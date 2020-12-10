Кем сегодня работают собаки

Самое древнее домашнее животное - это верные псы, которые есть во многих семьях. Наши любимцы обычно выполняют функцию компаньонов и многие считают их практически членами семьи. Но они способны на многое...
Сложно сказать, когда и где именно была приручена первая собака. Самой распространенной версией считается, что собаку одомашнили во времена неолита (10-14 тысяч лет назад). Но некоторые ученые ссылаются на находку во французской пещере Шове - там были обнаружены отпечатки лапы волка и маленькой ноги ребенка. И если исходить из этих данных, то первый пес был приручен вообще во времена ориньянской культуры верхнего палеолита (32-26 тысяч лет назад).
Как бы там ни было, сейчас мы видим множество самых различных пород. Некоторые из них вывелись естественным путем, некоторые - путем долгих скрещиваний.
И теперь собаки - это полноценные помощники во многих областях нашей жизни.
Как бы там ни было, сейчас мы видим множество самых различных пород. Некоторые из них вывелись естественным путем, некоторые - путем долгих скрещиваний.
И теперь собаки - это полноценные помощники во многих областях нашей жизни.
Ездовые
Лучше всего описание ездовых собак получилось у Джека Лондона. Выносливые, они перевозят людей и грузы на дальние расстояния в достаточно суровых условиях. С помощью собак были освоены полюса Земли, Долина гейзеров на Камчатке была открыта с помощью собак, а на Новосибирских островах были найдены собачьи упряжки, которым 8 тысяч лет. Ездовые псы способны пробежать около 80 км по глубокому снегу, с ездоком и грузом.
Ездовая собака морозоустойчива, способна защитить хозяина от опасного хищника, а то и согреть своим теплом в случае остановки. На заснеженных бесконечных просторах, где не может пройти даже техника собака - это не просто средство передвижения. Это верный друг.
Породы:
Ездовая собака морозоустойчива, способна защитить хозяина от опасного хищника, а то и согреть своим теплом в случае остановки. На заснеженных бесконечных просторах, где не может пройти даже техника собака - это не просто средство передвижения. Это верный друг.
Породы:
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Хаски
Аляскинский маламут
Гренландская собака
Лапонская ездовая
Норвежская ездовая
Самоедская собака
Чукотская ездовая
Канадская Эскимосская лайка
Якутская лайка
Камчатская ездовая
Таймырская ездовая
Аляскинский маламут
Гренландская собака
Лапонская ездовая
Норвежская ездовая
Самоедская собака
Чукотская ездовая
Канадская Эскимосская лайка
Якутская лайка
Камчатская ездовая
Таймырская ездовая
Спасатели
Тонкое чутье помогает этим собакам находить человека в самых тяжелых условиях - под лавинами и завалами.
Как-то раз швейцарские ученые поставили эксперимент: на площади в 10 000 квадрантных метров, на глубине в 2 метра был спрятан "пострадавший". Команда людей-спасателей при полной экипировке и снаряжении нашла его за 4 часа. Собака нашла за 12 минут. Это при том, что от человека, по понятным причинам, не было "тревожного" усиленного запаха, как бывает при настоящих катастрофах.
Собаки спасатели работают не только на суше, а и в воде, даже в сильный шторм.
Породы:
Как-то раз швейцарские ученые поставили эксперимент: на площади в 10 000 квадрантных метров, на глубине в 2 метра был спрятан "пострадавший". Команда людей-спасателей при полной экипировке и снаряжении нашла его за 4 часа. Собака нашла за 12 минут. Это при том, что от человека, по понятным причинам, не было "тревожного" усиленного запаха, как бывает при настоящих катастрофах.
Собаки спасатели работают не только на суше, а и в воде, даже в сильный шторм.
Породы:
Водные спасатели:
Лабрадор – ретривер
Ньюфаундленд
Леонбергер
Спасатели в горах:
Сенбернар
Немецкая овчарка
Бельгийская овчарка (Малинуа)
Лабрадор – ретривер
Ньюфаундленд
Леонбергер
Спасатели в горах:
Сенбернар
Немецкая овчарка
Бельгийская овчарка (Малинуа)
Охранники
Охранный пес совершенно не обязательно должен быть крупным и агрессивным. Самое главное - это внимание, смелость, самостоятельность в принятии решений и умение вовремя подать голос, предупреждая об опасности.
