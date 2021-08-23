Вход только для женщин: 20 фантастических мужчин, которых украшает не только профессия

А может они работают не там и им непременно нужно всем идти в модели, дабы радовать глаз всех людей мира, а не только их пациентов и простых граждан? Хотя они наверняка тушат пожары после себя и лечат тех, кто их увидел воочию и пойма восторженный инфаркт. Шутка!