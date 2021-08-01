Фотографы Великой Отечественной войны: Макс Альперт

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41
На протяжении всего военного времени на фронте, на передовой, в тылу, усердно трудились фотографы того времени.
Благодаря их работе мы можем наблюдать весь ужас Великой Отечественной. Многие не вернулись с этой войны.
Их негативы бережно сохраняли солдаты до возвращения на Родину.
Они, также, воевали… Только в их руках была не винтовка и граната, а фотокамера, которая, порой, «выстреливала» не хуже снайперской винтовки.
Благодаря их работе мы можем наблюдать весь ужас Великой Отечественной. Многие не вернулись с этой войны.
Их негативы бережно сохраняли солдаты до возвращения на Родину.
Они, также, воевали… Только в их руках была не винтовка и граната, а фотокамера, которая, порой, «выстреливала» не хуже снайперской винтовки.
1.
Первое фото: «Комбат» — знаменитая фотография времён Великой Отечественной войны, сделанная советским фотографом Максом Альпертом.
На фотографии изображён командир, поднимающий солдат в атаку с пистолетом ТТ в руке, за несколько секунд до гибели. «Комбат» — одно из самых ярких и выразительных фото времен Великой Отечественной войны.
Длительное время, несмотря на то, что снимок был знаменит и популярен, были известны только история его создания и название, данное ему фотографом.
Личность изображённого на ней человека долгое время оставалась неизвестной.
В начале 1970-х годов журналистами «Комсомольской правды» и членами луганской областной молодежной организации «Молодогвардієць» (рус. «Молодогвардеец») была предпринята попытка установления личности запечатленного на знаменитом снимке человека.
Им, оказался уроженец села Терсянка Вольнянского района Запорожской области Алексей Гордеевич Ерёменко, младший политрук одной из рот 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии.
Снимок был сделан 12 июля 1942 года на Луганщине (тогда — Ворошиловградская область), на участке военных действий, в которых принимал участие 220-й стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии, где в те дни Красная Армия вела упорные кровопролитные оборонительные бои с превосходящими силами противника. Снимок был сделан на поле боя около села Хорошее (сейчас село Хорошее Славяносербского района Луганской области) между реками Лугань и Лозовая.
Фотограф занял позицию в окопчике чуть впереди линии обороны. В этот момент началась атака немцев, прошёл авианалёт и начался артобстрел. Альперт увидел поднявшегося командира и сразу его сфотографировал. В тот же самый момент осколок разбил объектив фотоаппарата.
Корреспондент посчитал, что плёнка погибла и кадр утрачен безвозвратно.
Возясь с разбитым аппаратом в своем окопчике, он некоторое время не следил за обстановкой, но услышал, как по цепи передали: «Комбата убили». Имя и должность командира остались автору неизвестны, но услышанное дало впоследствии повод назвать снимок именно так.
На фотографии изображён командир, поднимающий солдат в атаку с пистолетом ТТ в руке, за несколько секунд до гибели. «Комбат» — одно из самых ярких и выразительных фото времен Великой Отечественной войны.
Длительное время, несмотря на то, что снимок был знаменит и популярен, были известны только история его создания и название, данное ему фотографом.
Личность изображённого на ней человека долгое время оставалась неизвестной.
В начале 1970-х годов журналистами «Комсомольской правды» и членами луганской областной молодежной организации «Молодогвардієць» (рус. «Молодогвардеец») была предпринята попытка установления личности запечатленного на знаменитом снимке человека.
Им, оказался уроженец села Терсянка Вольнянского района Запорожской области Алексей Гордеевич Ерёменко, младший политрук одной из рот 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии.
Снимок был сделан 12 июля 1942 года на Луганщине (тогда — Ворошиловградская область), на участке военных действий, в которых принимал участие 220-й стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии, где в те дни Красная Армия вела упорные кровопролитные оборонительные бои с превосходящими силами противника. Снимок был сделан на поле боя около села Хорошее (сейчас село Хорошее Славяносербского района Луганской области) между реками Лугань и Лозовая.
Фотограф занял позицию в окопчике чуть впереди линии обороны. В этот момент началась атака немцев, прошёл авианалёт и начался артобстрел. Альперт увидел поднявшегося командира и сразу его сфотографировал. В тот же самый момент осколок разбил объектив фотоаппарата.
Корреспондент посчитал, что плёнка погибла и кадр утрачен безвозвратно.
Возясь с разбитым аппаратом в своем окопчике, он некоторое время не следил за обстановкой, но услышал, как по цепи передали: «Комбата убили». Имя и должность командира остались автору неизвестны, но услышанное дало впоследствии повод назвать снимок именно так.
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4.
