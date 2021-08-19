FISHKINET
Антивакцинщики: теории и аргументы Антивакцинщики: теории и аргументы Меркантильные барышни, у которых мозговыносящие запросы и требования к мужчинам Меркантильные барышни, у которых мозговыносящие запросы и... Не ычите: о картавых и шепелявых замолвите Не ычите: о картавых и шепелявых замолвите 27 любопытных инструментов с особым назначением 27 любопытных инструментов с особым назначением Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Спецэффекты в советских фильмах, которые могут удивить и сегодня Спецэффекты в советских фильмах, которые могут удивить и сегодня В челябинском ТРК охранник ударил девушку по лицу В челябинском ТРК охранник ударил девушку по лицу Во что играли и о каких компах мечтали 20 лет назад Во что играли и о каких компах мечтали 20 лет назад Человеческая лень беспредельна и безгранична Человеческая лень беспредельна и безгранична "Ух ты, говорящая рыба" "Ух ты, говорящая рыба" Дамочка на BMW выбрала не самый подходящий момент для выезда Дамочка на BMW выбрала не самый подходящий момент для выезда Спасение гигантской морской черепахи на пляже в Австралии Спасение гигантской морской черепахи на пляже в Австралии Гифки Гифки Ретро фотографии Ретро фотографии Польская спортсменка продала олимпийскую медаль, чтобы помочь больному ребенку Польская спортсменка продала олимпийскую медаль, чтобы помочь... 21 пример ужасного ремонта и дизайна 21 пример ужасного ремонта и дизайна Странные и смешные: 20+ фото енотов, которые надолго зарядят позитивом Странные и смешные: 20+ фото енотов, которые надолго зарядят позитивом Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Работодатель взял шаурмиста в заложники из-за большого штрафа Работодатель взял шаурмиста в заложники из-за большого штрафа
Оперу исполняет Пёс.

Оперу исполняет Пёс. (1 видео)

Автор:
19 августа 2021 14:40
Метки: Kiffness   опера   пес   
552
1

Очередной шедевр от Kiffness

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Kiffness   опера   пес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Broscan 5 часов назад
Художники они такие
Из кляксы картину нарисуютЬ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9
Vorona Gotik 3 часа назад
Офигеть....до мурашек пробило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Albert GER 3 часа назад
Есть такой в сети, русский вроде, Энжойкин.
Так он из любого набора слов пишет песни.
И довольно неплохо на мой взгляд.
Я его с текстом Кличко первый раз услышал.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ego sum qui sum 5 часов назад
следующим будет хорек который пропердит вальс "Матильда"?
первое с кошкой было класс и оригинально а это уже терминатор 3
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Сергей Викторович Ego sum qui sum 2 часа назад
Да, у меня тоже такое впечатление... получилось 1 раз, а теперь пытается удержаться на волне популярности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антивакцинщики: теории и аргументы Антивакцинщики: теории и аргументы Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Президент Туркмении приветствовал свой народ, на открытии монумента "золотому" псу Президент Туркмении приветствовал свой народ, на открытии монумента "золотому" псу Кем сегодня работают собаки Кем сегодня работают собаки В Приморском крае появился "Русский Хатико" В Приморском крае появился "Русский Хатико" Видео: непослушный пес выглядывает из порванного в клочья дивана Видео: непослушный пес выглядывает из порванного в клочья дивана
Trenzel2003

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6463



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Интересные факты о фильме «Ворошиловский стрелок»: гнев критиков и обида Пороховщикова
0
53
Интересные факты о фильме «Ворошиловский стрелок»: гнев критиков и обида Пороховщикова
Меркантильные барышни, у которых мозговыносящие запросы и требования к мужчинам
1
315
Меркантильные барышни, у которых мозговыносящие запросы и требования к мужчинам
﻿
Набирающие популярность
Природа - не храм, а мастерская
0
13
Природа - не храм, а мастерская
22 дурацких изобретения, которые, как ни странно, работают
0
11
22 дурацких изобретения, которые, как ни странно, работают
Антивакцинщики: теории и аргументы
Антивакцинщики: теории и аргументы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#подборка#люди#интересное#Россия#картинки#мир#позитив
#Юмор#факты#кино#прикол#фильм#новости#Москва#фотографии#афганистан#ржач
#интересно#дтп#СССР#аварии#приколы#авто аварии#автомобили#автомир#мемы#природа

На что жалуетесь?

Вернуться