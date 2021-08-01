Фотографы Великой Отечественной войны: Макс Альперт

41.

Макс Владимирович Альперт.

Советский фотограф и фоторепортёр. Один из родоначальников советской серийной репортажной фотографии. Заслуженный работник культуры РСФСР

Родился: 18 марта 1899 г., Симферополь, Российская империя

Умер: 30 ноября 1980 г. (81 год), Москва, СССР



Вместе с братом, Михаилом Альпериным, учился фотографии в ателье Готлиба в Одессе (1914). В 1919 году Альперт зачислен в ряды Красной Армии. После Гражданской войны работал фотокорреспондентом в «Рабочей газете» в Москве.



В 1920-е годы входил в ассоциацию фоторепортёров при московском доме печати. В 1930-е годы работал в иллюстрированном журнале «СССР на стройке», подготовил около 50 фотоочерков.

В это же время, Альперт ездит по всему Советскому Союзу, фотографируя знаменательные для всей страны стройки и рабочих.

Наиболее важные работы этого периода сделаны на строительстве завода в Магнитогорске (Магнитка), на прокладке Турксиба, на сооружении Большого Ферганского канала. Альперту не мало известности принесла серия снимков «Гигант и Строитель». Альперт создавал снимки, целью которых было показать жизнь рабочих Советского Союза.



"С Альпертом мы бок о бок исколесили Ферганский канал. Какое удовольствие следить за его неутомимостью и прямо-таки фоторепортерской одержимостью. Из горы прекрасных фотографий, запечатлевших эту интереснейшую страницу истории человеческого труда, складывается монументальный образ нашей эпохи".

С. М. Эйзенштейн.



Одновременно Альперт работал в газете «Правда», где снимал портреты практически всех крупных советских и многих зарубежных политиков, военных, писателей и шахматистов.

Во время Великой Отечественной войны, будучи корреспондентом Фотохроники ТАСС и Совинформбюро, Альперт работал как в тылу, так и на фронте, в боевой обстановке. Автор работы «Комбат», ставшей одним из символов той войны. В конце войны побывал в Праге и Берлине, снимал Парад Победы 24 июня 1945 года в Москве.

В послевоенные годы сотрудничал в разных изданиях. Был ведущим фотокорреспондентом агентства печати «Новости».

Многие выполненные им работы хранятся в коллекции негативов Государственного центрального музея современной истории России.