Советские бойцы сбивают фашистскую свастику с входа на территорию завода им.Войкова в освобожденном городе Керчи. 1944 г.
6.
Не менее пронзителен и снимок убитого мальчика с мёртвым голубем в руке.
Этот кадр Макс Альперт сделал
28 ноября 1941-го в Ростове-на-Дону, когда фашистов удалось в первый раз выбить из города. Мальчик на снимке — 16-летний пионер Витя Черевичкин. Его в тот день казнили фашисты за то, что он не только не подчинился приказу и не уничтожил своих голубей, но и с их помощью сигнализировал нашим войскам.
Сестра героя Анна вспоминала, как после взятия города группа офицеров пришла выразить соболезнования и поблагодарить за сына маму Фёклу Васильевну Черевичкину — отец Иван Алексеевич и старший брат героя Александр были на фронте, брат погиб через год.
Фашисты схватили Виктора после того, как он подбросил у штаба нескольких голубей в тот момент, когда в небе пролетал советский самолёт.
Найденным у него голубям оторвали головы, самого парня после долгих пыток и избиений расстреляли.
Того голубя, которого он держал в руке, нашли у него за пазухой, видимо, прятал до самого расстрела, в последний миг хотел выпустить, но не успел.
Это фото было одним из документов СССР, представленных на Нюрнбергском процессе.
Этот кадр Макс Альперт сделал
28 ноября 1941-го в Ростове-на-Дону, когда фашистов удалось в первый раз выбить из города. Мальчик на снимке — 16-летний пионер Витя Черевичкин. Его в тот день казнили фашисты за то, что он не только не подчинился приказу и не уничтожил своих голубей, но и с их помощью сигнализировал нашим войскам.
Сестра героя Анна вспоминала, как после взятия города группа офицеров пришла выразить соболезнования и поблагодарить за сына маму Фёклу Васильевну Черевичкину — отец Иван Алексеевич и старший брат героя Александр были на фронте, брат погиб через год.
Фашисты схватили Виктора после того, как он подбросил у штаба нескольких голубей в тот момент, когда в небе пролетал советский самолёт.
Найденным у него голубям оторвали головы, самого парня после долгих пыток и избиений расстреляли.
Того голубя, которого он держал в руке, нашли у него за пазухой, видимо, прятал до самого расстрела, в последний миг хотел выпустить, но не успел.
Это фото было одним из документов СССР, представленных на Нюрнбергском процессе.
13.
Батарея старшего лейтенанта А. Кузнецова – ведет огонь с позиции в заснеженных Карпатских горах. Первые два орудия — трофейные немецкие гаубицы 10.5-cm le. FH 18, за ними — советские 76-мм пушки ЗИС-3.
15.
После боя. Расстрелявший немецкую танковую колонну советский танк КВ-1C (скоростной) и его погибший танкист. Воронежский фронт.
16.
Расчет советского 82-мм батальонного миномета обр. 1941 г. (БМ-41) сержанта С.Л. Карас на огневой позиции в Карпатах.
17.
Красноармеец обстреливает из пулемета ДП-27 дорогу, по которой движется противник в Карпатских горах.
18.
Советские бойцы с пулеметом «Максим» ведут огонь у разрушенного моста через реку Висла в боях за освобождение Кракова.
19.
Крестьянки освобожденного села в Прикарпатье разговаривают с советскими танкистами у танка Т-34.
21.
Горнострелковое подразделение лейтенанта Ковалева выполняет задачу по доставке боеприпасов на передовую, используя в качестве транспорта — домашних ослов. Крым, апрель 1944 года.
26.
«Мне как военному корреспонденту, работнику “Красной звезды” немало пришлось находиться в самых различных обстоятельствах на фронтах Великой Отечественной войны рядом с военным фотокорреспондентом ТАСС Максом Альпертом.
Его военные снимки бесчисленны и хорошо известны. Но мне доставляет радость лишний раз засвидетельствовать, что многие из этих снимков делались в трудной и опасной обстановке, и для того, чтобы, не отступая, выполнять там, на фронте, свой долг, этот человек неизменно проявлял свойственное ему спокойное и молчаливое мужество», – писал о фотографе Константин Симонов.
Его военные снимки бесчисленны и хорошо известны. Но мне доставляет радость лишний раз засвидетельствовать, что многие из этих снимков делались в трудной и опасной обстановке, и для того, чтобы, не отступая, выполнять там, на фронте, свой долг, этот человек неизменно проявлял свойственное ему спокойное и молчаливое мужество», – писал о фотографе Константин Симонов.
28.
Жители польского города Ченстохова встречают освободителей — советских солдат, едущих на самоходках СУ-76. Слева в кадре — брошенный или подбитый немецкий танк «Тигр» (Pz.Kpfw. VI «Tiger I»).
