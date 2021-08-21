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Сколько стоили телефоны в России 15 лет назад

Сколько стоили телефоны в России 15 лет назад (7 фото)

Автор:
21 августа 2021 09:23
Метки: Стоимость   Телефон   гаджет   интересно   тогда и сейчас   фото   цена   
573
7

Давайте вспомним, как технологические новинки блистали в каталогах сотовых ритейлеров 15-16 лет назад.

Уровень цен на телефоны тех времен, конечно, впечатляет.

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Метки: Стоимость   Телефон   гаджет   интересно   тогда и сейчас   фото   цена   
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
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590
Андрей Ы. 17 минут назад
А у меня такой был: Nokia N900. Под Линуксом - ОС Maemo. Вещь! Камера 5Мп, GPS и 32 гига встроенной памяти. На то время супер-пупер. Правда и стоил он 600 ойро.
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6k
Bjornsson 39 минут назад
В 2003 сони J6, в 2005 купил себе сони-эриксон т68i и камеру к нему и потом только сони-эриксоны почти вся линейка камерофонов... Но самый любимый - S700i
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23k
Батончик с маком Час назад
15 лет назад у меня был Сони эриксон т230, потом т610
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1k
DarkSkat Час назад
Razr v3 и сейчас выглядит неплохо. Я бы хотел себе
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