Была ли реальная жизненная драма за картиной «Неравный брак»

Вызывающие глубокий эмоциональный отклик картины заставляют подозревать, что у автора было что-то очень личное в этой теме, и шедевр стал итогом его огромных переживаний.
Хотя там, где затронуты острые социальные вопросы, всегда есть место для расчета и, как сейчас любят говорить - хайпа.
Вот, например, картина Василия Пукирева «Неравный брак».
Она в свое время наделала немало шума и, говорят, вынудила не одного великовозрастного жениха взглянуть на себя со стороны и отказаться от намерения жениться на молоденькой.
Со слов Гиляровского известно, что в качестве шафера, стоящего за спиной невесты, автор изобразил себя самого – это действительно так, поскольку есть другие автопортреты художника, подтверждающие идентичность.
Стиль картины совершенно недвусмысленно объединяет молодую невесту и молодого шафера в отдельную от остальных персонажей группу – и по яркости красок (а все остальное будто припыленное), и по возрасту, и по несчастному выражению лиц.
Конечно, это породило очевидную версию – художник писал эту картину в печали от разрыва с невестой, которая предпочла ему (а скорее предпочли ее родители) более знатного и состоятельного, пусть и старого жениха. Потому невеста почти в слезах, а шафер с выражением горя и возмущения на лице.
Слева - фрагмент картины Василия Пукирева "В мастерской художника" (1865 год), где в качестве художника он изобразил себя самого. Справа - он же на картине "Неравный брак" (1862 год).
Однако, есть альтернативная версия, свидетельством которой – воспоминания брата близкого друга художника, Сергея Варенцова. Согласно этим воспоминаниям, картина была написана под впечатлением от личной неудачи Сергея, его дама сердца не просто предпочла другого, а еще и мужчину намного старше ее (правда, вовсе не с такой разницей, как изображено на полоне, всего в тринадцать лет).
Но для двадцатипятилетнего друга художника его более удачливый тридцативосьмилетний соперник, не исключено, всерьез казался пенсионером. Поэтому, якобы, Пукирев его таким и изобразил – стариком, укравшим у молодого парня возлюбленную.
Но, думаю, обе эти версии верны лишь отчасти. Судя по оставшимся эскизам, работа над картиной велась длительное время, менялись персонажи и прототипы, так что, вероятнее всего, художник позаимствовал у друга сюжет, а вот над приданием ему большей глубины (прямо сказать -хайповости), автор потрудился всерьез.
Слева - эскиз к картине, где в качестве шафера изображен Сергей Варенцов, справа - фотоснимок несохранившегося портрета Варенцова работы Василия Пукирева.
Вот какие известны факты.
Во-первых, был предварительный полноценный эскиз, композиционно уже почти совсем совпадающий с картиной, где в роли шафера действительно написан друг Пукирева Сергей Варенцов (сохранился фотоснимок портрета Сергея, можно сравнить).
Брат Сергея выдвинул предположение, что на окончательной версии тоже был нарисован Варенцов, но из-за того, что художник написал свою картину втайне от друга и не согласовал с ним узнаваемость, получился скандал и ссора. Поэтому автор пририсовал прямо поверх лица друга бороду, чтобы убрать сходство.
Но это явно несостоятельная версия, потому что все же черты лица шаферов на эскизе и на картине разные, и дело вовсе не в одной бороде – оба узнаваемы, это Варенцов на эскизе и сам Пукирев на картине. Так что художник осознанно переменил персонажа в окончательном варианте, сразу написав там себя.
Это подтверждается и тем, что настоящий Сергей Варенцов как раз в год окончания полотна женился, то есть его личная жизнь не так уж пострадала, и неудача с прошлой невестой была забыта. Писать его узнаваемый портрет в такой ситуации было бы нешуточной подставой свежеженатому приятелю, конечно, Пукирев делать так не стал.
Во-вторых, двадцать лет назад в Третьяковку попал рисунок, проливающий свет на судьбу девушки, изображенной в качестве невесты. Автор карандашного рисунка В. Д. Сухов, на портрете написано: «Прасковья Матвеевна Варенцова, с которой 44 года назад художник В. В. Пукирев написал свою известную картину „Неравный брак“. Госпожа Варенцова живёт в Москве, в Мазуринской богадельне».
