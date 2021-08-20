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Единственный Герой Советского Союза и России получивший "Золотую Звезду" за военные подвиги. Кто он?

Единственный Герой Советского Союза и России получивший "Золотую Звезду" за военные подвиги. Кто он? (5 фото)

Автор:
20 августа 2021 09:08
Метки: армия   военные   герои   
325
5

В истории нашей страны всего 4 человека были одновременно и Героями России, и Героями Советского Союза. Вертолетчик Николай Майданов - единственный среди всех четверых, кто заслужил свои "Золотые Звезды" за подвиги на поле боя. За Майданова афганским душманам предлагали баснословные деньги, а сам Николай Саинович всегда был готов рискнуть своей жизнью ради товарищей.

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Метки: армия   военные   герои   
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6  комментариев
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−7
Александр 2 часа назад
Вообще звёзды героя страны должны вручаться исключительно таким людям, а не академикам…
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3k
Алексей (Виталич) Час назад
Герои былых времен.....не забудем Ваших имен!!!!
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34k
Alex Час назад
Легендарный летчик
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689
Электрик Час назад
В декабре 1987 года возле кишлака Харландай «духи» сбили два вертолета со спецназовцами, 25 выживших десантников и членов экипажа вступили в схватку с двумястами боевиков, среди которых были западные инструкторы и элитный отряд знаменитых пакистанских смертников «черные аисты». Анатолий Корчагин вспоминал, что спецназ тогда оказался прямо на территории учебной базы моджахедов. На помощь спецназовцам вылетела группа из четырех Ми-8 и стольких же Ми-24, которой командовал капитал Николай Майданов. Окруженные бойцы находились на небольшом, со всех сторон простреливаемом, плато. В первом рейсе Майданов высадил 20 десантников с боеприпасами, забрал раненых и экипажи подбитых вертолетов. Во втором рейсе, собирая живых и мертвых, Майданов отказался улетать, когда десантники недосчитались одного человека. Последнего спецназовца, оглушенного, в итоге нашли, и на борту Ми-8 оказалось 35 человек – явный перегруз. «Вертушку» моджахеды даже перестали обстреливать, «духи» думали, что машина упадет в пропасть и разобьется. Но Майданов сумел вывести падающий в обрыв Ми-8 из пике и довел его до базы.

Именно после этого случая десантники постановили: при встрече с «Саинычем» качать его на руках. За подвиг Николай Майданов был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза и орденом Ленина.
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