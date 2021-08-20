Единственный Герой Советского Союза и России получивший "Золотую Звезду" за военные подвиги. Кто он?

В истории нашей страны всего 4 человека были одновременно и Героями России, и Героями Советского Союза. Вертолетчик Николай Майданов - единственный среди всех четверых, кто заслужил свои "Золотые Звезды" за подвиги на поле боя. За Майданова афганским душманам предлагали баснословные деньги, а сам Николай Саинович всегда был готов рискнуть своей жизнью ради товарищей.
От кукурузника к боевому вертолету.
Николай Саинович Майданов родился 7 февраля 1956 года в поселке Таксудук Уральской области Казахской ССР, что недалеко от России. Мечтой о небе Майданов стал грезить еще с 5-летнего возраста. Тогда маленький Коля впервые увидел севший в их колхозе самолет-кукурузник АН-2. "Я буду летать!" - приговаривал мальчишка, вцепившись в шасси самолета. Впрочем, Николаю пришлось пройти долгий путь к заветному штурвалу.
После окончания школы Майданов вместе с другом поступал в училище гражданской авиации. Николай прошел, а вот его товарища на медкомиссии забраковали. Без своего друга Майданов решил не поступать и забрал документы. Майданов немного проработал водителем, отслужил в армии и в 1976-м поступил в Саратовское авиационное училище. После его окончания Майданов на службе сменил несколько военных округов. Летал в основном на вертолете Ми-6, но душа его лежала к "небесной рабочей лошадке" Ми-8. Чтобы летать на вожделенной "восьмерке", Николай Саинович написал рапорт об отправке в Афганистан, где советские войска активно использовали вертолет Ми-8.
Мастер, профессионал, Герой.
Летчик-штурман Николай Майданов дважды отправлялся в командировку в Афганистан (1984-1985 и 1987-1988). На своем Ми-8 он достиг непревзойденного мастерства. Если полет на сверхмалых высотах обычно проходил на высоте 50-100 метров, то Николаю Майданову удавалось вести в бою 11-тонную машину на высоте всего 5 метров! Даже опытные мастера-сослуживцы поражались технике Майданова. Именно благодаря такому экстремально низкому полету Николай Саинович стал неуязвим от моджахедов, даже когда у тех появились современные "Стингеры". За советского летчика даже назначили награду в миллион афгани - гигантскую сумму по тем временам.
Майданов хорошо знал, что на высокогорье вертолеты даже с минимальной нагрузкой взлетали с большим трудом. Чтобы взлететь, Николай Саинович разгонял свой Ми-8 и бросал его в пропасть. Такой рискованный метод позволял в падении раскрутить винт и набрать нужную скорость. 8 декабря 1987 года летчик совершил подвиг, кажущийся нереальным. Майданов, спасая товарищей из окружения, взял на борт 35 человек. Даже на равнинных условиях для вертолета это перегруз. Взлететь в горах с такой ношей было на грани реальности. Но Майданову это удалось. Он бросил свой вертолет с горы прямо в пропасть. Лопасти вертолета гнулись, турбины выли, но летчику удалось поднять свой Ми-8 и доставить товарищей на базу. 8 декабря стал для спасенных Майдановым спецназовцев вторым днем рождения.
Товарищи по Афганской войне с уважением называли Майданова "заговоренным". Из огненного пекла летчик-штурман неизменно возвращался живым, даже если его машина была похожа на решето. За время операции в Афганистане Николай Саинович Майданов совершил более 1200 боевых вылетов, спас 85 раненых бойцов и доставил 100 тонн грузов. В июле 1988 года капитану Майданову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Трудные 90-е.
Николай Майданов тяжело переживал годы после распада СССР. В 1992 году он окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина. Сразу после окончания академии казаха Майданова вопреки его воли отправили служить в республику Казахстан. Несколько лет Майданов забрасывал командование просьбами о переводе в Россию. Лишь в 1997 году ему удалось выбраться в вертолетный полк под Петербургом. На плечи Майданова легли совсем невоенные хлопоты: где достать керосин для части, куда поселить офицеров, как добиться выплаты зарплат. Хозяйственная работа была бременем для Майданова. Он попросил перевести его туда, где сможет найти достойное применение своему военному опыту.
В 1999 году Николая Майданова направили командиром в 325-й вертолетный полк на юг России. Здесь Николай Саинович снова почувствовал себя нужным Родине. В том же году российские войска проводили операцию по разгрому басаевских боевиков в Дагестане. Нужно было срочно доставить бойцов и оружие в труднодоступные горные районы, чем и занимался полк Майданова.
Последний бой.
В начале 2000 года российская армия начала операцию по блокированию чечено-грузинской границы в Аргунском ущелье. Для боевиков это была важная артерия, через которую шли наемники и вооружение. Утром 29 января Майданов высадил группу десантников в ущелье. Позже связь с ними была потеряна. Полковник немедля вылетел на поиски боевых товарищей. Майданов неустанно кружил над ущельем, пытаясь найти своих ребят. На одном из витков вертолет попал под обстрел. Две вражеские пули пробили кабину и тяжело ранили Николая Майданова.
Второй пилот дотянул машину до базы, но спасти Майданова медики уже не успели. Группа десантников, которую он искал, во время боя потеряла рацию и ушла на десятки километров от места дислокации. Но Николай Саинович не знал этого. "Сам погибай, а товарища выручай" - этот принцип в точности описывает весь боевой путь Николая Майданова. 10 марта 2000 года за проявленное мужество ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Николай Саинович стал единственным человеком, кто стал Героем в СССР и России за военные подвиги.
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Именно после этого случая десантники постановили: при встрече с «Саинычем» качать его на руках. За подвиг Николай Майданов был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза и орденом Ленина.