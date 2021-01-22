Как динозавры оказались на Луне раньше человека?

Как рассказывает Браннен, метеорит, врезавшийся в Землю, превышал размерами гору Эверест, а его скорость при столкновении с Землей была в 20 раз больше скорости летящей пули. Он врезался в планету у полуострова Юкатан "под самым смертельным из возможных углов". Скорость и сила столкновении были так высоки, что метеорит мгновенно выдавил со своего пути земную атмосферу, образовав воронку от космоса до Земли, заполненную вакуумом. После того, как воронка, затянутая атмосферным воздухом, схлопнулась, она всосала в себя огромную массу почвы вместе с останками погибших динозавров, а когда воздух вновь схлопнулся, вся эта масса оказалась выброшенной в космос.