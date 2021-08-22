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Водяная авдотка: «Невозможный» союз птиц и крокодилов. Они защищают яйца друг друга от хищников (7 фото)

Автор:
22 августа 2021 15:29
Метки: интересно   птицы   факты   
340
7

Взаимовыгодное сотрудничество — это сила, с которой стоит считаться. И сегодня мы разберём, пожалуй, один из самых необычных дуэтов. Встречайте водяную авдотку. Эта птаха заимела себе в друзьяшки не абы кого, а нильского крокодила!

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Метки: интересно   птицы   факты   
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10k
котегRUS 2 часа назад
С интересом почитал!
Спасибо автору!
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8k
Barachek_Obachek 54 минуты назад
Люблю птичек
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