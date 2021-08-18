Волоклюй: Спасают от паразитов всех крупных животных в Африке. Однако жестко злоупотребляют полномочиями и лезут куда не надо

Ноготочки, бровки, массажи — дело не только приятное, но и полезное. Заботиться о себе — это святое, и неважно, какого ты пола или вида. Даже в суровой Африке уважают СПА. В списке контактов каждой африканской животины вы найдёте волоклюев — мастеров по вытаскиванию паразитов из-под кожи. А что вы хотели? В Африке даже косметические процедуры брутальные!
Эти специалисты принимают пациентов почти по всей Африке. Пернатого врачевателя признать очень просто: тушка размером со скворца, серо-оливковый «халат» и главный инструмент — ярко-красный или ярко-жёлтый клюв.
Клиентуры у пернатых мастеров масса. Никакой лев или крокодил не сравнится по количеству смертоубийств с паразитами — ими кишит весь континент. Пациентам не надо записываться на приём, стоять в очереди и собачиться с бабульками. Волоклюй найдёт тебя сам. Бригада проводит прием, осмотр и лечение прямо на месте. Вот это я понимаю — замотивированный медик!
Правда, мотивация у них не денежная, а гастрономическая. Личинки оводов, вши и прочие гады по совместительству — отличный закусон для мастера-паразитолога. Птицы, конечно, и кузнечиком могут закусить, и сочным фруктом. Но зачем, когда один вшивый буйвол может накормить целую стаю волоклюев?
Птах не оставит в беде никого: ни зебр, ни жирафов, ни антилоп. Но есть у волоклюев и любимчики — носороги и буйволы. На их огромных спинах так много паразитов, что пернатые набивают пузо до отказа. Им даже летать потом сложно!
Вся процедура напоминает посещение хирурга. Птицы активно осматривают пациента на наличие подозрительных бугорков, где могла бы скрываться личинка. Причём залезть пернатые могут даже в самые неудобные места: лицо, уши, пузо.
Обнаружив цель, волоклюй действует быстро: сжимает сильными лапами кожу, делает быстрый надрез мощным клювом и, словно щипцами, выуживает гада из-под кожи. Происходит все без анестезии, да и рану пернатый не зашивает. Но животные смиренно терпят недостатки птичьей медицины. Все-таки, живая личинка под кожей хуже, чем небольшая ранка на ней.
Пользуясь всеобщим уважением, птицы злоупотребляют своим положением. Удалив личинку из-под кожи, волоклюи запивают её свежей кровушкой. Более того, пернатые могут расковырять зажившую рану специально, пока пациент твердо уверен, что это нужно для его лечения. Но отобрать лицензию у пернатых никто даже не пытается. Во-первых, потому что её нет, а во-вторых, садисткие замашки никак не умаляют пользу волоклюев.
На работе пернатые проводят всю свою жизнь. Даже дела амурные птицы не стесняются творить прямо на пациентах! В благоприятное время (для каждого региона Африки — своё) самец завлекает дам песенкой, восседая на спине животины. Ждать долго не приходится — волоклюи птицы стайные. Самочка, обворожённая серенадой, напрочь забывает о работе и всех приличиях.
Но вот незадача: на спине носорога надежное гнездо не построишь. Пернатым приходится искать место поудобнее. Обычно, им становится скальная расселина или дупло дерева. Там мастера-паразитологи заводят 3-5 интернов. Пара ставит молодёжь на крыло совместными усилиями. А всё для того, чтобы птенцы пополнили штат саванных врачей.
Источник:
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Однажды утром достаточно известный и весьма заслуженный театральный актёр просыпается от телефонного звонка. Звонит его приятель-режиссёр из соседнего театра:
-- Брат, выручи! У нас вчера конфуз случился, с треском уволили эпизодника, и я никого не могу найти на сегодняшний вечерний спектакль. Я понимаю, что это не твой уровень, но мне больше не к кому обратиться, все заняты...
-- Ну, выручу, раз такое дело. А что хоть за спектакль? Мне же хоть текст подготовить надо.
-- Да там всего одна фраза. "Волоклюев, вот ваш меч!". А наш идиот взял, да и ляпнул "Волох...ев". Ну, естественно в зале истерика, начальство в шоке, скандал, увольнение...
-- Тогда, без проблем. Вынесу я меч вашему воло... как его там.
-- Вот именно, сам смотри не оконфузься.
-- За кого ты меня принимаешь, я же всё-таи народный и заслуженный!
Вечер, спектакль, за кулисами стоит наш актёр с мечом, ждёт выхода и мысленно себя настраивает: "так, сосредоточился, воло-клюев, клюев... во-ло...клюев, вот чёрт, что за идиотская фамилия! Во-ло-клю-ев и никак иначе...".
Тут ему дают сигнал к выходу. Он лихо выбегает на сцену, протягивает меч герою и громко произносит:
-- Волоклюев! (мысленно выдыхает, расслабляется и уже спокойнее добавляет):
-- Вот ваш х...й!
В дикой природе паразитов имеют все птицы. Иначе чего б им купаться в лужах и пыли.
Они то лезут как раз туда, куда им по статусу и положено.
А как же пенсия и пенсионный возраст?