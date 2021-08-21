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Позитивные новости о России 21.08.2021

Позитивные новости о России 21.08.2021 (32 фото + 3 видео)

Автор:
21 августа 2021 21:40
Метки: Россия   новости   факты   
337
32
3
Некоторые новости о России за последние дни

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Метки: Россия   новости   факты   
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19  комментариев
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11k
поручик Ржевский 7 часов назад
Бла, бла, бла...
Ссылка www.youtube.com
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3k
Иван 55 минут назад
Хлеб подешевеет?
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28k
Антон 59 минут назад
На удивление неплохой пост. Особенно заинтересовало оборудование сетевой безопасности. Может, наконец-то и собственное сетевое оборудование начнёт производиться, на собственных комплектующих без заводских шпионских "заплаток".
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119k
arek14 2 часа назад
Тоже новость из России.
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6k
Matthew Hopkins 5 часов назад
2040 год: у нас лучшие самолёты, отличная электроника, дороги не хуже немецких, хорошая медицина, мы выиграли ЧМ по футболу и т.д.
Седой Воронихин в очередной раз выкладывает на Фишки свой пост.
Значительно постаревшая местная публика: НЕТ! Неправдааааа!!! Все пропалоооо!!!
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2k
Альтер Иго 6 часов назад
Немного напрягает название трикотажной фабрики в Ростове - почему английское название? Хозяева забугорные, тогда при чем тут Российские достижения, инагенты?
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 6 часов назад
Обожаю такие фотки.
И главное и спецовочки с иголочки и какой сплочённый коллектив - одну табличку вдвоём !!! Упс втроём - а это говорит о высокой производительности
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348
Иван Стреляев 6 часов назад
Было более-менее до момента, когда в Калмыкии открылась детская поликлиника. Тут я пал духом...
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3k
Дмитрий 7 часов назад
Ви всё врёте!
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15k
albedo 7 часов назад
Как семерых иностранцев колбасит, что Россия становится продолжателем СССР. Строит, изобретает, развивает. И как я лично рад, что Россия сбросила этот балласт в виде 14 гонористых бездельников-окраин.
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Родился в СССР. Русский россиянин.
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