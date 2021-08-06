В Красноярске рухнула подпорная стена дома, похоронив под собой несколько автомобилей

Примечательно, что и застройщик, и муниципальные власти знали о просевшем грунте. Но из-за бюрократии и отсутствия денег не успели признать объект аварийным.
В Красноярске за несколько дней из-за сильного дождя обрушилась уже вторая подпорная стена. И если 4 августа на улице Станционной бетонная плита не нанесла серьезного ущерба, то под завалами на на улице 60 лет Образования СССР оказались не менее 5 машин, которые вряд ли подлежат восстановлению. Люди не пострадали. Но среди части жильцов началась паника. Опасаясь, что вслед за стеной обрушится и многоэтажка, они выбегали на улицу. Сейчас все жильцы эвакуированы.
Источник:
На месте обрушения работают оперативные службы. Прокуратура проводит проверку. У надзорного ведомства есть вопросы к застройщику, который после сдачи дома в эксплуатацию, не передал объект на обслуживание в управляющую компанию. Сам девелопер при этом отрицает, что возводил подпорную стену у парковки.
Источник:
Состояние опорной стены обследовали буквально несколько недель назад. Уже тогда эксперты увидели, что по ней пошли трещины, а сверху просел грунт.
Управляющая компания "Снегири" сразу же ограничила доступ к стене со стороны дома, но парковку закрыть не смогла, поскольку этот участок находился в собственности предпринимателя Евгения Генералова. Несмотря на рекомендации, бизнесмен парковку не закрыл. И последствия налицо.
Муниципальные власти планировали признать объект аварийным и принять соответствующие меры на комиссии по ЧС. Но стена не дождалась решения о выделении денег на обследование и ремонт.
Высота рухнувшей стены - 5 метров, общая площадь обрушения составила 100 квадратных метров
На месте обрушения побывал даже мэр Красноярска Сергей Еремин. Он попытался оправдаться тем, что стену обследовали целых 5 строительных компаний, но они не успели вынести заключение о состоянии объекта. Владельцы пострадавших машин уже сообщили, что намерены судиться.
Источник:
Источник:
- Свежая подборка автоприколов
- А вы знали что Великая Китайская стена не самая длинная в мире стена
- Автомобильный юмор в картинках
- Мощный камнепад уничтожил мост и покалечил людей в Индии
- Удивительные старинные снимки гонки 1000-мильной гонки 1900 года
Понравилось26
Хорошо что нет пострадавших .
Упал крокодил Гена с балкона, к нему подбегает Чебурашка и спрашивает:
-Гена, тебе плохо?
-Мне плохо? Это мне плохо?! Да мне пи.здец!
где ребра жесткости, чё она там в принципе может подпирать?
у нас в доме напротив подпорная стена в виде бетонных гаражей, реальный подпор и доп. профит с продажи самих гаражей