Общеизвестно, что доберманам купируют уши, поскольку они считаются отличительной особенностью экстерьера представителей этой породы. Только ли образа ради проводится эта операция?
Купирование ушей и хвоста, как правило, проводится в отношении собак охотничьих и бойцовских пород. Главная цель вмешательства – ликвидация потенциально опасных перед противником мест. Именно это требование стало отправной точкой формирования стандарта в отношении пород, семейств и линий.
В наше время бои собак запрещены, и купирование осуществляется в медицинских целях, чтобы избежать появления ран, опухолей и некроза ушных раковин. Купированные уши также значительно снижают вероятность инфицирования и попадания внутрь инородных тел. То есть для самого животного это процедура – средство обеспечения неуязвимости.
Для определенных пород отсутствие купирования снижает физические показатели, в связи с чем обрезание ушей обязательно для них с анатомической позиции. Операция проводится, когда щенку исполняется от 3 до 10 дней. В это время ткани еще достаточно мягкие, и животное не испытывает слишком сильных болезненных ощущений. Значительно быстрее идет и регенерация. Если в силу каких-то причин проведение операции в этом возрасте невозможно, вмешательство можно выполнить в промежутке с 3 месяцев до полугода, но уже под анестезией.
В некоторых странах, к примеру, Франции, Германии, Швейцарии, Англии, Скандинавии и не только купирование ушей доберманам было отменено. Большое количество заводчиков и владельцев согласилось с доводами зоозащитников о том, что данный процесс давно уже утратил свои первоначальные задачи. На текущей стадии исторического развития он представляет угрозу для здоровья животного. Кинологическими союзами поддержавших идею стран внесены изменения в стандарты пород. На выставки в этих государствах допускаются псы, купирование хвостов и ушей у которых было произведено до определенной даты либо по назначению ветеринаров.
Что касается России, то у нас осуществление данной манипуляции остается личным желанием заводчика либо хозяина. А как вы считаете, обоснованно ли купирование ушей и хвоста для доберманов, или это вмешательство никак и ни на что не влияет?
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Детям мелким до 7 -8 лет так вообще подходить не следует к некупированным, это как плетью по лицу.
Не отмененно, а запрещено!!!
Отрежьте себе яйца, сволочи!
А своим детям уши, чтобы те красивее выглядели
Сама я всю жизнь держу ротвейлеров, не могу привыкнуть до сих пор к их длинным некрасивым хвостам, сметающим со стола то кружку с чаем, то рукоделие, то расписанное письмо.
Еще был ротвейлер, с купированным хвостом. Но, как я понял, сейчас и купаж хвоста так же вывели за рамки требований к породе. Встречаю иногда соседского ротвейлера - такой задорный у него хвост бубликом! ))
Естественные уши - для собаки-компаньона, коими доберманы нынче стали.
Скажи ведь, как звучит благородно - сделать свою рассу чище... ммм... а нацизм - какой нацизм???