38.
Ван Клиберн — американский пианист, первый победитель Международного конкурса имени Чайковского.1958 г.
41.
Макс Владимирович Альперт.
Советский фотограф и фоторепортёр. Один из родоначальников советской серийной репортажной фотографии. Заслуженный работник культуры РСФСР
Родился: 18 марта 1899 г., Симферополь, Российская империя
Умер: 30 ноября 1980 г. (81 год), Москва, СССР
Вместе с братом, Михаилом Альпериным, учился фотографии в ателье Готлиба в Одессе (1914). В 1919 году Альперт зачислен в ряды Красной Армии. После Гражданской войны работал фотокорреспондентом в «Рабочей газете» в Москве.
В 1920-е годы входил в ассоциацию фоторепортёров при московском доме печати. В 1930-е годы работал в иллюстрированном журнале «СССР на стройке», подготовил около 50 фотоочерков.
В это же время, Альперт ездит по всему Советскому Союзу, фотографируя знаменательные для всей страны стройки и рабочих.
Наиболее важные работы этого периода сделаны на строительстве завода в Магнитогорске (Магнитка), на прокладке Турксиба, на сооружении Большого Ферганского канала. Альперту не мало известности принесла серия снимков «Гигант и Строитель». Альперт создавал снимки, целью которых было показать жизнь рабочих Советского Союза.
"С Альпертом мы бок о бок исколесили Ферганский канал. Какое удовольствие следить за его неутомимостью и прямо-таки фоторепортерской одержимостью. Из горы прекрасных фотографий, запечатлевших эту интереснейшую страницу истории человеческого труда, складывается монументальный образ нашей эпохи".
С. М. Эйзенштейн.
Одновременно Альперт работал в газете «Правда», где снимал портреты практически всех крупных советских и многих зарубежных политиков, военных, писателей и шахматистов.
Во время Великой Отечественной войны, будучи корреспондентом Фотохроники ТАСС и Совинформбюро, Альперт работал как в тылу, так и на фронте, в боевой обстановке. Автор работы «Комбат», ставшей одним из символов той войны. В конце войны побывал в Праге и Берлине, снимал Парад Победы 24 июня 1945 года в Москве.
В послевоенные годы сотрудничал в разных изданиях. Был ведущим фотокорреспондентом агентства печати «Новости».
Многие выполненные им работы хранятся в коллекции негативов Государственного центрального музея современной истории России.
Советский фотограф и фоторепортёр. Один из родоначальников советской серийной репортажной фотографии. Заслуженный работник культуры РСФСР
Родился: 18 марта 1899 г., Симферополь, Российская империя
Умер: 30 ноября 1980 г. (81 год), Москва, СССР
Вместе с братом, Михаилом Альпериным, учился фотографии в ателье Готлиба в Одессе (1914). В 1919 году Альперт зачислен в ряды Красной Армии. После Гражданской войны работал фотокорреспондентом в «Рабочей газете» в Москве.
В 1920-е годы входил в ассоциацию фоторепортёров при московском доме печати. В 1930-е годы работал в иллюстрированном журнале «СССР на стройке», подготовил около 50 фотоочерков.
В это же время, Альперт ездит по всему Советскому Союзу, фотографируя знаменательные для всей страны стройки и рабочих.
Наиболее важные работы этого периода сделаны на строительстве завода в Магнитогорске (Магнитка), на прокладке Турксиба, на сооружении Большого Ферганского канала. Альперту не мало известности принесла серия снимков «Гигант и Строитель». Альперт создавал снимки, целью которых было показать жизнь рабочих Советского Союза.
"С Альпертом мы бок о бок исколесили Ферганский канал. Какое удовольствие следить за его неутомимостью и прямо-таки фоторепортерской одержимостью. Из горы прекрасных фотографий, запечатлевших эту интереснейшую страницу истории человеческого труда, складывается монументальный образ нашей эпохи".
С. М. Эйзенштейн.
Одновременно Альперт работал в газете «Правда», где снимал портреты практически всех крупных советских и многих зарубежных политиков, военных, писателей и шахматистов.
Во время Великой Отечественной войны, будучи корреспондентом Фотохроники ТАСС и Совинформбюро, Альперт работал как в тылу, так и на фронте, в боевой обстановке. Автор работы «Комбат», ставшей одним из символов той войны. В конце войны побывал в Праге и Берлине, снимал Парад Победы 24 июня 1945 года в Москве.
В послевоенные годы сотрудничал в разных изданиях. Был ведущим фотокорреспондентом агентства печати «Новости».
Многие выполненные им работы хранятся в коллекции негативов Государственного центрального музея современной истории России.
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Метки: Макс Альперт СССР люди страна фотографии
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