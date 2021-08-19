Георгий Бурков. Жизнь и творчество

"Он был гениальным артистом, потрясающим!" - под этими словами не раз игравшей с ним актрисы Валентины Талызиной могли бы подписаться тысячи кинозрителей.
У этого актера более 60 ролей в кино, но почти все они второстепенные. Сам Бурков свою актерскую карьеру считал не слишком удачной – он мечтал сыграть Дон Кихота и Гамлета, а режиссеры предлагали ему эпизодические комические роли пьяниц и недотеп. Но каждый раз, когда он появлялся на экране, пусть даже на несколько минут, он оставался в памяти зрителя навсегда – даже в крохотной роли был уникален и создавал невероятно запоминающиеся образы, а фразы его персонажей сразу уходили в народ.
Получив очередное приглашение на роль недотепы или алкаша, он принимал его, а потом делал горестные записи в своем дневнике.
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Георгий Бурков родился 31 мая 1933 года в провинциальном городе Пермь в очень простой семье. Папа Иван Григорьевич, мягкий и покладистый человек, сначала работал простым рабочим на заводе им. Ленина, потом получил должность главного механика. Мама Мария Гоголева не работала, и все свое время отдавала домашним делам и единственному сыну.
До 6 лет у Жоры было беззаботное детство – он бегал во дворе с друзьями, гонял в футбол и рос обычным мальчишкой. А потом он попал в больницу с подозрением на брюшной тиф. Ему сделали операцию, но что-то пошло не так, и жизнь мальчика долго была под угрозой. Ему сделали шесть операций, а в итоге медики сказали родителям, что спасти Георгия нельзя. Его перевели в палату, которую про себя все называли «для смертников», и назначили седьмую операцию. Однако мама приняла решение забрать ребенка из больницы. Его лечением занимались знахарки, и вскоре их травы и материнская любовь совершили невозможное – мальчик поправился.
В школе Георгий хорошо учился, очень любил читать. Он очень любил театр, куда они часто ходили вместе с мамой. После окончания школы парень никак не мог решить, чего ему хочется больше – заниматься чем-то серьезным или связать свою биографию с миром искусства. Он успешно сдал экзамены и поступил в Пермский государственный университет на юридический факультет, а параллельно с учебой занимался в вечерней студии Пермского драматического театра.
И в итоге любовь к театру победила.
Правда, из-за своеобразного дефекта речи – некой неразборчивости произношения – ему четыре раза отказывали в приеме театральные вузы. Но актер постоянно работал над собой, стараясь если не избавиться от него совсем, то хотя бы сделать как можно менее заметным.
После нескольких лет занятий в студии, Георгий наконец-то понял, что ему хочется связать свою жизнь со сценой. Он бросает свой юрфак и начинает заниматься поисками работы в театре. И в 32 года ему удалось попасть в одну из крупнейших трупп.
ТЕАТР
В 1954 году он стал актером Березниковского драматического театра, после начал работу в областном театре, а затем перебрался в Кемерово. В одной из постановок Георгия Буркова заметил московский театральный критик, и вернувшись в Москву, он рассказал о талантливом актере Борису Львову-Анохину – главному режиссеру Театра имени Станиславского. Тот пригласил Буркова в столицу на прослушивание. Актер-самоучка поразил режиссера своим талантом и был зачислен в штат театра.
Так начался новый этап в творческой биографии Буркова, который едва не погубил блистательную карьеру в самом начале - не выйдя на столичную сцену в дебютном спектакле, потому что накануне загулял с другом. Но Львов-Анохин не только дал Георгию второй шанс, но и платил ему зарплату из собственных средств, пока в труппе не освободилась ставка.
В биографии актера Буркова были и другие театры - «Современник», МХАТ и Театр им. Пушкина.
В 1988 году Георгий Иванович стал художественным руководителем в Центре культуры имени Шукшина, мечтал создать при нем актерскую школу и театр. Одна из самых ярких ролей, за которую он заслужил признание режиссеров и любовь зрителей – Рябой в спектакле «Анна». В Московском областном театре Бурков поставил «В стране лилипутов» по произведениям Джонатана Свифта.
ФИЛЬМЫ
За свою яркую творческую жизнь Георгий Бурков снялся более чем в 60 фильмах. Он играл в самых различных жанрах – в комедиях, психологических драмах, детективах, лентах социальной направленности.
Дебютной работой в кинематографе стала для Георгия картина «Зося», снятая в 1966-м. Актеру досталась роль в небольшом эпизоде. После этого Буркову доверили сыграть главного персонажа в фильме «Хмырь», снятого по рассказу В. Шукшина.
Первой значимой ролью артиста стала роль алкоголика Пети в комедии Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» в 1967 году. Потом Бурков играл и в других фильмах Рязанова – в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром», в кинолентах «Гараж», «Одинокая мелодия для флейты» и «О бедном гусаре замолвите слово».
В 1968-м благодаря участию в картинах «Каратель», «Наши знакомые», «Освобождение» Георгию Буркову удалось отойти от амплуа комедийного актера и ярко показать образы интеллигента, контрабандиста и красноармейца.
В 1970-м он снялся еще в одной картине на военную тематику - «Случай с Полыниным». Его партнерами в этом фильме стали Анастасия Вертинская, Олег Табаков, Олег Ефремов и Нонна Мордюкова.
В 1971 году на экраны вышла драма Сергея Соловьева о становлении советской власти в древнерусских городах «Егор Булычев и другие» по одноименной пьесе Максима Горького. В ней Георгий Бурков сыграл Алешу. В это же время он снимался у Эльдара Рязанова в комедии «Старики-разбойники», где играл роль милиционера Федяева.
