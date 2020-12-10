Кем сегодня работают собаки

Есть и такая практика. К людям, пережившим тяжелые травмы, из-за аварий или катастроф, приходят специально обученные собаки, которые просто общаются и находятся рядом с ними. Также такие собаки часто приезжают с волонтерами в дома престарелых (а в некоторых домах даже живут на постоянной основе), где бабушки и дедушки могут пообщаться с добрыми и ласковыми хвостиками.



Кстати, еще собаки-терапевты работают с детьми, больными аутизмом, обычно это группа из трех обученных собак, которые ложатся вокруг малыша, чтобы создать у него ощущение защищенности и что он кому-то нужен. После игр и общения с такими собаками особенные дети чаще и лучше выходят на контакт со взрослыми людьми. Это направление в современной медицине называется канистерапия.



Есть также еще профессии, касающиеся медицины:

Собаки, определяющие рак;

Собаки-помощники людей в инвалидных колясках;

Собаки-помощники глухих;

Собаки, предсказывающие эпилептические приступы;



Породы: