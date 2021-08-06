В Красноярске рухнула подпорная стена дома, похоронив под собой несколько автомобилей

В Красноярске за несколько дней из-за сильного дождя обрушилась уже вторая подпорная стена. И если 4 августа на улице Станционной бетонная плита не нанесла серьезного ущерба, то под завалами на на улице 60 лет Образования СССР оказались не менее 5 машин, которые вряд ли подлежат восстановлению. Люди не пострадали. Но среди части жильцов началась паника. Опасаясь, что вслед за стеной обрушится и многоэтажка, они выбегали на улицу. Сейчас все жильцы эвакуированы.