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Уморительные фото енотов, которые доказывают, что они - лучшее лекарство от хандры

Уморительные фото енотов, которые доказывают, что они - лучшее лекарство от хандры (46 фото)

Автор:
31 октября 2020 10:08
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   енот   еноты   животные   подборка   смешные животные   фото   
1170
46
Еноты - чудаковатые и очаровательные существа, к которым невозможно быть равнодушным. Если у вас был плохой день или настроение неважное, эти пушистые комочки радости - лучшее лекарство! Ловите подборку самых смешных и милых фотографий енотов, которые подарят вам порцию позитива!
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Метки: дикая природа   дикие животные   енот   еноты   животные   подборка   смешные животные   фото   
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2k
Tuskub 2 часа назад
"Когда-нибудь я забью на всё, куплю енота и уйду в закат"
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25k
Snork Snorkoff Tuskub 2 часа назад
Трижды подумай. Милая зверушка, но нихрена не домашняя. И хороших знакомых живёт. Всё на замках, что не на замках - хер найдешь где оно. Животина ночная, потому днем обычно спит, а по ночам весело разносит двухэтажный дом вдребезги. Гадить предпочитает в ванную, а какахи там поболе кошачьих и со своим непередаваемым амбре.
Но... да, когда вечером к ним приходишь и он в настроении, а если у тебя есть виноградик, то он однозначно будет в настроении )), то часик повошкаться с этой шкодой весьма занимательно. Только мобильник сразу засунуть в карман поглубже.
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156
Bastard Fat 49 минут назад
подозрительно близко к хвосту у них руки ростут...
подозрительно близко к хвосту у них руки ростут...
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621
Oort 50 минут назад
Енот это состояние души. Иногда медоед.
Но всё таки чаще енот.
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1k
Сашкин Час назад
Лучшие, но не когда они в твоей квартире)
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71k
Я Только спросить. 2 часа назад
Как они ловко мусорные мешки разбрасывают..
Как они ловко мусорные мешки разбрасывают..
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