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На кадрах в окружении вертолётов паровоз пыхтит и торопится в никуда...

На кадрах в окружении вертолётов паровоз пыхтит и торопится в никуда... (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 22:54
Сообщество : Кино
Метки: видео   миссия   невыполнима   падение   паровоз   пропасть   съёмки   эпизод   
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Пункт назначения - пропасть.

На видео, опубликованном Telegram-каналом "Mash", британский паровоз, сопровождаемый вертолётами в последний путь, разгоняется насколько хватает его немолодых сил и преодолев последние метры рельсового пути летит, теряя уже ненужный уголь на дно ущелья, где разбивается вдребезги. Нет, это не утилизация отслужившего свой срок подвижного состава, это всего лишь съёмки очередного блокбастера.

Эпизод с крушением поезда появится в продолжении известного голливудского фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли. Говорят, сам актёр , дабы подивиться на такую диковину, не выдержал и примчал на съёмку этого фрагмента.

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Метки: видео   миссия   невыполнима   падение   паровоз   пропасть   съёмки   эпизод   
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11k
Великий Кормчий 2 минуты назад
Утром под одним заголовком новость.
Вечером под другим.
Лайкодрочеры вышли на охоту....
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29k
a.fey 17 минут назад
Очень смелый машинист.
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−4
Nane First NameLast Полчаса назад
Назад в будущее 3 переснимали?
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9k
ScorpionDS 38 минут назад
Он же вроде в космос собирался полететь для съемок, а не в прошлое ...
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70
Andrews32 38 минут назад
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послушный неизвестным силам...»
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24
Странник Виртуальный 42 минуты назад
Думаю в фильме огня и дыма побольше будет.
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1k
анатолий горленко Час назад
Наш паровоз вперёд летит...
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