30 фотографий, которые заставят вас мечтать, чтобы обеденный перерыв настал побыстрее

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Еда бывает вкусной и полезной (ну почему всегда приходится выбирать что-то одно?). А еще она бывает красивой и аппетитной - такой, от которой рот наполняется слюной, а мечты об обеде становятся все более навязчивыми. Вот вам коллекция фотографий для аппетита!
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Именинный торт для археолога: шоколадное "место раскопок" и марципановые "доисторические останки"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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