Израильские ученые сумели победить рак у мышей

В исследовании были задействованы сотни лабораторныхмышей с двумя самыми агрессивными формами рака - глиобластомой и раком яичников с метастазами. Мыши, подвергшиеся лечению, в среднем, прожили вдвое дольше контрольной группы и выживали на 30% чаще.

По словам Пиера, он со своей группой планирует доработать данную технологию таким образом, чтобы она могла использоваться для лечения всех видов рака. По его мнению, через два года она будет готова к эксперименту на людях.

В данный момент технология CRISPR Cas-9 используется в экспериментах для лечения редких болезней на уже извлеченных из тела клетках. Предполагается, что лечение рака с помощью редактирования генома будет индивидуально подбираться под пациента и, в зависимости от результатов биопсии, медики будут принимать решение о том, следует ли делать инъекциюнепосредственно в опухоль или выбрать генерализованнывй вариант. По словам Пиера, инъекция включает фрагменты РНК - "посланников", в которых закодирована функция "генетических ножниц" для разрезания ДНК, а также истему идентификации раковых клеток и и липидные наночастицы. "Я верю, что в ближайшем будущем мы сумеем разработать целый ряд видов персонализированного лечения на базе "генетических посланий" - не только для рака, но и для многих генетических заболеваний, - говорит Пиер. - Технология требует дальнейшей доработки, но главное - мы показали, что она способна убивать раковые клетки".