30 фотографий, которые заставят вас мечтать, чтобы обеденный перерыв настал побыстрее

Еда бывает вкусной и полезной (ну почему всегда приходится выбирать что-то одно?). А еще она бывает красивой и аппетитной - такой, от которой рот наполняется слюной, а мечты об обеде становятся все более навязчивыми. Вот вам коллекция фотографий для аппетита!

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Шоколадно-фисташковые карамельки 0 Источник:

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Имбирный дом с коричными водосточными трубами и мусорным баком из мягкой карамели 0 Источник:

Пончик в полосатой глазури 0 Источник:

Чизкейк со страчателлой, голубикой и белым шоколадом 0 Источник:

В этом имбирном домике на тему мультфильма "Вверх!" все съедобно, даже его обитатели 0 Источник:

Домашние круассаны с малиной и личи 0 Источник:

Киш с цуккини 0 Источник:

Шоколадная роза 0 Источник:

Десерт-рояль 0 Источник:

Капкейки-собачки. Ну как такое можно есть? 0 Источник:

Закусочный стол для большой греческой свадьбы 0 Источник:

Мраморный шоколадный кекс 0 Источник:

Свежевыжатый лимонад со льдом и лепестками клитории 0 Источник:

Набор пирожных 0 Источник:

"Мясной корабль" для свадьбы в стиле викингов 0 Источник:

Закучочная тарелка с картофелем фри и набором соусов 0 Источник:

Идеальный жареный маршмеллоу 0 Источник:

Три года учебы - и каре ягненка получается совсем другим! 0 Источник:

Шоколадное ассорти 0 Источник:

Яйца, приготовленные разными способами 0 Источник:

Именинный торт для археолога: шоколадное "место раскопок" и марципановые "доисторические останки" 0 Источник:

Пончики с клубникой, джемом и взбитыми сливками 0 Источник:

Вафля-сэндвич с карамелью - прямо из Амстердама! 0 Источник:

Оладушки 0 Источник:

Идеальный рожок 0 Источник:

Шоколадный именинный торт для лесоруба 0 Источник:

Клубничный чизкейк в форме чашки 0 Источник:

Японские карпы из кокосового желе в кофейном озере 0 Источник:

Суп с брокколи и чеддером в хлебе 0 Источник: