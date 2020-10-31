Уморительные фото енотов, которые доказывают, что они - лучшее лекарство от хандры

Автор:
31 октября 2020 10:08
Еноты - чудаковатые и очаровательные существа, к которым невозможно быть равнодушным. Если у вас был плохой день или настроение неважное, эти пушистые комочки радости - лучшее лекарство! Ловите подборку самых смешных и милых фотографий енотов, которые подарят вам порцию позитива!
"Енотикам нравится этот столб"
"Просто посмотрите, как счастлив этот енот подаренному плюшевому еноту"
"Когда внезапно задумался об экзистенциальности бытия"
"Пес моего коллеги - Тако, и домашний енот"
"Енот решил добраться до своего рая на мусоровозе"
"Заметили енота-альбиноса в Техасе"
"Пожалуйста, не беспокойте - внутри детеныши енота!"
"Вот такого красавца я сегодня встретила"
"Недавно скончался наш 93-летний сосед, который подкармливал этих пушистиков. Теперь они приходят к нам!"
"Я специально поднял кормушку для оленей, чтобы еноты ее не достали. Как я был наивен.."
Когда опять что-то натворил
В кадр на свадебной фотосессии попали пушистые гости
"А этот красавец делает первые шаги в рисовании"
"Енот отдыхает на соседской крыше"
Фото с кастинга в "Стражи Галактики"
"Енот представляет своего лысого и очень скромного брата"
Лучше не знать, что здесь происходит
Просто кто-то слишком много ест
"Вот каково это - жить с четырьмя енотами"
"Нашла старую фотку с нашим домашним енотом. Он ждал, пока я словлю рыбу, чтобы поймать ее и съесть"
Кто-то решил притвориться котенком
"Стой, сейчас по навигатору посмотрю"
"Кажется, ему немного стыдно за то, что пришлось просить помощи у людей"
"Еноты - восьмое чудо света"
"Пришла домой и застала этого разбойника у дверей"
Ты не ты, когда хочешь пить
"Природа настолько очистилась, что еноты возвращаются в библиотеки.."
"А еще, это бандиты обожают Cheetos"
"Нашла крутую фотку 2001 года. В этом все еноты"
"Когда в очередной раз слышишь сплетни этих человеков"
"Он просто хотел поплавать с нами"
Источник:
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
Но... да, когда вечером к ним приходишь и он в настроении, а если у тебя есть виноградик, то он однозначно будет в настроении )), то часик повошкаться с этой шкодой весьма занимательно. Только мобильник сразу засунуть в карман поглубже.
Но всё таки чаще енот.