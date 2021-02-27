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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4668 постов • 649 подписчиков подписаться
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Дохлопалась: Николь Кидман преподали урок этикета в опере

Дохлопалась: Николь Кидман преподали урок этикета в опере (3 фото)

Автор:
27 февраля 2021 17:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Николь Кидман   звезды   знаменитости   опера   сидней   шоу бизнес   
6142
3
Вы знали, что не стоит в опере аплодировать стоя? А вот голливудская актриса и ее супруг были не в курсе всех тонкостей поведения.

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Метки: Николь Кидман   звезды   знаменитости   опера   сидней   шоу бизнес   
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Leo Sun 14 часов назад
Убейся учебником русского языка и орфографическим словарём, неуч!
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7k
Пафнутий 2 часа назад
Большинство эти этикетов, были написаны в веке девятнадцатом, для того чтобы в классовом обществе было проще ориентироваться кто к какому классу принадлежит. Положишь на стол дюжину вилок, и смотришь - этот справляется со всеми - наш, аристократ. Вот этот вилочкой для салата, хавает хрен-манже - мелкий дворянчик. Этот вообще - схватил вилку для мяса и жрет ей рыбу - купчишка-лавочник. А вон тот постную кашу деревянной ложкой жрет - быдло.
Нынче уже двадцать первый век, мир сильно изменился. Но тем, кому нечего предъявить миру, кроме знания этикета позапрошлого века, приходится держаться за него мертвой хваткой. Иначе как отличать СЕБЯ - любимого, от всяческого быдла.
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8k
Клёст 3 часа назад
В опере отлупил программкой?
А ,,балетные,, там, наверное, за моветон из обреза дуплетом в пузо лупят)))
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73
Племянник Путина 10 часов назад
из них большей деревенщиной оказалась Николь... неожиданно.
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41k
Митрий 10 часов назад
Не все ранчо из нее вывезли.
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23k
Григорий 10 часов назад
Кит планировал заступиться за жену, но решил ограничиться вызовом полиции. Интересно его обвинение, недовольное шипение и удары программкой спектакля?
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3k
Julia 10 часов назад
Как она тогда "пела" в мюзикле Мулен Руж, не зная о хлопках?
Ссылка www.youtube.com
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 11 часов назад
https://ok.ru/video/287338793627https://ok.ru/video/287338793627
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94
Артур Миниахметов 11 часов назад
Ограничился вызовом полиции? А что не в военно морской флот набрал? Понапридумывают себе ограничивающих правил...
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3k
Честер 11 часов назад
Этикет это как бабки в церкви.
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39k
Андрей Бертон 11 часов назад
Ссылка coub.com
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35k
Бабай 11 часов назад
Нда, опера... Это как балет, только не прыгают - конституция не позволяет. Кому-то нравится, но минимум половина из тех, кто ходит в оперу, тоже нихрена не понимают. А если ещё на иностранном языке...
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7k
Вася 11 часов назад
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410
Alexander Kolesnikov 12 часов назад
Посмотрите "уральские пельмени джентльмены в театральном буфете"
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410
Alexander Kolesnikov 12 часов назад
В опере не аплодируют стоя, братан!
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1k
Unknown 13 часов назад
Не, ну, я понимаю и знаю что в опере НЕ ПРИНЯТО апплодировать стоя, но это не считается каким то там табу. Не вижу ничего страшного в этом. А вот тот кто лупит других програмкой для оперы только из за того что ЕМУ что то не понравилось и он всех судит по себе - это уже чистые неадекват и эгоцентризм высшей степени. Зря вступать в перепалку с подобными "ценителями". Не имеет смысла из за их таки да, тупости. Просто вызываешь охрану и полицию. Так что муж Кидман таки всё сделал правильно, но ее тоже можно понять и ее возмущение подобным неадекватом. Я б тоже прифигела бы, что какое то таки да быдло, возомнившее себя "высшим ценителем оперы", вдруг считает себя в праве бить физически кого то, чье наивное и банальное незнание этикета в опере ему тупо не понравилось... Слова для слабаков, видимо, решает подобное быдло, и вместо просто словесного замечания внезапно тупо начинает мутузить непонравившихся ему "любителей" брошюркой, напоминая больше своим поведением какого нибудь выходца из заблеванного сральника-забегаловки, чем "ценителя высокого искусства" из высшего общества... ))))))
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782
all7ex 13 часов назад
Люблю оперу...
больше раздражают личности, которые не удосуживаются отключить звук на своих мобилах. Хотя, предупреждение перед началом , звучит неоднократно. Да и больные с кашлем и сморканием, те ещё тролли.
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2k
Владимир 13 часов назад
у них,это видно-не царское дело за жен заступаться...
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4k
Дарвин и аморальная премия 13 часов назад
Да у нас в деревне дажа доярка знает как вести себя в опере,а Николь лохонулась и по шапке получила
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27k
a.fey 13 часов назад
В театре можно вставать, но только после того, как встали зрители позади вас.

Кстати, в опере еще совсем не приветствуется подпевать артистам.
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35k
Бабай a.fey 11 часов назад
Возможно я не знаком с театральной этикой, я так просто хожу, но в нашем селе всегда начинют вставать первые ряды, и волной назад до последних. Ибо просто становится не видно сцену!
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12k
KOSTELLO 14 часов назад
что в порыве негодования отлупил Кидман программкой спектакля.

Если бы какой-нибудь любитель культуры, начал бы программкой лупить мою жену, то он бы этой программкой и поужинал
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9k
Агент Безопасной Национальности KOSTELLO 12 часов назад
Ну, ее отважный додик тоже так хотел сделать, не сомневайся. Не зассал же он, сам понимаешь.

Просто он ощущает себя носителем цивилизованности и общечеловеческих ценностей.
Да, сперва он смалодушничал - он "планировал заступиться за жену"...но потом взял себя в руки и "решил ограничиться вызовом полиции"
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5k
Leo Sun KOSTELLO 11 часов назад
Согласна с Вами и одобряю Вашу реакцию, но, думаю, на самом деле в конфликте всё преувеличено, и было не столь грубо. Никто никого, скорее всего, не лупил. Опера всё-таки))

Подозреваю, что, скорее всего, мужчина, сидевший сзади них, просто хотел вынудить её сесть, легонько махнув программкой ей по плечу (в спину - вариантов несколько). Тут даже глаголы "ударить" и "стукнуть" будут звучать громко)) А учитывая, что знаменитости первой величины слишком нежны и избалованы в обращении, привыкнув к "особому" к себе отношению, такой жест она расценила как "ударил". В общем, из мухи слона сделали, имхо.

Что, конечно же, не даёт тому мужчине права взаимодействовать с посторонними людьми (особенно с женщиной) иначе как с помощью слов. Мог бы и попросить, конечно. Но вдруг просил, а они не услышали?.. В общем, как было на самом деле, нам не покажут, чтобы можно было объективно оценивать ситуацию.
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