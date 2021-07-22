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Была ли реальная жизненная драма за картиной «Неравный брак»

Была ли реальная жизненная драма за картиной «Неравный брак» (8 фото)

Автор:
22 июля 2021 08:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   искусство   картина   неравный брак   факты   фото   
919
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Вызывающие глубокий эмоциональный отклик картины заставляют подозревать, что у автора было что-то очень личное в этой теме, и шедевр стал итогом его огромных переживаний.

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Метки: интересно   искусство   картина   неравный брак   факты   фото   
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