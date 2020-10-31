Уморительные фото енотов, которые доказывают, что они - лучшее лекарство от хандры

Еноты - чудаковатые и очаровательные существа, к которым невозможно быть равнодушным. Если у вас был плохой день или настроение неважное, эти пушистые комочки радости - лучшее лекарство! Ловите подборку самых смешных и милых фотографий енотов, которые подарят вам порцию позитива!

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"Енотикам нравится этот столб" 0 Источник:

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"Просто посмотрите, как счастлив этот енот подаренному плюшевому еноту" 0 Источник:

"Когда внезапно задумался об экзистенциальности бытия" 0 Источник:

"Пес моего коллеги - Тако, и домашний енот" 0 Источник:

"Енот решил добраться до своего рая на мусоровозе" 0 Источник:

"Заметили енота-альбиноса в Техасе" 0 Источник:

"Пожалуйста, не беспокойте - внутри детеныши енота!" 0 Источник:

"Вот такого красавца я сегодня встретила" 0 Источник:

"Это всё мне?" 0 Источник:

"Маленький разбойник" 0 Источник:

"Недавно скончался наш 93-летний сосед, который подкармливал этих пушистиков. Теперь они приходят к нам!" 0 Источник:

"Вы меня забыли!" 0 Источник:

"Просто здравствуйте" 0 Источник:

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"Я специально поднял кормушку для оленей, чтобы еноты ее не достали. Как я был наивен.." 0 Источник:

Когда опять что-то натворил 0 Источник:

В кадр на свадебной фотосессии попали пушистые гости 0 Источник:

"А этот красавец делает первые шаги в рисовании" 0 Источник:

"Енот отдыхает на соседской крыше" 0 Источник:

Фото с кастинга в "Стражи Галактики" 0 Источник:

"Енот представляет своего лысого и очень скромного брата" 0 Источник:

С Хэллоуином! 0 Источник:

Лучше не знать, что здесь происходит 0 Источник:

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М - модель 0 Источник:

Просто кто-то слишком много ест 0 Источник:

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Что за чудо! 0 Источник:

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"Вот каково это - жить с четырьмя енотами" 0 Источник:

Еноты такие еноты ♥ 0 Источник:

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"Нашла старую фотку с нашим домашним енотом. Он ждал, пока я словлю рыбу, чтобы поймать ее и съесть" 0 Источник:

Кто-то решил притвориться котенком 0 Источник:

"Стой, сейчас по навигатору посмотрю" 0 Источник:

"Кажется, ему немного стыдно за то, что пришлось просить помощи у людей" 0 Источник:

"Еноты - восьмое чудо света" 0 Источник:

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"Пришла домой и застала этого разбойника у дверей" 0 Источник:

Ты не ты, когда хочешь пить 0 Источник:

"Природа настолько очистилась, что еноты возвращаются в библиотеки.." 0 Источник:

"А еще, это бандиты обожают Cheetos" 0 Источник:

"Нашла крутую фотку 2001 года. В этом все еноты" 0 Источник:

"Когда в очередной раз слышишь сплетни этих человеков" 0 Источник: