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23 сумасшедших тайных места для сокровищ, в которые никто не догадается заглянуть

23 сумасшедших тайных места для сокровищ, в которые никто не догадается заглянуть (22 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 15:33
Сообщество : Фабрика идей
Метки: воры   идеи   интересное   место   сокровища   спрятать   тайник   фаборика идей   
1663
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Вдруг кто-то прямо сейчас стоит с заначкой в руке и думает куда бы ее положить так, чтобы не забыть, чтобы никто не нашел, не слишком далеко и не очень близко. А тут мы с лучшими тайниками для вашего добра. Конечно - лучше всего сейф, но если его нет, то попробуйте это...

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Метки: воры   идеи   интересное   место   сокровища   спрятать   тайник   фаборика идей   
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8  комментариев
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28k
Snork Snorkoff 22 минуты назад
В банках с крупами ищут в первую очередь
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1k
Сергей 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Izrin Maria 13 минут назад
Если знают, что ищут - найдут.
Если не знают, главное - не класть вещи "на место".
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2k
Алексей Лыков Полчаса назад
Половина этих мест больше похожа на тайники для шпионов для обмена данными, чем для хранения ценных вещей.
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3k
Chuna 37 минут назад
Делать тайник в вещах которые можно унести, может только полный кретин.
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20k
Татьяна Юсова 50 минут назад
А что можно спрятать в желуде, чтобы потом ещё и на дуб его оставить?
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4k
au3 Час назад
А также места, где вор может поискать.
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