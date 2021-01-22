Как динозавры оказались на Луне раньше человека?

Как утверждают ученые, возможно, во время раскопок на Луне человеку предстоит найти кости динозавров, утверждают ученые. Это, однако, не значит, что гигантские рептилии обитали когда-то на спутнике нашей планеты. По крайней мере, исследователи объясняют этот феномен иначе.
О том, что на Луне могут находиться кости динозавров, сообщил в своей книге "Конец света" ученый-популяризатор Питер Браннен. Это, конечно, не значит, что динозавры обитали на спутнике Земли. По мнению Браннена, их останки попали туда в результате того же самого падения метеорита, которое, в итоге, привело к их вымиранию.
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Как рассказывает Браннен, метеорит, врезавшийся в Землю, превышал размерами гору Эверест, а его скорость при столкновении с Землей была в 20 раз больше скорости летящей пули. Он врезался в планету у полуострова Юкатан "под самым смертельным из возможных углов". Скорость и сила столкновении были так высоки, что метеорит мгновенно выдавил со своего пути земную атмосферу, образовав воронку от космоса до Земли, заполненную вакуумом. После того, как воронка, затянутая атмосферным воздухом, схлопнулась, она всосала в себя огромную массу почвы вместе с останками погибших динозавров, а когда воздух вновь схлопнулся, вся эта масса оказалась выброшенной в космос.
Комментируя гипотезу Браннена, геофизик Марио Реболледо поясняет, что благодаря своей огромной массе и гигантской скорости, метеорит долетел до Земли с границы атмосферы за 0,3 секунды, причем столкновение с атмосферой ничуть не повредило его. Силу удара можно оценить по тому, что, согласно научным расчетам, кратер от падения метеорита стал образовываться еще до того, как космический булыжник упал на землю. В итоге, диаметр кратера составил около 200 километров.
Ученые уже произвели расчеты, определив угол удара метеорита и направление, в котоом после схлопывания вакуумной воронки были выброшены оказавшиеся в пространстве массы Земли. По расчетам, все они, в итоге, попали на Луну, а значит, при раскопках люди вполне могут найти на спутнике планеты кости динозавров. И тогда теория Браннена наконец-то получит свое подтверждение!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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