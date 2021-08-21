Великая Отечественная. Путь к Победе

«Мама, трудно представить и в голове поместить. Я и в бога не верил, но в эти минуты просил всю вселенную, душою просил, чтоб не лопнули нервы. Стройте, живите, трудитесь, учитесь, и, если вы нас хотите почетней почтить, для всех счастливую жизнь создайте…» Из письма Павла Яблочкина родным в 1945 году.

Все подписи от авторов фотографий.

1. 0 «Резервы идут на фронт». 1941 год. Автор: Аркадий Шайхет.

2. 0 Атака. 1941 год. Автор: Дмитрий Бальтерманц.

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3. 0 У Невской Дубровки. 1941 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Ленинградская область.

4. 0 У разрушенного дома. 1941 год. Автор: Борис Кудояров. Ленинград.

5. 0 Подготовка к форсированию Невы. 1941 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Ленинградская область, поселок Невская Дубровка.

6. 0 Парад на Красной площади. 7 ноября 1941 года. Автор: Аркадий Шайхет. Москва.

7. 0 Рупор правды. 1941 год. Автор: Аркадий Шайхет. Московская область, Можайский район.

8. 0 Казаки под Москвой. Выдвижение на передовые позиции. 1941–1942 годы. Автор: Аркадий Шайхет.

9. 0 «Слухачи». Аэроакустики прослушивают небо. 1941–1942 годы. Автор: Сергей Шиманский. Мурманская область, полуостров Рыбачий.

10. 0 В блокадном Ленинграде. 1942 год. Автор: Борис Кудояров.

11. 0 «Дорога жизни» – ледовая трасса через Ладожское озеро. 12 апреля 1942 года. Автор: Рафаил Мазелев.

12. 0 Юный партизан-разведчик Петр Гурко из отряда «За власть Советов» награждается медалью «За отвагу». 1942 год. Автор: Михаил Трахман. Псковско-Новгородская партизанская зона.

13. 0 Бои на обрешетке стеклянной крыши заводского сборочного цеха. 1942 год. Автор: Аркадий Шайхет. Сталинград.

14. 0

«Комбат» — знаменитая фотография времён Великой Отечественной войны, сделанная советским фотографом Максом Альпертом. На фотографии изображён командир, поднимающий солдат в атаку с пистолетом ТТ в руке, за несколько секунд до гибели. «Комбат» — одно из самых ярких и выразительных фото времен Великой Отечественной войны.



Длительное время, несмотря на то, что снимок был знаменит и популярен, были известны только история его создания и название, данное ему фотографом. Личность изображённого на ней человека долгое время оставалась неизвестной. В начале 1970-х годов журналистами «Комсомольской правды» и членами луганской областной молодежной организации «Молодогвардеец» была предпринята попытка установления личности запечатленного на знаменитом снимке человека. Им, оказался уроженец села Терсянка Вольнянского района Запорожской области Алексей Гордеевич Ерёменко, младший политрук одной из рот 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии.



Снимок был сделан 12 июля 1942 года на Луганщине (тогда — Ворошиловградская область), на участке военных действий, в которых принимал участие 220-й стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии, где в те дни Красная Армия вела упорные кровопролитные оборонительные бои с превосходящими силами противника. Снимок был сделан на поле боя около села Хорошее (сейчас село Хорошее Славяносербского района Луганской области) между реками Лугань и Лозовая. Фотограф занял позицию в окопчике чуть впереди линии обороны. В этот момент началась атака немцев, прошёл авианалёт и начался артобстрел. Альперт увидел поднявшегося командира и сразу его сфотографировал. В тот же самый момент осколок разбил объектив фотоаппарата.



Корреспондент посчитал, что плёнка погибла и кадр утрачен безвозвратно. Возясь с разбитым аппаратом в своем окопчике, он некоторое время не следил за обстановкой, но услышал, как по цепи передали: «Комбата убили». Имя и должность командира остались автору неизвестны, но услышанное дало впоследствии повод назвать снимок именно так.



