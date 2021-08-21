Позитивные новости о России 21.08.2021

Республика Ингушетия

с. Мужичи



В сельском поселении Мужичи Сунженского района Ингушетии ввели в эксплуатацию новое учреждение дошкольного образования на 120 мест.



Свердловская область

Екатеринбург



Детский сад расположен в пристроенном помещении в «Жилом комплексе на Ясной». Дошкольное учреждение имеет 3 этажа общей площадью 1710,4 кв.м. Рассчитан детский сад на 150 детей.



Северная Осетия-Алания

г.Владикавказ



Во Владикавказе распахнул свои двери детский сад «Диалог» на 280 мест. Строительство объекта велось в 2020 году.



Республика Чувашия

г. Чебоксары



В Чебоксарах состоялось торжественное открытие нового детского сада в микрорайоне Солнечный. Детский сад № 210, расположенный по адресу: ул. Таллерова, 16, под названием «Солнечный зайчик».



Ямало-Ненецкий автономный округ

г. Надым



Детский сад построен в новом микрорайоне Олимпийский, который возведён для участников окружных жилищных программ. Теперь дошкольное учреждение у жителей будет в пешей доступности. В саду создано 240 мест, 60 из них для детей до трех лет.