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Георгий Бурков. Жизнь и творчество

Георгий Бурков. Жизнь и творчество (13 фото)

Автор:
19 августа 2021 23:02
Метки: актер   жизнь   кино   роли   
292
13

"Он был гениальным артистом, потрясающим!" - под этими словами не раз игравшей с ним актрисы Валентины Талызиной могли бы подписаться тысячи кинозрителей.

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Метки: актер   жизнь   кино   роли   
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4k
Бу 4 часа назад
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50k
smakido 2 часа назад
Актёр разноплановый - от уголовников в "Калина красная" и "Печки - лавочки" до роли следователя в "Стариках - разбойниках".
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4k
au3 3 часа назад
А я родину продал. А меня начальство продало :)
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66k
Опять зарплата. 4 часа назад
Наш человек - светлая память..
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3k
Горожанин 4 часа назад
Опусы про артистов - это отдельный сочинительский жанр. Сам по себе похож на слезливую мыльную оперу. Оставьте уже людей в покое.
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