Позитивные новости о России 21.08.2021

В подмосковном Королёве открылся новый корпус школы
Работы были начаты в 2019 году и завершены в конце февраля 2021 года. Здание рассчитано на 500 мест, с 1 апреля здесь начато обучение учащиеся начальных классов.
Новые детские сады открываются в регионах часть 12 (2021г.)
с. Мужичи
В сельском поселении Мужичи Сунженского района Ингушетии ввели в эксплуатацию новое учреждение дошкольного образования на 120 мест.
Свердловская область
Екатеринбург
Детский сад расположен в пристроенном помещении в «Жилом комплексе на Ясной». Дошкольное учреждение имеет 3 этажа общей площадью 1710,4 кв.м. Рассчитан детский сад на 150 детей.
Северная Осетия-Алания
г.Владикавказ
Во Владикавказе распахнул свои двери детский сад «Диалог» на 280 мест. Строительство объекта велось в 2020 году.
Республика Чувашия
г. Чебоксары
В Чебоксарах состоялось торжественное открытие нового детского сада в микрорайоне Солнечный. Детский сад № 210, расположенный по адресу: ул. Таллерова, 16, под названием «Солнечный зайчик».
Ямало-Ненецкий автономный округ
г. Надым
Детский сад построен в новом микрорайоне Олимпийский, который возведён для участников окружных жилищных программ. Теперь дошкольное учреждение у жителей будет в пешей доступности. В саду создано 240 мест, 60 из них для детей до трех лет.
Ахтубинский судоремонтный завод спустил на воду буксир «Николай Семенченко» проекта NE011
В Арктической зоне завершено строительство солнечных энергоустановок
Новые причалы в Новороссийске
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В Ульяновской области запустили первую очередь завода гофроупаковки
Восточная верфь спустила на воду краболов «Аян» проекта 03141
На заводе «Красное Сормово» начато строительство новой серии сухогрузов проекта RSD59
СНСЗ передал ВМФ корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов»
Пшеница первого класса выявлена в Воронежской области
«Урал» разработал новый военный грузовик
В Москве началась тестовая эксплуатация квантовой сети с открытым доступом
Проект создания сетевых программных решений реализует Центр компетенций НТИ «Квантовые коммуникации НИТУ МИСиС. О ходе реализации проекта пишет интернет-журнал об инновациях в России «Стимул». Разработкой и строительством сети занимались члены консорциума НТИ, среди которых Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), ООО «КуРэйт» и компания — национальный чемпион «Код безопасности».
На «Арамильском авиационном ремонтном заводе» открыли станцию по ремонту авиадвигателей Д-36
ООО «Промагротехнологии» представило новинку — чизельный плуг
Первый цех ЧТПЗ с пилигримовым станом
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На ССК «Звезда» заложен киль нового газовоза для проекта «Арктик СПГ 2»
Это первое судно из числа 14 газовозов, заказчиком которых выступает ООО «СМАРТ СПГ», совместное предприятие ПАО «Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК».
Компания «Геоптикс» установила систему термометрии скважин для Ковыктинского месторождения
Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию
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Новую ферму для коров голштинской породы запустили в Калужской области
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В коровнике содержится 2800 голов дойного стада. В общей сложности они дают около 90 тонн молока в сутки.
В Химках Московской области открыт новый центр ядерной медицины
В Ростове открыли новую трикотажную фабрику
Новая фабрика уже приступила к работе. Её проектная мощность — 250 тыс. изделий в год. Согласно заявленным планам, на такие объемы предприятие выйдет примерно через 6 лет.
Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» завершил первый этап модернизации предприятия
В Калмыкии открылась новая детская поликлиника
Сборная России завоевала 4 медали на Международной географической олимпиаде
На предприятии ОДК организована новая линия неразрушающего контроля лопаток турбины
Парк тягового подвижного состава ЗабЖД пополнили 55 новых локомотивов
POZIS начал поставки бытовых холодильников в Израиль
Завершена укладка рельсов на первом железнодорожном мосту между Россией и Китаем
Переход Нижнеленинское — Тунцзян станет первым железнодорожным мостом между странами. Из 2,2 километра общей длины на российскую сторону приходится 309 метров.
Предприятие УВЗ начало серийное производство боевого модуля «Охотник»
Вывод из дока нового вспомогательного судна для ВМФ России
Новая модель портативной радиостанции для военных
Новая модель по техническим и функциональным характеристикам превосходит своего предшественника Р-187-П1 «Азарт» (получившего в армии обозначение «Азарт-П1»).
В аэропорту Махачкалы открыли международный терминал
В «Гиредмете» выращен самый большой в мире кристалл для детекторов позитронно-эмиссионного томографа
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Седой Воронихин в очередной раз выкладывает на Фишки свой пост.
Значительно постаревшая местная публика: НЕТ! Неправдааааа!!! Все пропалоооо!!!
И главное и спецовочки с иголочки и какой сплочённый коллектив - одну табличку вдвоём !!! Упс втроём - а это говорит о высокой производительности