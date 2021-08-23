На кадрах в окружении вертолётов паровоз пыхтит и торопится в никуда...

Пункт назначения - пропасть.
На видео, опубликованном Telegram-каналом "Mash", британский паровоз, сопровождаемый вертолётами в последний путь, разгоняется насколько хватает его немолодых сил и преодолев последние метры рельсового пути летит, теряя уже ненужный уголь на дно ущелья, где разбивается вдребезги. Нет, это не утилизация отслужившего свой срок подвижного состава, это всего лишь съёмки очередного блокбастера.
Эпизод с крушением поезда появится в продолжении известного голливудского фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли. Говорят, сам актёр , дабы подивиться на такую диковину, не выдержал и примчал на съёмку этого фрагмента.
Источник:
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Вечером под другим.
Лайкодрочеры вышли на охоту....
поезд режет темноту,
послушный неизвестным силам...»
Иного нет у нас пути...