Если пропустили Макс Альперт 41 фото о войне : Комбат. 1942 год. Автор: Макс Альперт.«Комбат» — знаменитая фотография времён Великой Отечественной войны, сделанная советским фотографом Максом Альпертом. На фотографии изображён командир, поднимающий солдат в атаку с пистолетом ТТ в руке, за несколько секунд до гибели. «Комбат» — одно из самых ярких и выразительных фото времен Великой Отечественной войны.Длительное время, несмотря на то, что снимок был знаменит и популярен, были известны только история его создания и название, данное ему фотографом. Личность изображённого на ней человека долгое время оставалась неизвестной. В начале 1970-х годов журналистами «Комсомольской правды» и членами луганской областной молодежной организации «Молодогвардеец» была предпринята попытка установления личности запечатленного на знаменитом снимке человека. Им, оказался уроженец села Терсянка Вольнянского района Запорожской области Алексей Гордеевич Ерёменко, младший политрук одной из рот 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии.Снимок был сделан 12 июля 1942 года на Луганщине (тогда — Ворошиловградская область), на участке военных действий, в которых принимал участие 220-й стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии, где в те дни Красная Армия вела упорные кровопролитные оборонительные бои с превосходящими силами противника. Снимок был сделан на поле боя около села Хорошее (сейчас село Хорошее Славяносербского района Луганской области) между реками Лугань и Лозовая. Фотограф занял позицию в окопчике чуть впереди линии обороны. В этот момент началась атака немцев, прошёл авианалёт и начался артобстрел. Альперт увидел поднявшегося командира и сразу его сфотографировал. В тот же самый момент осколок разбил объектив фотоаппарата.Корреспондент посчитал, что плёнка погибла и кадр утрачен безвозвратно. Возясь с разбитым аппаратом в своем окопчике, он некоторое время не следил за обстановкой, но услышал, как по цепи передали: «Комбата убили». Имя и должность командира остались автору неизвестны, но услышанное дало впоследствии повод назвать снимок именно так.Если пропустили Макс Альперт 41 фото о войне : Фотографы Великой Отечественной войны: Макс Альперт

15. 0 «Вперед!» 1942 год. Автор: Дмитрий Бальтерманц.

16. 0 В часы затишья. 1943 год. Автор: Сергей Коршунов.

17. 0 Разрушенный Сталинград. 1943 год. Автор: Владислав Микоша.

18. 0 Дети. 1943 год. Автор: Аркадий Шайхет.

19. 0 Действующая армия. 63-я гвардейская Челябинская танковая бригада. Походная сапожная мастерская. 1944–1945 годы. Автор: Н. Г. Чиж.

20. 0 «Катюши» под Выборгом. Ленинградский фронт. 1944 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Ленинградская область.

21. 0 Ночная атака советских танков Т-34-85 у станции Раздельная. 1944 год. Автор: Дмитрий Бальтерманц. Украинская ССР.

22. 0 Освобождение. Горожанка снимает табличку с именем Адольфа Гитлера, присвоенным улице Карла Маркса (Екатерининской) во время оккупации. 1944 год. Автор: Марк Редькин. Одесса.

23. 0 «Парад побежденных». Немецкие военнопленные на улицах Москвы. 1944 год. Автор: Дмитрий Бальтерманц.

24. 0 Остановка на марше. 1945 год. Автор: Дмитрий Бальтерманц.

25. 0 «Веселая минутка на пути в Берлин». 1945 год. Автор: Дмитрий Бальтерманц.

26. 0 Ефрейтор Степан Овчаренко за пулеметом «Максим» на джипе «Виллис». 24 марта 1945 года. Автор: Анатолий Егоров.

27. 0 Регулировщица. «Это уже Германия...» 1945 год. Автор: Дмитрий Бальтерманц.

28. 0 Взятие Фрауенбурга. 1945 год. Автор: Аркадий Шайхет.

29. 0 Союзники. 1945 год. Автор: Евгений Халдей. Берлин.

30. 0 Знамя Победы над Рейхстагом. 30 апреля 1945 года. Автор: Евгений Халдей. Берлин.

31. 0 Встреча на Белорусском вокзале. 21 июля 1945 года. Автор: Георгий Петрусов. Москва.

32. 0 Летчики – Герои Советского Союза. Парад Победы на Красной площади. 24 июня 1945 года. Автор: Тимофей Мельник. Москва.