Дохлопалась: Николь Кидман преподали урок этикета в опере

По словам Кита Урбана (мужа актрисы и кантри-певца по совместительству), этот неприятный инцидент произошел с ними во время посещения постановки «Веселая вдова» в Сиднейской опере. После выступления артистов супруги встали и начали аплодировать, последовав примеру нескольких зрителей. Но, как выяснилось, подобный акт восхищения не приветствуется любителями оперы.