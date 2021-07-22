Была ли реальная жизненная драма за картиной «Неравный брак»

Со слов Гиляровского известно, что в качестве шафера, стоящего за спиной невесты, автор изобразил себя самого – это действительно так, поскольку есть другие автопортреты художника, подтверждающие идентичность.





Стиль картины совершенно недвусмысленно объединяет молодую невесту и молодого шафера в отдельную от остальных персонажей группу – и по яркости красок (а все остальное будто припыленное), и по возрасту, и по несчастному выражению лиц.





Конечно, это породило очевидную версию – художник писал эту картину в печали от разрыва с невестой, которая предпочла ему (а скорее предпочли ее родители) более знатного и состоятельного, пусть и старого жениха. Потому невеста почти в слезах, а шафер с выражением горя и возмущения на лице.