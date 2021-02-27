Дохлопалась: Николь Кидман преподали урок этикета в опере

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Вы знали, что не стоит в опере аплодировать стоя? А вот голливудская актриса и ее супруг были не в курсе всех тонкостей поведения.
По словам Кита Урбана (мужа актрисы и кантри-певца по совместительству), этот неприятный инцидент произошел с ними во время посещения постановки «Веселая вдова» в Сиднейской опере. После выступления артистов супруги встали и начали аплодировать, последовав примеру нескольких зрителей. Но, как выяснилось, подобный акт восхищения не приветствуется любителями оперы.
Сидящий за звездной четой мужчина был на столько обескуражен поведением пары, что в порыве негодования отлупил Кидман программкой спектакля. Актриса от такого поступка несколько опешила и вступила в перепалку с мужчиной. А вот ее супруг, хоть и был расстроен данной ситуацией, но все же решил не вступать в конфликт. Впоследствии, давая интервью The Independent, Урбан отметил, что планировал заступиться за жену, но решил ограничиться вызовом полиции.
Если же вы решите посетить оперу, то вот вам, на всякий случай «Энциклопедия этикета. Опера».
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Нынче уже двадцать первый век, мир сильно изменился. Но тем, кому нечего предъявить миру, кроме знания этикета позапрошлого века, приходится держаться за него мертвой хваткой. Иначе как отличать СЕБЯ - любимого, от всяческого быдла.
А ,,балетные,, там, наверное, за моветон из обреза дуплетом в пузо лупят)))
Кстати, в опере еще совсем не приветствуется подпевать артистам.
Если бы какой-нибудь любитель культуры, начал бы программкой лупить мою жену, то он бы этой программкой и поужинал
Просто он ощущает себя носителем цивилизованности и общечеловеческих ценностей.
Да, сперва он смалодушничал - он "планировал заступиться за жену"...но потом взял себя в руки и "решил ограничиться вызовом полиции"
Подозреваю, что, скорее всего, мужчина, сидевший сзади них, просто хотел вынудить её сесть, легонько махнув программкой ей по плечу (в спину - вариантов несколько). Тут даже глаголы "ударить" и "стукнуть" будут звучать громко)) А учитывая, что знаменитости первой величины слишком нежны и избалованы в обращении, привыкнув к "особому" к себе отношению, такой жест она расценила как "ударил". В общем, из мухи слона сделали, имхо.
Что, конечно же, не даёт тому мужчине права взаимодействовать с посторонними людьми (особенно с женщиной) иначе как с помощью слов. Мог бы и попросить, конечно. Но вдруг просил, а они не услышали?.. В общем, как было на самом деле, нам не покажут, чтобы можно было объективно оценивать ситуацию.