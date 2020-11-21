Видео: непослушный пес выглядывает из порванного в клочья дивана

Владельцы озорных собак поймут, что почувствовала хозяйка этого бигля, придя домой и увидев раздербаненный диван. И совершенно точно поймут, почему псу все сошло с рук. Ну он же такой милый!
Посмотрите в эти честные глаза!
Владелица бигля по кличке Туа-нгорк не знала, смеяться или плакать, когда увидела, как собака вылезает из дыры в диване.
Вместо того, чтобы отругать вандала, она назвала разодранный диван "гениальным произведением искусства" и разрешила псу продолжить начатое. Ну а что оставалось делать?
Вместо того, чтобы отругать вандала, она назвала разодранный диван "гениальным произведением искусства" и разрешила псу продолжить начатое. Ну а что оставалось делать?
Хозяйка отнеслась к проказе очень снисходительно, объяснив это так: "Моя любимая собачка создает прекрасное произведение искусства. Она выглядит такой счастливой, когда кусает диван".
Бигли известны своим хулиганским, деструктивным и непослушным поведением, - это все-таки охотничья собака, с которой надо уметь правильно обращаться. Если ей скучно и негде расходовать энергию, то последствия могут быть примерно такими, как показано на видео.
Бигли известны своим хулиганским, деструктивным и непослушным поведением, - это все-таки охотничья собака, с которой надо уметь правильно обращаться. Если ей скучно и негде расходовать энергию, то последствия могут быть примерно такими, как показано на видео.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Пёс умеет вытаскивать купюры из-под монет
- "Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани
- "Что ты такое?": забавная встреча добермана и бабочки
- Хороший мальчик не может скрыть счастья, встречая хозяина с работы
- Щенячий восторг: малышу подарили собаку и они сразу стали лучшими друзьями
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...