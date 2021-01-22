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Как динозавры оказались на Луне раньше человека?

Как динозавры оказались на Луне раньше человека? (5 фото)

Автор:
22 января 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: динозавры   исследования   луна   метеорит   наука   странные находки   удивительное рядом   ученые   
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Как утверждают ученые, возможно, во время раскопок на Луне человеку предстоит найти кости динозавров, утверждают ученые. Это, однако, не значит, что гигантские рептилии обитали когда-то на спутнике нашей планеты. По крайней мере, исследователи объясняют этот феномен иначе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: динозавры   исследования   луна   метеорит   наука   странные находки   удивительное рядом   ученые   
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5  комментариев
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12k
Денис 45 минут назад
Как динозавры оказались на Луне раньше человека?
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12k
Денис 51 минуту назад
>>Ученые уже произвели расчеты, определив угол удара метеорита и направление, в котоом после схлопывания вакуумной воронки были выброшены оказавшиеся в пространстве массы Земли. По расчетам, все они, в итоге, попали на Луну,
Простите, автор. Вы что курили? :)
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6k
vitenok 59 минут назад
Хорошая трава у них там, ничего не скажешь.
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9
Alexander Час назад
Получается и моя теория имеет право на жизнь - огромный астероид упал в древности на Землю и в результате удара динозавров подкинули до Луны, ну а чем не теория маразма как у автора другой теории,
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3k
magic32 Alexander 50 минут назад
у тебя даже более правдоподобная
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