На больших территориях, вверенных охраннику-псу он легко заменит высокий забор. И все-таки некая доля агрессии должна присутствовать, чтобы он смог дать отпор врагу, который попытается проникнуть на территорию или же напасть на хозяина.
Породы:
На больших территориях, вверенных охраннику-псу он легко заменит высокий забор. И все-таки некая доля агрессии должна присутствовать, чтобы он смог дать отпор врагу, который попытается проникнуть на территорию или же напасть на хозяина.
Породы:
Это не все породы, так сказать лучшие. Важно понимать также, что не все из этих пород пригодны для проживания на улице, пусть и в самой комфортной будке.
Немецкая овчарка
Восточно-европейская овчарка
Бульмастиф
Риджбек
Доберман
Бордоский дог
Эрдельтерьер
Боксер
Ризеншнауцер
Кане корсо
Немецкая овчарка
Восточно-европейская овчарка
Бульмастиф
Риджбек
Доберман
Бордоский дог
Эрдельтерьер
Боксер
Ризеншнауцер
Кане корсо
Поводыри
Эта собачья профессия одна из самых ценных - они глаза незрячих людей. Собака-поводырь проходит тщательный отбор, чтобы соответствовать всем требованиям, а самые главные - это терпение и сдержанность.
Пес-поводырь умеет предупреждать хозяина о препятствиях, она ведет его особой дорогой, огибающей лужи, узкие проходы, минующей низкие ветки деревьев. Если хозяин случайно роняет предмет, то он поднимет и подаст его. Пес-поводырь действует осторожно и медленно, оберегая хозяина.
Породы:
Пес-поводырь умеет предупреждать хозяина о препятствиях, она ведет его особой дорогой, огибающей лужи, узкие проходы, минующей низкие ветки деревьев. Если хозяин случайно роняет предмет, то он поднимет и подаст его. Пес-поводырь действует осторожно и медленно, оберегая хозяина.
Породы:
Лабрадор-ретривер
Золотистый ретривер
Немецкая овчарка
Ризеншнауцер
В основном вот эти, но на самом деле в обучении на поводыря можно задействовать и другие породы и даже беспородных собак, главное - их стрессоустойчивость.
Золотистый ретривер
Немецкая овчарка
Ризеншнауцер
В основном вот эти, но на самом деле в обучении на поводыря можно задействовать и другие породы и даже беспородных собак, главное - их стрессоустойчивость.
Ищейки
Уникальный нюх этой собаки используется в поиске взрывчатки, наркотиков или людей. Ищейка может найти человека на расстоянии до 30 км и спустя даже 10-12 часов. Готовить такую собаку к работе непросто - она должна уметь работать при любых обстоятельствах, даже стрессовых, при большом скоплении народа, в движущемся транспорте.
Собаки-ищейки очень добросовестны и не утратили своей актуальности, даже с развитием технологий.
Породы:
Собаки-ищейки очень добросовестны и не утратили своей актуальности, даже с развитием технологий.
Породы:
Ротвейлер
Немецкая овчарка
Эрдельтерьер
Ризеншнауцер
Доберман
Боксёр
Это тоже основные породы, которые привлекаются к работе чаще всего, но и другие тоже могут, при должной дрессуре и при наличии нужных качеств характера.
Немецкая овчарка
Эрдельтерьер
Ризеншнауцер
Доберман
Боксёр
Это тоже основные породы, которые привлекаются к работе чаще всего, но и другие тоже могут, при должной дрессуре и при наличии нужных качеств характера.
Терапевты
Есть и такая практика. К людям, пережившим тяжелые травмы, из-за аварий или катастроф, приходят специально обученные собаки, которые просто общаются и находятся рядом с ними. Также такие собаки часто приезжают с волонтерами в дома престарелых (а в некоторых домах даже живут на постоянной основе), где бабушки и дедушки могут пообщаться с добрыми и ласковыми хвостиками.
