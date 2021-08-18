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Волоклюй: Спасают от паразитов всех крупных животных в Африке. Однако жестко злоупотребляют полномочиями и лезут куда не надо

Волоклюй: Спасают от паразитов всех крупных животных в Африке. Однако жестко злоупотребляют полномочиями и лезут куда не надо (9 фото)

Автор:
18 августа 2021 21:57
Метки: интересно   птицы   факты   
10983
9

Ноготочки, бровки, массажи — дело не только приятное, но и полезное. Заботиться о себе — это святое, и неважно, какого ты пола или вида. Даже в суровой Африке уважают СПА. В списке контактов каждой африканской животины вы найдёте волоклюев — мастеров по вытаскиванию паразитов из-под кожи. А что вы хотели? В Африке даже косметические процедуры брутальные!

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Метки: интересно   птицы   факты   
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16  комментариев
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Natural Selection 13 часов назад
молодцы, трудяги. Волое.бами их точно не назовешь.
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5k
Алексей 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Alex 6 часов назад
В деревне (Вологодская область) воробьи питаются насекомыми с коров и лошадей, да и курицы по ночам сидят на коровах (так теплей) и, если увидят насекомых в их шерсти, склёвывают.
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862
Гремлин 9 часов назад
Интересно бывают ли паразиты у волоклюев.
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20k
pssst 10 часов назад
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4k
Shtoppi 12 часов назад
<<Однако жестко злоупотребляют полномочиями и лезут куда не надо>>
Они то лезут как раз туда, куда им по статусу и положено.
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Горожанин 12 часов назад
Эти методы нужно внедрить в отечественное здравоохранение. Срочно.
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4k
au3 13 часов назад
"На работе пернатые проводят всю свою жизнь."

А как же пенсия и пенсионный возраст?
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