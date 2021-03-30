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Обязательно ли купировать доберманам уши?

Обязательно ли купировать доберманам уши? (2 фото)

Автор:
30 марта 2021 12:23
Сообщество : Животные
Метки: доберман   купирование   необходимость   отличие   пес   порода   почемучка   причина   
1493
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Общеизвестно, что доберманам купируют уши, поскольку они считаются отличительной особенностью экстерьера представителей этой породы. Только ли образа ради проводится эта операция?

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Метки: доберман   купирование   необходимость   отличие   пес   порода   почемучка   причина   
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51k
Похабыч 3 часа назад
Доберман с некупированными ушами выглядит ужасно..
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13k
sssss3 47 минут назад
В чём кайф получать палкой 50-100 раз в день по ногам???? Хвост что боксёра, что добермана, это добротная палка, которой он колотит так, что мало не покажется.
Детям мелким до 7 -8 лет так вообще подходить не следует к некупированным, это как плетью по лицу.
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2k
Ям 2 часа назад
А всяким цукерманам писюны подрезают
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18k
kamanch 2 часа назад
>В некоторых странах, к примеру, Франции, Германии, Швейцарии, Англии, Скандинавии и не только купирование ушей доберманам было отменено

Не отмененно, а запрещено!!!
Отрежьте себе яйца, сволочи!
А своим детям уши, чтобы те красивее выглядели
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422
Ольга Став. kamanch 2 часа назад
Ну дети себе и сами уши отрезают, как подрастут - чтоб красивее выглядеть))Отрезают, пришивают всякие там детали- лишние или недостающие по их мнению
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422
Ольга Став. 2 часа назад
так что сравнение не совсем корректное
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5k
Olga Raudis 2 часа назад
Природа создавала животных (в т.ч. псовых) с относительно небольшими ушными раковинами стоячего типа. Такие уши во-первых, служат своеобразными радарами, лучше улавливая звук и его направление. Во-вторых, открытые ушные проходы лучше вентилируются. У собак с висячими ушами в 4 раза чаще случаются воспалительные процессы в ушах. Поэтому купирование ушей - не только дань эстетике или традициям. Это имеет и практическое значение. Тем более что когда-то заводчики-основатели породы выполняли эту операцию сами, без наркоза и дезинфекции, а сегодня она выполняется квалифицированными специалистами с использованием современных средств. В любом случае, решать это (кеупировать или не купировать) должны кинологи, заводчики-собаководы, а не зеленые гретатунбергисты и прочая зоошиза.
Сама я всю жизнь держу ротвейлеров, не могу привыкнуть до сих пор к их длинным некрасивым хвостам, сметающим со стола то кружку с чаем, то рукоделие, то расписанное письмо.
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50k
DonNerka 3 часа назад
У меня был доберман, уши не купировали. Очаровательный лопоухий пёс.
Еще был ротвейлер, с купированным хвостом. Но, как я понял, сейчас и купаж хвоста так же вывели за рамки требований к породе. Встречаю иногда соседского ротвейлера - такой задорный у него хвост бубликом! ))
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1k
Sergiy Rambus DonNerka Полчаса назад
Когда злятся, вид не очаровательный
По хвосту, рассказывали что для спорта не купированный даёт преимущество.
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826
Игорь 3 часа назад
Если почитать историю породы, то можно узнать, что она выводилась с целью иметь грозный вид, в первую очередь.
Естественные уши - для собаки-компаньона, коими доберманы нынче стали.
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21k
Батончик с маком 3 часа назад
Если даны природой уши, то нафиг их резать. Одни вырывают когти кошкам чтоб не царапались, другие уши, хвосты, яйца... Вот бы таким выдумщикам оторвать всё лишнее и потом объяснить - так тебе будет удобнее
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6k
Elena Ki Батончик с маком 2 часа назад
Вонючую железу у скунсов. Голосовые связки у собак - собаки после этого лают беззвучно.
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21k
Сибиряк 3 часа назад
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71
Предмет ненависти 3 часа назад
слова то какие напридумывали "купировать". называйте вещи своими именами: отрезать, ампутировать.
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9k
Kostick Предмет ненависти 3 часа назад
собачники всегда так называли. хвост, уши - купированы.
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18k
kamanch Kostick 2 часа назад
Нацисты тоже никогда не говорили "Убивать евреев", они говорили "Делать рассу чище".
Скажи ведь, как звучит благородно - сделать свою рассу чище... ммм... а нацизм - какой нацизм???
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13k
Corvus Corax kamanch 40 минут назад
Расу. С одной "С".
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