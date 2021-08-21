Сколько стоили телефоны в России 15 лет назад





15 лет назад. Телефоны Nokia по-прежнему надежны и вызывают доверие у покупателей с любым кошельком. Для «мегапонтов» отлично подходили модели Nokia 8800. Но и слайдеры 6280 помогали выделяться. А «раскладушки» 7270? К ним еще продавались «модные» кожаные чехлы…

Обратите внимание, какие разные формы. Каждый выход нового телефона — интрига по форм-фактору. Не то, что сейчас — набор одинаковых плоских прямоугольников, когда ничего не остается, как обсуждать, на сколько миллиметров загнуты края…





Nokia 8800

Имиджевый телефон. Таким ценником он хвастался во многом потому, что имел в составе корпуса сплав из нержавеющей стали и суперзакаленное стекло, устойчивое к царапинам.