Кстати, еще собаки-терапевты работают с детьми, больными аутизмом, обычно это группа из трех обученных собак, которые ложатся вокруг малыша, чтобы создать у него ощущение защищенности и что он кому-то нужен. После игр и общения с такими собаками особенные дети чаще и лучше выходят на контакт со взрослыми людьми. Это направление в современной медицине называется канистерапия.
Есть также еще профессии, касающиеся медицины:
Собаки, определяющие рак;
Собаки-помощники людей в инвалидных колясках;
Собаки-помощники глухих;
Собаки, предсказывающие эпилептические приступы;
Породы:
Кстати, еще собаки-терапевты работают с детьми, больными аутизмом, обычно это группа из трех обученных собак, которые ложатся вокруг малыша, чтобы создать у него ощущение защищенности и что он кому-то нужен. После игр и общения с такими собаками особенные дети чаще и лучше выходят на контакт со взрослыми людьми. Это направление в современной медицине называется канистерапия.
Есть также еще профессии, касающиеся медицины:
Собаки, определяющие рак;
Собаки-помощники людей в инвалидных колясках;
Собаки-помощники глухих;
Собаки, предсказывающие эпилептические приступы;
Породы:
А вот тут подойдет практически любая, вне зависимости от породы, главное - наличие подходящих качеств характера. Некоторых собак берут для этого из приютов, одновременно спасая и жизнь собаке и помогая людям с ограниченными возможностями.
Пастухи
Считается, что они появились несколько тысяч лет назад у кочевых племен Азии. Собаки покрупнее отгоняли от стада посторонних людей, волков и медведей.
Также эти собаки выполняют скотогонную функцию, они стерегут стадо, следят, чтобы скот не разбрелся и помогают выгнать стадо на пастбища и пригнать обратно к дому.
А еще есть загонщики рыбы. Да, есть не только пастухи на земле, но и в воде - они загоняют рыбу в сети, ищут в воде обрывки порванных снастей.
Породы:
Также эти собаки выполняют скотогонную функцию, они стерегут стадо, следят, чтобы скот не разбрелся и помогают выгнать стадо на пастбища и пригнать обратно к дому.
А еще есть загонщики рыбы. Да, есть не только пастухи на земле, но и в воде - они загоняют рыбу в сети, ищут в воде обрывки порванных снастей.
Породы:
Австралийская овчарка
Среднеазиатская овчарка
Немецкая овчарка
Пиренейская горная собака
Колли
Тибетский мастиф
Австралийский келпи
Бордер-колли
Ротвейлер
Швейцарский зенненхунд
Фландрский бувье,
Шелти
Вельш-корги
Среднеазиатская овчарка
Немецкая овчарка
Пиренейская горная собака
Колли
Тибетский мастиф
Австралийский келпи
Бордер-колли
Ротвейлер
Швейцарский зенненхунд
Фландрский бувье,
Шелти
Вельш-корги
Актеры
Кто из нас не помнит такие фильмы как "Маска", "Хатико", "Марли и я", "Белый Бим Черное Ухо" (хоть кто-нибудь вообще смог его посмотреть еще раз?), "Бетховен" и многие другие фильмы, где главную или вторую главную роль играл пес? Точнее, обычно герой один, а собак-дублеров несколько. Например, чтобы показать одну породу в разных возрастах. Или если в одной сцене собака должна быть агрессивной, а в другой ласковая и контактная. Да и просто, если один актер устает, его дублируют другим.
Собака-актер должна быть умной, легко обучаемой, быстро реагировать на команды на расстоянии и быть социально адаптированной, потому что в кадре она работает не с привычным ей хозяином, а посторонними людьми и животными.
Собака-актер должна быть умной, легко обучаемой, быстро реагировать на команды на расстоянии и быть социально адаптированной, потому что в кадре она работает не с привычным ей хозяином, а посторонними людьми и животными.
Логично, что здесь тоже подойдет практически любая собака, обладающая нужными характеристиками. А дальше уже кастинг и утверждение, все как у актеров-людей.
На самом деле у собак больше профессий, здесь перечислены те, которые наиболее актуальны на сегодняшний день.
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