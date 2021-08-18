Волоклюй: Спасают от паразитов всех крупных животных в Африке. Однако жестко злоупотребляют полномочиями и лезут куда не надо

Ноготочки, бровки, массажи — дело не только приятное, но и полезное. Заботиться о себе — это святое, и неважно, какого ты пола или вида. Даже в суровой Африке уважают СПА. В списке контактов каждой африканской животины вы найдёте волоклюев — мастеров по вытаскиванию паразитов из-под кожи. А что вы хотели? В Африке даже косметические процедуры брутальные!