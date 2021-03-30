Купирование ушей и хвоста, как правило, проводится в отношении собак охотничьих и бойцовских пород. Главная цель вмешательства – ликвидация потенциально опасных перед противником мест. Именно это требование стало отправной точкой формирования стандарта в отношении пород, семейств и линий.

В наше время бои собак запрещены, и купирование осуществляется в медицинских целях, чтобы избежать появления ран, опухолей и некроза ушных раковин. Купированные уши также значительно снижают вероятность инфицирования и попадания внутрь инородных тел. То есть для самого животного это процедура – средство обеспечения неуязвимости.

Для определенных пород отсутствие купирования снижает физические показатели, в связи с чем обрезание ушей обязательно для них с анатомической позиции. Операция проводится, когда щенку исполняется от 3 до 10 дней. В это время ткани еще достаточно мягкие, и животное не испытывает слишком сильных болезненных ощущений. Значительно быстрее идет и регенерация. Если в силу каких-то причин проведение операции в этом возрасте невозможно, вмешательство можно выполнить в промежутке с 3 месяцев до полугода, но уже под анестезией.