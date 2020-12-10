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Кем сегодня работают собаки

Кем сегодня работают собаки (17 фото)

Автор:
10 декабря 2020 22:40
Сообщество : Животные
Метки: друг человека   животные   звери   пес   природа   профессия   собаки   
1082
17
Самое древнее домашнее животное - это верные псы, которые есть во многих семьях. Наши любимцы обычно выполняют функцию компаньонов и многие считают их практически членами семьи. Но они способны на многое...
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Метки: друг человека   животные   звери   пес   природа   профессия   собаки   
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10  комментариев
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545
Владимир Час назад
Самая востребованная и лучшая профессия собаки- это друг человека.
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23k
Григорий 58 минут назад
Сложно оценить время выведения правильной собаки, но корову без рогов пока не вывели, как и женщину без девственной плевы. Надо времени подольше.
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7k
Izrin Maria Григорий 37 минут назад
Какие породы коров являются комолыми?
1.1. Абердин-ангусская
Редпол
Комолая корова из Айовы
1.4. Русская комолая
7 нояб. 2020 г.
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598
Nane First NameLast Григорий 21 минуту назад
Если забить на селекцию и позволить собакам размножаться как попало - порода быстро деградирует. Чз 2-4 поколения характерных признаков породы может вообще не оказаться.
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3k
au3 Час назад
""Белый Бим Черное Ухо" (хоть кто-нибудь вообще смог его посмотреть еще раз?),"

ПЛЮСИЩЕ за это определение
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8k
minimalism Автор поста au3 Час назад
Тоже детская травма?) меня валерьянкой отпаивали после просмотра
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1k
zenon 2 часа назад
Среди ищеек боксёры есть, а борцов нет.
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10k
Sherion 2 часа назад
Кем сегодня работают собаки
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911
max 2 часа назад
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minimalism

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