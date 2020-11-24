Израильские ученые сумели победить рак у мышей

Ученые из Университета Тель-Авива сумели убить раковые клетки, используя технологию редактиования генома CRISPR. Исследователи надеются, что их достижение откроет путь к излечению многих видов рака.
Израильские ученые заявили, что, использовав прорывную технологию, сумели уничтожить раковые клетки у подопытных мышей, не затронув здоровых клеток. Система редактирования генома CRISPR Cas-9 позволила им внести целенаправленные изменения в ДНК. Именно за создание этой системы ученые Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпентье получили Нобелевскую премию по химии.
Исследователи из Университета Тель-Авива полагают, что систему редактирования генома можно использовать для лечения рака у животных. По словам автора исследования, профессора Дэна Пиера, у метода нет побочных эффектов. Он назвал методику "более элегантным вариантом химиотерапии". "Мы считаем, что после такого лечения рак больше никогда не активизируется", - заявил он.
Исследователи из Университета Тель-Авива полагают, что систему редактирования генома можно использовать для лечения рака у животных. По словам автора исследования, профессора Дэна Пиера, у метода нет побочных эффектов. Он назвал методику "более элегантным вариантом химиотерапии". "Мы считаем, что после такого лечения рак больше никогда не активизируется", - заявил он.
"Данная технология способна продлить жизнь раковых больных и, мы надеемся, впоследствии она позволит полностью излечивать болезнь, - говорит Пиер. - Она физически уничтожает ДНК в раковых клетках, после чего они погибают".
Пиер надеется, что постепенно эта процедура заменит агрессивную химиотерапию, имеющую множество побочных эффектов и затрагивающую все клетки тела.
Пиер надеется, что постепенно эта процедура заменит агрессивную химиотерапию, имеющую множество побочных эффектов и затрагивающую все клетки тела.
В исследовании были задействованы сотни лабораторныхмышей с двумя самыми агрессивными формами рака - глиобластомой и раком яичников с метастазами. Мыши, подвергшиеся лечению, в среднем, прожили вдвое дольше контрольной группы и выживали на 30% чаще.
По словам Пиера, он со своей группой планирует доработать данную технологию таким образом, чтобы она могла использоваться для лечения всех видов рака. По его мнению, через два года она будет готова к эксперименту на людях.
В данный момент технология CRISPR Cas-9 используется в экспериментах для лечения редких болезней на уже извлеченных из тела клетках. Предполагается, что лечение рака с помощью редактирования генома будет индивидуально подбираться под пациента и, в зависимости от результатов биопсии, медики будут принимать решение о том, следует ли делать инъекциюнепосредственно в опухоль или выбрать генерализованнывй вариант. По словам Пиера, инъекция включает фрагменты РНК - "посланников", в которых закодирована функция "генетических ножниц" для разрезания ДНК, а также истему идентификации раковых клеток и и липидные наночастицы. "Я верю, что в ближайшем будущем мы сумеем разработать целый ряд видов персонализированного лечения на базе "генетических посланий" - не только для рака, но и для многих генетических заболеваний, - говорит Пиер. - Технология требует дальнейшей доработки, но главное - мы показали, что она способна убивать раковые клетки".
По словам Пиера, он со своей группой планирует доработать данную технологию таким образом, чтобы она могла использоваться для лечения всех видов рака. По его мнению, через два года она будет готова к эксперименту на людях.
В данный момент технология CRISPR Cas-9 используется в экспериментах для лечения редких болезней на уже извлеченных из тела клетках. Предполагается, что лечение рака с помощью редактирования генома будет индивидуально подбираться под пациента и, в зависимости от результатов биопсии, медики будут принимать решение о том, следует ли делать инъекциюнепосредственно в опухоль или выбрать генерализованнывй вариант. По словам Пиера, инъекция включает фрагменты РНК - "посланников", в которых закодирована функция "генетических ножниц" для разрезания ДНК, а также истему идентификации раковых клеток и и липидные наночастицы. "Я верю, что в ближайшем будущем мы сумеем разработать целый ряд видов персонализированного лечения на базе "генетических посланий" - не только для рака, но и для многих генетических заболеваний, - говорит Пиер. - Технология требует дальнейшей доработки, но главное - мы показали, что она способна убивать раковые клетки".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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