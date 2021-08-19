Оперу исполняет Пёс.

552
1
Очередной шедевр от Kiffness
Думаете только кошечки могут петь? Собаки тоже поют оперу.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Дохлопалась: Николь Кидман преподали урок этикета в опере
- Обязательно ли купировать доберманам уши?
- Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса
- Кем сегодня работают собаки
- Не собака, а бульдозер
47
Понравилось47
Новости партнёров
Так он из любого набора слов пишет песни.
И довольно неплохо на мой взгляд.
Я его с текстом Кличко первый раз услышал.)))
первое с кошкой было класс и оригинально а это уже терминатор 3