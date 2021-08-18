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Как СССР стал мировым лидером мобильной связи в 1963 году

Как СССР стал мировым лидером мобильной связи в 1963 году (12 фото)

Автор:
18 августа 2021 08:53
Метки: СССР   интересно   связь   факты   
934
12

Мы уже привыкли к тому, что в продаже нет телефонов отечественного производства. Оборудование сотовой связи так же у нас полностью иностранное. Хотя правительство там что то кудахчет "запретить использовать иностранное оборудование для сети 5G", все закончится приклеиванием таблички "Сделано в России" поверх китайского шильдика "ХУАВЕЙ" (Huawei)

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Метки: СССР   интересно   связь   факты   
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57  комментариев
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3k
Иван 7 часов назад
Только мир об этом не узнал.
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10
Максим Максимов 5 часов назад
Когда "Алтай" вытеснили забугорные компании, на радиорынках появилось огромное количество этих "телефонных аппаратов". Рукастые и головастые радиолюбители переделывали их на диапазон 27 МГц ( как раз в те годы разрешили СиБи связь). У меня самого была такая "радиостанция" на 3 фиксированных канала
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16k
Maks Es 8 часов назад
Добавлю от себя, что идею спутников связи и телевидения выдвинул выходец из России Айзек Азимов, учёный и писатель-фантаст. Он прав придумал и диапазон работы таких спутников через микроволновое излучение.
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573
Андрей Ы. 8 часов назад
И сколько обычных граждан обеспечил СССР мобильной связью? За 28 лет её существования не было сделано ни одной попытки ввести её в гражданское обращение: система "Алтай" была чисто служебной. А ведь могли. И не в биллинге причина: в конце концов можно было сделать фиксированные тарифы с ограничением времени разговора. Да что там говорить, во многих городах подключить проводной телефон можно было только отстояв в очереди на подключение.
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369
Сергей Сергеев Maks Es 4 часа назад
Может вам и завозили. А мы сами завозились, включая продукты, из Москвы. Кстати: джинсы, кроссовки, бытовую технику, тоже вам завозили? А там это всё было, без очередей и предварительной записи. В основном, своего, ГДРовского производства, немецкого качества.
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369
Сергей Сергеев Maks Es 3 часа назад
Да было всё. Только это надо было достать. Не просто взять и купить, а достать. Вот это и выбешивало. Я не антисоветчик, мне за Державу обидно. СССР - страна упущенных возможностей.
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56
Null Dev Сергей Сергеев 43 минуты назад
УАЗы в личном пользовании видел, даже требования к ним были о постановке на учёт в военкомате.
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13k
Владислав Грецов 8 часов назад
дорогая игрушка для партийных боссов и генералов...
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369
Сергей Сергеев Владислав Грецов 6 часов назад
Потому и дорогая, что малосерийная. Выпустили бы в массовом порядке и себестоимость бы упала.
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