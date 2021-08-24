23 сумасшедших тайных места для сокровищ, в которые никто не догадается заглянуть

Вдруг кто-то прямо сейчас стоит с заначкой в руке и думает куда бы ее положить так, чтобы не забыть, чтобы никто не нашел, не слишком далеко и не очень близко. А тут мы с лучшими тайниками для вашего добра. Конечно - лучше всего сейф, но если его нет, то попробуйте это...