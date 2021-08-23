Вход только для женщин: 20 фантастических мужчин, которых украшает не только профессия

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А может они работают не там и им непременно нужно всем идти в модели, дабы радовать глаз всех людей мира, а не только их пациентов и простых граждан? Хотя они наверняка тушат пожары после себя и лечат тех, кто их увидел воочию и пойма восторженный инфаркт. Шутка!
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Доктор Михаил Варшавский, родился в России, живет в США, в 2015 году признан самым красивым доктором планеты
Доктор Язан Абу-Исмаил - старший научный сотрудник отделения гематологии и онкологии университетской больницы Кейс Вестерн, США
Габриэль Викстрем, бывший министр народного здоровья, здравоохранения и спорта Швеции, член Социал-демократической партии.
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Некоторые "фантастические" мужчины настолько фантастичны, что появляются сомнения в мужественности. Так наш МЧСник Саид прям видно, что нравится самому себе. А может еще какому-нибудь дровосеку.
Юрий Алексеевич всегда лучшее украшение любых парадов величия.
Киркоров, к примеру, часто игнорирует мужскую одежду. Мы же не называем его девочкой.