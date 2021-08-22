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Баба Яга и Налоги

Баба Яга и Налоги (1 фото)

Автор:
22 августа 2021 23:21
Метки: Баба-Яга   налоги   хороший конец   
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Немедленно откройте! — раздалось за дверью, — Мы знаем, что вы там!

— Там — подтвердила Яга, неохотно открывая дверь, — Чего надоть? Кто такие?

— Недельщик я, — толстый краснощёкий человек оттолкнул Бабу-Ягу и прошёл в избу. За ним семенил маленький лысый человечек в очках и с кипой бумаг.

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Метки: Баба-Яга   налоги   хороший конец   
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doker 2 часа назад
Жаль, что люди не сказочные герои - некоторые грабят и обманывают, другие на соседей войной идут, третьи болеют...
Вот, как бы и нужны деньги богатыря содержать и врача-ведуна. Да и детишек грамоте учить надо, и лес тушить, чтобы изба Яги не сгорела. Много чего нужно.
Вот тех, кто ворует из этих сборов денежных - в крыс превратить.
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