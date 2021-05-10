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ТОП-20 удивительных зубов из мира животных

ТОП-20 удивительных зубов из мира животных (22 фото + 1 видео)

Автор:
10 мая 2021 12:42
Сообщество : Животные
Метки: животные   зубы   красота   природа   удивительное   челюсть   
1269
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Мучаемся мы с зубами, мучаемся, а вот этим и многим другим, зверушкам природа приготовила дар - удивительные зубы, которые непременно вас поразят своей красотой и изяществом

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Метки: животные   зубы   красота   природа   удивительное   челюсть   
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4  комментария
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16k
Александр Сучков Час назад
Ну у слона то это и зубами не назовешь, скорее- жернова для перетирания зелени...
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6k
ЦЫПЛЯ 14 минут назад
Зато Фреди красавчик.
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40k
Александр 36 минут назад
вот интересно у верблюда клыки, видимо он не совсем травоядное животное, скорее совсем не травоядное
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8k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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