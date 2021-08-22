Водяная авдотка: «Невозможный» союз птиц и крокодилов. Они защищают яйца друг друга от хищников

Взаимовыгодное сотрудничество — это сила, с которой стоит считаться. И сегодня мы разберём, пожалуй, один из самых необычных дуэтов. Встречайте водяную авдотку. Эта птаха заимела себе в друзьяшки не абы кого, а нильского крокодила!
Казалось бы, чем может помочь гигантской рептилии такая шмакодявка? В этой тщедушной тушке дай боже полкило веса. А взгляд заядлого кофемана вообще не добавляет плюсов к доверию.
Может быть, маленькая птичка избавляет крокодилов от паразитов? Нет, она налегает на околоводную живность: мальков, насекомых, амфибий и рептилий. Может быть, авдотка предупреждает своих зубастых друзей о подходящей добыче? Голос у нашей героини громкий, жалобный. Тоже нет — крокодилы слышат только над водой. Под водой их уши закрывают специальные перепонки. Если учесть их засадный способ охоты, то голосовой помощник будет им бесполезен.
Так в чём же прикол крокодилу водиться с авдоткой? Дело в том, что эти птицы — отличные... няни. Причём как для своих, так и для чужих детей. Дружба двух видов начинается с любви. Брачный период проходит и у авдоток, и у крокодилов одновременно — в сезон засухи. Яйца и рептилии, и птицы тоже откладывают примерно в одинаковое время. Когда самка крокодила создаст своё гнездо, птаха подмажется к ней и отложит парочку своих яиц в небольшую ямку вплотную к крокодильей. Но рептилия даже не попытается сожрать пернатую мелочь. А всё потому, что теперь между двумя мамочками заключён договор.
С этой минуты огромный хищник будет защищать птичьих детей как своих собственных. Ни один крупный враг не сможет подобраться к будущим птенчикам авдотки. Но хищная рептилия довольно неповоротлива, она может не успеть защитить общее потомство от более мелких и пронырливых хищников. Тут-то и приходит на помощь наша пернатая героиня.
Да, авдотка не внушает большого страха, но праведная родительская ярость творит чудеса: птичка способна отогнать варанов весом в несколько кило! При этом общая кладка всегда под чьим-то наблюдением. В семье пернатых царит семейная идиллия и моногамия. Пока один родитель кормится — другой гоняет по саванне непрошенных гостей.
Яйца кроко поспевают примерно за 3 месяца, а птенцам авдотки для вылупления нужно не больше 25 дней. Но бравые птички не покинут свою рептилоидную подругу, они останутся с ней ещё на месяц, пока птенчики не встанут на ноги.
В обычных условиях лишь 10% крокодилят доживает до вылупления, но птичья пара суммарным весом не более килограмма увеличивает шансы в несколько раз! Поэтому моя оценка водяным авдоткам закономерна: 10 из 10!
Эти хитрые птички спасают крокодилов и в то же время обеспечивают своим детям спокойное детство. Заслуживает уважения!
Источник:
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