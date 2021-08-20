Единственный Герой Советского Союза и России получивший "Золотую Звезду" за военные подвиги. Кто он?

Майданов хорошо знал, что на высокогорье вертолеты даже с минимальной нагрузкой взлетали с большим трудом. Чтобы взлететь, Николай Саинович разгонял свой Ми-8 и бросал его в пропасть. Такой рискованный метод позволял в падении раскрутить винт и набрать нужную скорость. 8 декабря 1987 года летчик совершил подвиг, кажущийся нереальным. Майданов, спасая товарищей из окружения, взял на борт 35 человек. Даже на равнинных условиях для вертолета это перегруз. Взлететь в горах с такой ношей было на грани реальности. Но Майданову это удалось. Он бросил свой вертолет с горы прямо в пропасть. Лопасти вертолета гнулись, турбины выли, но летчику удалось поднять свой Ми-8 и доставить товарищей на базу. 8 декабря стал для спасенных Майдановым спецназовцев вторым днем рождения.

Товарищи по Афганской войне с уважением называли Майданова "заговоренным". Из огненного пекла летчик-штурман неизменно возвращался живым, даже если его машина была похожа на решето. За время операции в Афганистане Николай Саинович Майданов совершил более 1200 боевых вылетов, спас 85 раненых бойцов и доставил 100 тонн грузов. В июле 1988 года капитану Майданову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Трудные 90-е.

Николай Майданов тяжело переживал годы после распада СССР. В 1992 году он окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина. Сразу после окончания академии казаха Майданова вопреки его воли отправили служить в республику Казахстан. Несколько лет Майданов забрасывал командование просьбами о переводе в Россию. Лишь в 1997 году ему удалось выбраться в вертолетный полк под Петербургом. На плечи Майданова легли совсем невоенные хлопоты: где достать керосин для части, куда поселить офицеров, как добиться выплаты зарплат. Хозяйственная работа была бременем для Майданова. Он попросил перевести его туда, где сможет найти достойное применение своему военному опыту.