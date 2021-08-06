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В Красноярске рухнула подпорная стена дома, похоронив под собой несколько автомобилей

В Красноярске рухнула подпорная стена дома, похоронив под собой несколько автомобилей (7 фото + 2 видео)

Автор:
06 августа 2021 13:31
Сообщество : Жить в России
Метки: автомобили   застройщик   красноярск   мчс   обрушение   стена   
2242
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2

Примечательно, что и застройщик, и муниципальные власти знали о просевшем грунте. Но из-за бюрократии и отсутствия денег не успели признать объект аварийным.

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Метки: автомобили   застройщик   красноярск   мчс   обрушение   стена   
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32  комментария
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12k
Алек Стальский 2 часа назад
Я бы валил из этого дома.... Следующая очередь его.
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5k
Станислав 8 минут назад
У вас ... ус отклеился.
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739
LisA 12 минут назад
по моему проблема не в машинах, а в том что фундамент может поехать. вот это будет треш почище того, что машины придавило.
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9
вадим юрченко 24 минуты назад
стабильность отклеилась..
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817
Hellscream Полчаса назад
Живу рядом , про эту стену уже несколько месяцев все говорят . Но адепты бога "Авось" упорно продолжали ставить под нее свои автомобили . Теперь конечно судится будут . Вариант не ставить , полагаю они даже не рассматривали )
Хорошо что нет пострадавших .
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619
Игорь Меншиков Полчаса назад
Как обычно. Пока гром не грянет поп не перекрестится
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54k
Алекс Юстасов 54 минуты назад
Проблема в том, что и дом может также рухнуть.
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389
Alexandr F Час назад
Рушится хваленая стабильность. Не выдерживают скрепы духовные. А вообще это не обрушение, а отрицательное возведение
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11k
Taximaxi Час назад
У мерса аж внутренности зелёные выдавило.
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31k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< 5 машин, которые вряд ли подлежат восстановлению >>>

Упал крокодил Гена с балкона, к нему подбегает Чебурашка и спрашивает:
-Гена, тебе плохо?
-Мне плохо? Это мне плохо?! Да мне пи.здец!
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550
робт 2 часа назад
разве это подпорная стена?
где ребра жесткости, чё она там в принципе может подпирать?
у нас в доме напротив подпорная стена в виде бетонных гаражей, реальный подпор и доп. профит с продажи самих гаражей
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8
Александр Шевченко робт Час назад
Видишь балочки металлические сверху в бетоне, а они должны быть были в замоноличены в стену. Вобщем интересный конструктивно, дёшево и сердито, но исполнение подкачало.
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8
Александр Шевченко робт Час назад
Закладные видишь рыжие сверху, это пятки металлоконструкций (очень похоже во всяком случае), хотя связать каркас из арматуры было бы дешевле. Как вариант залили стену, забыли про выпуска из арматуры, потом вспомнили о связке с бетоном дороги и слепили эту порнографию
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8
Александр Шевченко робт 57 минут назад
Да зрение уже не то, но тогда это полный писец товарищи. Бегите из этого дома глупцы.
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1k
no_fate 2 часа назад
Я так понимаю они хотя вытащить автомобили и вернуть счастливым владельцам ?
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34k
Alex 2 часа назад
Хорошо, хоть не погиб никто.
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25k
Григорий 2 часа назад
Здесь упало метров 70-80 стены. Это не 10 квадратных, а скорее 400, как кинозал.
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−43
Андрей 2 часа назад
Обвинят муравьев, которые подкопали сену
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