Сорос с Гейтсом и их приспешники из Мирового правительства. "Остановите Землю, я сойду!!!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Антон 2 часа назад
Да успокойтесь уже, жополизатели коллаборационистов с кооператива Озеро. Европа вернула российскую вакцину, и России пришлось вернуть деньги. А важные люди вложились, затраты надо отбить. Поэтому вас, как баранов, силком потащили ставить на 90 процентов бесполезную вакцину. Теперь бабло отбито, нужные люди получили нужную прибыль - успокойтесь уже, твари.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё
Придумано в России, сделано в РОСТЕХЕ Придумано в России, сделано в РОСТЕХЕ 35 примеров, как можно организовать пространство и получить от этого удовольствие 35 примеров, как можно организовать пространство и получить от этого удовольствие В ЮАР выступили с предложением разрешить женщинам многомужество В ЮАР выступили с предложением разрешить женщинам многомужество В Роскомнадзоре предложили допускать россиян к порно через портал "Госуслуги" В Роскомнадзоре предложили допускать россиян к порно через портал "Госуслуги" Парламент Венгрии запретил в школах пропаганду ЛГБТ Парламент Венгрии запретил в школах пропаганду ЛГБТ Норвежским блогерам запретили постить отретушированные фото без предупреждения Норвежским блогерам запретили постить отретушированные фото без предупреждения
Meri Poppins Ufa

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14013



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Извините, но что происходит на этой картине?
6
79
Извините, но что происходит на этой картине?
Служебный роман: что вырезали или как снимали фильм
2
69
Служебный роман: что вырезали или как снимали фильм
Набирающие популярность
Как чистили зубы наши предки?
0
3
Как чистили зубы наши предки?
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
7
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
Трудно быть Волочковой: балерина назвала, сколько денег ей нужно в месяц на содержание жилья (6 фото)
Трудно быть Волочковой: балерина назвала, сколько денег ей нужно в месяц на содержание...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
4
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#интересное#история#животные#дтп#подборка#фильм#новости#искусство
#фото#автомобили#автомир#картинки#Россия#приколы#фотографии#позитив#роль#мемы
#интересно#люди#прикол#кино#аварии#СССР#авто аварии#актеры#авария дня#общество

На что жалуетесь?

Вернуться