Георгий Бурков дружил с актером и режиссером Василием Шукшиным – у них было настоящее родство душ, они понимали друг друга с полуслова и смотрели на мир одинаково. Шукшин часто приглашал Буркова в свои картины, и актер считал роли в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Беда» и «Подранки» самыми лучшими в своей карьере. Ленты вышли на экраны в начале 70-х годов и сразу стали у зрителей любимыми.
В 1974 году Георгий Бурков предстал в образе Сергея Сапожкова в экранизации произведения Алексея Толстого «Хождение по мукам» режиссера Василия Ордынского. Главные роли наряду с Бурковым в этом фильме исполнили Юрий Соломин, Ирина Алферова, Светлана Пенкина, Михаил Козаков.
В 1975 году Георгий Иванович получил главную роль в военной эпопее Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», и очень достоверно выразил характер участника Сталинградской битвы рядового Александра Копытовского. В конце 70-х Бурков сыграл отца Юрия Гагарина в фильме «Так начиналась легенда».
В 1980-м благодаря пробивному режиссеру Соне Алибековой, у которой актер снялся в лирической короткометражке «Мужчины и женщины», ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, хотя на всех концертных афишах было написано «народный».
80-е годы режиссеры тоже буквально заваливали предложениями актера Буркова. Среди самых успешных и кассовых можно отметить «Гостью из будущего» и «Зимний вечер в Гаграх». Самой последней работой великого актера стала снятая в 1990 году картина «Убийство предателя».
Снимаясь в большом кино, Георгий Бурков активно играл в тележурнале «Фитиль» и снялся в 21 серии этой короткометражки, где запомнился зрителю своим неиссякаемым юмором и оптимизмом.
В эти же годы Георгий Бурков часто и с радостью озвучивал мультипликационные фильмы – ведь они очень нравились его дочери. Всего артист озвучил героев в двадцати четырех мультиках.
В последние годы жизни Георгий Бурков занялся режиссурой. Его первый и последний авторский фильм «Байка» по сценарию Нины Семеновой вышел в 1987-м. Главную роль в нем актер сыграл сам.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Личную жизнь Георгия Буркова нельзя было отделить от творческой. Свою будущую жену Татьяну Ухарову он впервые увидел на сцене театра им. Станиславского. Девушка еще была студенткой Щукинского училища, но уже работала в театре. Это нельзя было назвать любовью с первого взгляда – в молодости Георгий, сутулый, худой мужчина ростом 178 см больше всего был похож на библиотекаря, и у Татьяны вызывал только чувства материнской нежности и жалости. Они долго присматривались друг к другу и поженились в июне того же года. Родителям девушки не нравилось, что. Георгию было 32 года, тогда как Татьяне было всего 19, к тому же актер был из провинции и бедным. Их семейную жизнь нельзя назвать легкой, но это были только материальные трудности. Зарплата у актеров была мизерная, они еле сводили концы с концами, зато жили душа в душу. В 1966-м они стали родителями дочери Маши, еще двух детей Ухарова не смогла выносить. Мария тоже стала актрисой, а когда родила сына, то даже не задумывалась над именем – назвала Георгием.
Георгий Иванович был образцовым семьянином и верным мужем, ни разу не давшим повода жене усомниться в чувствах. Все друзья и близкие люди отмечали, что кроме своей семьи ему не нужен был никто.
Жил актер скромно, словно не замечая народной любви, никогда не тратил на себя много денег. Обновлением его гардероба занималась Татьяна, ведь ему было все равно, что на нем надето, лишь бы всего хватало его любимым девочкам. Кроме Татьяны и Марии, Буркову никого не было нужно. Только на книги он тратил много денег, а читал он всегда и все подряд – от Платона до Платонова. Мечтал снять кино, которое перевернет мир. После похорон в его бумагах нашли программу действий до 2001 года. Осуществить из нее удалось немногое.
Через 10 лет после смерти Георгия Буркова Татьяна Ухарова еще раз вышла замуж – за своего бывшего одноклассника.
УХОД ИЗ ЖИЗНИ
В 1990-м режиссер Георгий Бурков получил роль в фильме Э. Рязанова «Небеса обетованные» и много репетировал, и даже предположить не мог, что сыграть в этом фильме ему не суждено. Все произошло очень быстро и нелепо – Бурков потянулся за книгой, лежавшей на верхней полке домашней библиотеки, упал и сломал бедро. Из-за перелома случился отрыв тромба. Буркову сделали операцию, после которой он вроде начал поправляться, но вскоре его самочувствие ухудшилось. Спасти артиста врачам не удалось – 19 июля 1990 года его сердце остановилось.
На похороны пришли только самые близкие люди. Местом упокоения великого актера стало Ваганьковское кладбище столицы.
В Перми в память о знаменитом уроженце установлена памятная мемориальная доска с его изображением, на телевидении выпущены передачи из серии «Чтобы помнили», «Как уходили кумиры», «Мой серебряный шар». В 2018 году в Перми открыли первый в России памятник Георгию Бурков.
Вдова издала дневники актера книгой «Хроника сердца», снабдив ее архивными фотографиями. Правда, дочери не понравилось, что мать включила шутки Георгия, которые читатели, не зная всей подноготной, не поймут.
Источник:
- "Кикбоксёр": интересные факты и фото со съёмок фильма
- "Трудная мишень": интересные факты и фото со съёмок
- Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей
- 10 фильмов с Арнольдом Шварценеггером которые провалились в прокате
- Как снимали фильм "Вспомнить всё"
Понравилось35