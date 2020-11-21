Видео: непослушный пес выглядывает из порванного в клочья дивана

Хозяйка отнеслась к проказе очень снисходительно, объяснив это так: "Моя любимая собачка создает прекрасное произведение искусства. Она выглядит такой счастливой, когда кусает диван".



Бигли известны своим хулиганским, деструктивным и непослушным поведением, - это все-таки охотничья собака, с которой надо уметь правильно обращаться. Если ей скучно и негде расходовать энергию, то последствия могут быть примерно такими, как показано на видео.