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Фотографы Великой Отечественной войны: Макс Альперт

Фотографы Великой Отечественной войны: Макс Альперт (41 фото)

Автор:
01 августа 2021 20:51
Метки: Макс Альперт   СССР   люди   страна   фотографии   
249
41
На протяжении всего военного времени на фронте, на передовой, в тылу, усердно трудились фотографы того времени.
Благодаря их работе мы можем наблюдать весь ужас Великой Отечественной. Многие не вернулись с этой войны.
Их негативы бережно сохраняли солдаты до возвращения на Родину.
Они, также, воевали… Только в их руках была не винтовка и граната, а фотокамера, которая, порой, «выстреливала» не хуже снайперской винтовки.
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Метки: Макс Альперт   СССР   люди   страна   фотографии   
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Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Осмысленные снимки советского мастера фотографии и фоторепортёра. Спасибо за содержательный пост об исторических фрагментах истории нашего государства.
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