Водяная авдотка: «Невозможный» союз птиц и крокодилов. Они защищают яйца друг друга от хищников

В обычных условиях лишь 10% крокодилят доживает до вылупления, но птичья пара суммарным весом не более килограмма увеличивает шансы в несколько раз! Поэтому моя оценка водяным авдоткам закономерна: 10 из 10!

Эти хитрые птички спасают крокодилов и в то же время обеспечивают своим детям спокойное детство. Заслуживает уважения!