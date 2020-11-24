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Израильские ученые сумели победить рак у мышей

Израильские ученые сумели победить рак у мышей (4 фото)

Автор:
24 ноября 2020 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Израиль   лечение рака   медицина   наука   научный прорыв   редактирование генома   ученые   эксперимент   
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Ученые из Университета Тель-Авива сумели убить раковые клетки, используя технологию редактиования генома CRISPR. Исследователи надеются, что их достижение откроет путь к излечению многих видов рака.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Израиль   лечение рака   медицина   наука   научный прорыв   редактирование генома   ученые   эксперимент   
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3  комментария
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Сталин подтвердил бы!! Час назад
Успею ли я дожить , до введения этого метода лечения в массы??? Буду держаться...
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58k
Доктор Джонс 13 минут назад
Израильские ученые сумели победить рак у мышей
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64k
Пётровыч Полчаса назад
Молодцы! В мире каждый год изобретают по несколько лекарств от рака и СПИДа. Только люди как умирали от этих болезней, так и умирают.
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