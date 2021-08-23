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Вход только для женщин: 20 фантастических мужчин, которых украшает не только профессия

Вход только для женщин: 20 фантастических мужчин, которых украшает не только профессия (21 фото)

Автор:
23 августа 2021 11:40
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Красавчики   врачи   для женщин   красота   мир   мужчины   профессия   удивительное   
1272
21

А может они работают не там и им непременно нужно всем идти в модели, дабы радовать глаз всех людей мира, а не только их пациентов и простых граждан? Хотя они наверняка тушат пожары после себя и лечат тех, кто их увидел воочию и пойма восторженный инфаркт. Шутка!

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Метки: Красавчики   врачи   для женщин   красота   мир   мужчины   профессия   удивительное   
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15  комментариев
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235
bobobo 2 часа назад
Обзор неполон. Отсуствует укротитель медведей из России Владимир Путин.
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7k
amrita 6 минут назад
Значит.... не только в кино можно таких красавцев увидеть!?
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35k
Лесли 🥰 24 минуты назад
Ох хо хо)))) Красавчики. А от гинеколога я так понимаю выходят и забывают о проблемах)))))
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1k
Мурзилка Полчаса назад
Не знаю про остальных, а Доктор Михаил Варшавский ведет канал в ютубе Doctor Mike, снимает видео на медицинскую тему. Бывает интересно узнать что-то новое.
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9k
Valiko 40 минут назад
У морского пехотинца волос столько, на маскхалате можно экономить.
Некоторые "фантастические" мужчины настолько фантастичны, что появляются сомнения в мужественности. Так наш МЧСник Саид прям видно, что нравится самому себе. А может еще какому-нибудь дровосеку.
Юрий Алексеевич всегда лучшее украшение любых парадов величия.
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11k
кира 44 минуты назад
Красавчики! Если они еще и настоящие профессионалы, а не только лицом торгуют...
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78
Crazy 51 минуту назад
Сложно судить, но сидоры тут явно имеются. За Гагарина плюс, но и про его семью все известно. А остальные - ХЗ.
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9k
Касьян Пуздой 58 минут назад
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
Блеск для губ? Ок, ни разу не гейство
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25k
Е-Лена 2 часа назад
Да. За Гагарина - "плюс". Остальные - ну, по одной только внешности судить нынче как-то наивно. Наших, как мужчин, я могу воспринять. Западных - уже не знаю. )))
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538
Добрый Самаритянин 2 часа назад
Неправда, вот самый красивый мужчина на свете.
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235
bobobo Добрый Самаритянин 2 часа назад
Это девочка.
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bobobo Добрый Самаритянин Час назад
А как же бантик?
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