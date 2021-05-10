ТОП-20 удивительных зубов из мира животных

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Мучаемся мы с зубами, мучаемся, а вот этим и многим другим, зверушкам природа приготовила дар - удивительные зубы, которые непременно вас поразят своей красотой и изяществом
Самые сильные зубы на планете - могут точить даже бетонные стены, а еще каждый зуб может двигаться отдельно
Их около 50-ти и они помогают держать хоботок внутри вашего тела
Так комар пьет кровь
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Серию острых зубов-лезвий, имеющих общий спирально-свернутый корень. Число зубов в таких спиралях варьирует от 80 до 190 (как правило, превышает сотню).
Авторский пост
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