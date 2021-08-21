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Тот самый орешек

Тот самый орешек (1 фото + 3 видео)

Автор:
21 августа 2021 12:58
Метки: знания   наука   общество   учеба   человек   
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Кто из нас, рожденных в СССР, будучи уже взрослыми при столкновении с поставленной начальником трудноразрешимой задачей не бормотал про себя:
Орешек знаний тверд, но все же
Мы не привыкли отступать!...
И проблема вдруг находила логичное и простое решение

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Метки: знания   наука   общество   учеба   человек   
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5  комментариев
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22k
Ваня 2 часа назад
о-о-о нам его перед сеансом фильма крутили постоянно... шикарный журнал...
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49k
parallax 42 минуты назад
Всегда ждал выпуски этого киножурнала.
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2k
a_komolow Час назад
Хороший киножурнал был!
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34k
Alex 2 часа назад
Классная передача была. Не то что щас
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
"что делают сейчас многие посты на сайте «фишки»"
да не, ту немного чаще котики, валачкова, маргенхрен и прочая нечисть
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