Тот самый орешек

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Кто из нас, рожденных в СССР, будучи уже взрослыми при столкновении с поставленной начальником трудноразрешимой задачей не бормотал про себя:
Орешек знаний тверд, но все же
Мы не привыкли отступать!...
И проблема вдруг находила логичное и простое решение
Орешек знаний тверд, но все же
Мы не привыкли отступать!...
И проблема вдруг находила логичное и простое решение
Киножурнал "Хочу всё знать" - одно из самых ярких воспоминаний детства. Если не очередной выпуск «Фитиля», то часто перед началом сеанса художественного фильма показывали этот детский киножурнал. Его с интересом смотрели также взрослые зрители в зале.
Советское телевидение и кино, помимо пропагандистской и морально-нравственной воспитательной целей, выполняло в то время всеми способами и еще одну функцию – просветительскую, образовательную. Кстати, что делают сейчас многие посты на сайте «фишки», которые расширяют кругозор, дают новые интересные знания об истории страны и мира, обществе, науке и технике: пока на центральных каналах ТВ в фаворе «малаховско-гордоно-бузовые» вопли-оры-потасовки шоу в целях полного завершения процесса растлевания и отупления народонаселения.
Детский научно-популярный киножурнал "Хочу всё знать" начал выпускаться в 1957 году. Продолжительность выпусков – 10 минут. Каждый его выпуск - законченный сюжет, словно страничка энциклопедии, позволяющая юным зрителям находить ответы на интересные вопросы. Журнал простым языком рассказывал о тайнах вселенной, о загадках окружающего нас мира, различных научных загадках и открытиях, новинках технического прогресса того времени, о различных обитателях земного шара, о мире растений, о строении человека.
Автор знаменитого текста заставки "Орешек знаний твёрд, но всё же мы не привыкли отступать! Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу всё знать!» - Игорь Раздорский. Киножурнал не имел ведущих, сюжеты комментировали за кадром приглашенные известные личности или актеры. Выпускался студией «Центрнаучфильм», было выпущено более 250 выпусков.
Советское телевидение и кино, помимо пропагандистской и морально-нравственной воспитательной целей, выполняло в то время всеми способами и еще одну функцию – просветительскую, образовательную. Кстати, что делают сейчас многие посты на сайте «фишки», которые расширяют кругозор, дают новые интересные знания об истории страны и мира, обществе, науке и технике: пока на центральных каналах ТВ в фаворе «малаховско-гордоно-бузовые» вопли-оры-потасовки шоу в целях полного завершения процесса растлевания и отупления народонаселения.
Детский научно-популярный киножурнал "Хочу всё знать" начал выпускаться в 1957 году. Продолжительность выпусков – 10 минут. Каждый его выпуск - законченный сюжет, словно страничка энциклопедии, позволяющая юным зрителям находить ответы на интересные вопросы. Журнал простым языком рассказывал о тайнах вселенной, о загадках окружающего нас мира, различных научных загадках и открытиях, новинках технического прогресса того времени, о различных обитателях земного шара, о мире растений, о строении человека.
Автор знаменитого текста заставки "Орешек знаний твёрд, но всё же мы не привыкли отступать! Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу всё знать!» - Игорь Раздорский. Киножурнал не имел ведущих, сюжеты комментировали за кадром приглашенные известные личности или актеры. Выпускался студией «Центрнаучфильм», было выпущено более 250 выпусков.
Авторский пост
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да не, ту немного чаще котики, валачкова, маргенхрен и прочая нечисть