По чертам лица женщина и правда удивительно похожа на постаревшую невесту с картины, но как она оказалась в богадельне, пристанище для нищих одиноких стариков?
Это противоречит версии, что Прасковья Варенцова (она не родственница друга художника, а однофамилица) выходила замуж за богатого, бросив бедного художника. Да и не так уж он был и беден в то время, когда писалась картина – хоть Пукирев и совершенно простого крестьянского происхождения, к своим тридцати он уже считался неплохим портретистом и имел заказы. А появление «Неравного брака» и вовсе сделало его на некоторое время богачом, так что он даже путешествовал за границей.
Получается, бросать влюбленного и не нищего художника небогатой девушке Прасковье было бы ни к чему, тем более никакого состоятельного жениха у нее в действительности не случилось.
К тому же, хотя Пукирев никогда не женился, известно, что у него много лет была сожительница, по имени Софья, одиноким и несчастным Василий Владимирович не был.
В-третьих, художник слишком уж тщательно подбирал типажи и для старого жениха, и для юной невесты, явно стараясь усилить диссонанс и желая обострить освещаемую социальную проблему. Жениха Пукирев рисовал с трех персонажей, у одного он взял надменно-снисходительное выражение лица, у другого – старческую позу и посадку головы, а карикатурный хохолок седых волос на голове подсмотрел у знакомого повара.
А невеста, совершенно такая же, как в «Неравном браке» потом появилась на еще одном полотне, «Двоеженец»: похоже, Пукирев новой картиной не прочь был бы повторить заход на еще одну острую тему. Совпадают даже мелочи в наряде невесты, например, браслет на левой руке, причем, вторая картина была написала через пятнадцать лет после «Неравного брака».
Слева фрагмент картины "Прерванное венчание (Двоеженец)" (1877 год), справа - невеста с картины "Неравный брак" (1862 год). Вообще говоря, за пятнадцать лет уже и мода на форму кринолина поменялась, но художник почему-то не стал искать новую натуру, а написал совершенно прежнюю невесту.
Не верится, что трагедия брошенного возлюбленного была остра так долго – все время, пока Пукирев работал над «Неравным браком», а тем более через полтора десятка лет. Скорее, художник выбрал оптимальный для своей задачи типаж невесты – юной, нарядной, вызывающей жалость и сочувствие, и пытался возвращаться к нему и после.
Думаю, дело было так – идея картины пришла Василию Пукиреву, когда его друг жаловался на «старого жениха», которого ему предпочли. Пукирев понял, что эту историю можно очень выигрышно и ярко обыграть, долго работал над композицией и персонажами, поместив среди них своих знакомых (крайний слева, например, мастер, обещавший сделать шикарную раму для картины).
Когда выяснилось, что лицо прототипа нельзя использовать для картины, художник решил изобразить в качестве одного из героев себя самого – он не раз помещал автопортрет в жанровые работы, даже в том же «Двоеженце» жених снова очень уж напоминает самого автора. А когда очарованные картиной зрители начали строить догадки – не стал их разоблачать, ведь шум вокруг картины был художнику на руку.
"Невесты-призраки" - загадочные персонажи, которых вообще не должно быть на церковной церемонии. Мужчина слева с усами - портрет краснодеревщика, который пообещал невероятную раму для картины, и за это попал на полотно.
В картине, кстати, есть занятные детали, которые тоже дают простор для фантазии – например, зловещего вида старуха в странном светлом наряде, едва виднеющаяся позади жениха. Сама почти как невеста, даже на голове убор, похожий на флердоранж – многие увидели в ней саму смерть в саване, то ли более подходящую «невесту» для старого жениха, то ли предзнаменование печальной семейной жизни молодой невесты.
А за спиной священника некоторые разглядели еще одну «призрачную» невесту. В общем, художник постарался на славу и загадал загадок на век вперед.
Друзья, как по вашему, что такое «неравный» по возрасту брак?
Источник:
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