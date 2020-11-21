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Видео: непослушный пес выглядывает из порванного в клочья дивана

Видео: непослушный пес выглядывает из порванного в клочья дивана (3 фото)

Автор:
21 ноября 2020 13:42
Сообщество : Животные
Метки: бигль   вандал   видео   видео с животными   забавные видео   пес   собака   
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Владельцы озорных собак поймут, что почувствовала хозяйка этого бигля, придя домой и увидев раздербаненный диван. И совершенно точно поймут, почему псу все сошло с рук. Ну он же такой милый!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бигль   вандал   видео   видео с животными   забавные видео   пес   собака   
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