Сколько стоили телефоны в России 15 лет назад

Давайте вспомним, как технологические новинки блистали в каталогах сотовых ритейлеров 15-16 лет назад.
Уровень цен на телефоны тех времен, конечно, впечатляет.
За что такие деньги?
Посмотрите, как выглядели лучшие предложения «телефонных» магазинов (нажмите на картинку для увеличения)
15 лет назад. Телефоны Nokia по-прежнему надежны и вызывают доверие у покупателей с любым кошельком. Для «мегапонтов» отлично подходили модели Nokia 8800. Но и слайдеры 6280 помогали выделяться. А «раскладушки» 7270? К ним еще продавались «модные» кожаные чехлы…
Обратите внимание, какие разные формы. Каждый выход нового телефона — интрига по форм-фактору. Не то, что сейчас — набор одинаковых плоских прямоугольников, когда ничего не остается, как обсуждать, на сколько миллиметров загнуты края…
Nokia 8800
Имиджевый телефон. Таким ценником он хвастался во многом потому, что имел в составе корпуса сплав из нержавеющей стали и суперзакаленное стекло, устойчивое к царапинам.
Из особенностей — модель собиралась в России. Из признанных недостатков — очень слабый аккумулятор (что легко решалось его заменой на версию от Nokia 8800 Sirocco)
Помните Voxtel?
Voxtel 3iD уникальный и забытый. Модель вышла в 2005 году и пошумела на выставках и форумах тех времен. Что в ней интересного? Все просто — это первый телефон в России с 3Мп камерой.
Раскладушка с двумя цветными дисплеями и оптикой Carl Zeiss стоила 14 499, что было не мало (сравните с другими моделями на фото) даже за такой набор.
А что Самсунги?
Мобильные телефоны Samsung в 2005 году также имели свою устойчивую армию поклонников. Разнообразие форм-факторов и ценовых категорий не уступало (и даже выигрывало) Nokia, Siemens, Lg.
Вышли такие легендарные модели, как: Samsung C210, Samsung D600, открывашка Samsung X200, c двумя экранами — Samsung Z540. И многие другие. Корейская компания не боялась экспериментов: был выпущен Samsung D550 и малоизвестный гаджет Samsung Serene.
D600 (как продолжение D500) стал основой для большинства телефонов среднего сегмента 2005-2006 гг. Поддержка bluetooth, неплохая камера, приличный объем памяти и модный форм-фактор заставили нас выделить этот аппарат среди прочих.
До выхода iPhone оставалось чуть менее 3-х лет. И цены были сравнимы с D600. Цена на iPhone 3G начиналась от 23 000 рублей. Но это история для отдельного поста.
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Источник:
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