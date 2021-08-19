Георгий Бурков. Жизнь и творчество

У этого актера более 60 ролей в кино, но почти все они второстепенные. Сам Бурков свою актерскую карьеру считал не слишком удачной – он мечтал сыграть Дон Кихота и Гамлета, а режиссеры предлагали ему эпизодические комические роли пьяниц и недотеп. Но каждый раз, когда он появлялся на экране, пусть даже на несколько минут, он оставался в памяти зрителя навсегда – даже в крохотной роли был уникален и создавал невероятно запоминающиеся образы, а фразы его персонажей сразу уходили в народ.

Получив очередное приглашение на роль недотепы или алкаша, он принимал его, а потом делал горестные записи в своем дневнике.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Георгий Бурков родился 31 мая 1933 года в провинциальном городе Пермь в очень простой семье. Папа Иван Григорьевич, мягкий и покладистый человек, сначала работал простым рабочим на заводе им. Ленина, потом получил должность главного механика. Мама Мария Гоголева не работала, и все свое время отдавала домашним делам и единственному сыну.

До 6 лет у Жоры было беззаботное детство – он бегал во дворе с друзьями, гонял в футбол и рос обычным мальчишкой. А потом он попал в больницу с подозрением на брюшной тиф. Ему сделали операцию, но что-то пошло не так, и жизнь мальчика долго была под угрозой. Ему сделали шесть операций, а в итоге медики сказали родителям, что спасти Георгия нельзя. Его перевели в палату, которую про себя все называли «для смертников», и назначили седьмую операцию. Однако мама приняла решение забрать ребенка из больницы. Его лечением занимались знахарки, и вскоре их травы и материнская любовь совершили невозможное – мальчик поправился.