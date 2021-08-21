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Великая Отечественная. Путь к Победе

Великая Отечественная. Путь к Победе (33 фото)

Автор:
21 августа 2021 20:31
Метки: Великая Отечественная война   СССР   люди   страна   фотографии   
434
33
«Мама, трудно представить и в голове поместить. Я и в бога не верил, но в эти минуты просил всю вселенную, душою просил, чтоб не лопнули нервы. Стройте, живите, трудитесь, учитесь, и, если вы нас хотите почетней почтить, для всех счастливую жизнь создайте…» Из письма Павла Яблочкина родным в 1945 году.
Все подписи от авторов фотографий.
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Метки: Великая Отечественная война   СССР   люди   страна   фотографии   
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6  комментариев
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576k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Это не 1941г! Обмундирование летнее, а в войска стали поступать в конце октября:
Первые 300 ПТРД в соответствии с директивой командующего Западным фронтом генерала армии Г. К. Жукова от 26 октября 1941 года прямо с Ковровского завода были направлены в 16-ю армию генерал-майора К. К. Рокоссовского, защищавшую оборонительные рубежи на волоколамском направлении к северо-западу от Москвы.
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