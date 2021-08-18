Как СССР стал мировым лидером мобильной связи в 1963 году

Мы уже привыкли к тому, что в продаже нет телефонов отечественного производства. Оборудование сотовой связи так же у нас полностью иностранное. Хотя правительство там что то кудахчет "запретить использовать иностранное оборудование для сети 5G", все закончится приклеиванием таблички "Сделано в России" поверх китайского шильдика "ХУАВЕЙ" (Huawei)
Многие даже не догадываются, что когда то СССР был мировым лидером в внедрении мобильной связи. Думаю, будет не лишним напомнить об этом факте.
В интернет сети много заметок и рисунков, утверждающих, что первый мобильный телефон ЛК-1 сделал инженер из СССР Леонид Куприянович в 1957 году.
Начиная с 1946 года, в городе Сент-Луис ( США ), фирма AT&T Bell Labs предоставляла сервис аренды автомобиле с телефоном. Услуга была дорогая, а качество связи плохим, но это была мобильная(не сотовая) телефонная связь, на 11 лет раньше радиотелефона Куприяновича.
Теперь о технических моментах телефона ЛК-1 Леонида Куприянович. Это простейшая рация с добавлением устройства набор номера. Вторая рация, стационарная, имеет устройство подключения к телефонной линии и передача набора номера.
Частоты передатчиков обоих раций и приемников ФИКСИРОВАННЫЕ. Это значит, что для каждого такого радиотелефона требуется ДВА ОТДЕЛЬНЫХ КАНАЛА в эфире. Даже если отобрать частоты у всех гражданских служб(скорая, пожарная, милиция и т.д), каналов бы не хватило и на сотню абонентов. Радиотелефон в единственном экземпляре работает, но массово использовать его не возможно-радиоэфир "не резиновый".
По сути ЛК-1 был простейшим предком радиоудлинителей проводных телефонов, массово появившихся в начале 90х годов.
Как помните, чтобы не мешать друг-другу, у этих телефонов была очень низкая мощность и соответственно радиус действия. Между базой и трубкой использовалось несколько каналов-при снятии трубки система автоматически выбирался первый свободный канал, а если в этот момент все каналы были заняты, то в трубке слышно было зуммер.
Однако, вернемся в середину 50х годов. Правительственная делегация СССР посетила с визитом Японию. В автомобиле, обслуживавшем советскую делегацию, стоял телефонный аппарат, по которому изредка сопровождающие лица переговаривались. По сути, это была рация с диспетчером, но наши чиновники об этом не знали.
По приезду в СССР было принято решение создать такую же систему и у нас. Задание инженерам звучало примерно так: "Сделайте телефон в машине, работающий через радиоэфир". Других подробностей, далекие от радиотехники чиновники, высмотреть у Японцев не смогли.
Система мобильной связи, получившая название "Алтай", это классический пример на что способна инженерная мысль, не загнанная в узкие рамки Технического Задания ( ТЗ ).
В 1958 году институты Воронежа, Москвы, Ленинграда, предприятия связи начали разработку "с нуля" систему полностью автоматического мобильного телефона. Даже многие инженеры сомневались в возможности создать такую сложную систему. Конструкторы справились с задачей и 1963 году запустили опытную сеть в Москве. Практически сразу же отказались от классического диска номеронабирателя -на ходу, да и по кочкам трудно было набирать номер. Поставили кнопочную систему
Не обольщайтесь компактности мобильного телефона -весь комплект состоял из трех ящиков:
Для 1963 года это была самая лучшая в мире система АВТОМАТИЧЕСКОЙ мобильной телефонной связи.
Почему же зарубежные фирмы не могли сделать такую систему? Нет, инженера у них были не глупее наших, да и денег могли выделить несравнимо больше на разработку....
Все дело в концепции системы: в СССР ставилась задача ОБЕСПЕЧИТЬ мобильной связью, а за рубежом ЗАРАБОТАТЬ на мобильной связи. Вот как раз таки на стадии "заработать" возникало кучу проблем: надо было иметь возможность индивидуально считать сколько наговорил каждый абонент (тарификационные данные и биллинг) и т. д. Так же нужна была система, отключающая конкретного абонента при отсутствии денег на счету.
Конструкторы разрабатывали разные системы, но каждый раз обламывались-"Не окупится". Не получалось сделать оборудование для подсчета баланса абонентов. В системе "Алтай" такой проблемы нет-служебная связь была бесплатной. В итоге капиталистический мир пользовался мобильной связью через диспетчера, который и отсекал должников. Автоматическую систему связи они ввели в эксплуатацию только в 1969 году, а у нас тогда "Алтай" работал уже в 30 городах СССР, причем уже в новой модификации.
Стоимость телефона американской системы мобильной связи IMTS доходила до 4000$, а минута разговора-до 1,2 $. (в пересчете на сегодняшние деньги это 29000$).
Несмотря на дороговизну, мобильные телефоны быстро раскупались и вскоре количество абонентов достигло предела-каналов в эфире стало не хватать, хотя они не были жестко закрепленными, а назначались только на время разговора. Делать нечего-американцы записывались в очередь. Если кто то отказывается от телефона, его продают первому в очереди. Ждать приходилось по 3-4 года.
В 1975 году в СССР провели третью модификацию системы "Алтай" и к моменту начала "Олимпиады-80" число мобильных абонентов перевалило за 25 тысяч.
Для дальнейшего развития системы мобильной телефонной связи требовалось вводить сотовый принцип построения сети мобильной связи с множеством базовых станций, повторным использованием частот и переходом между базовыми станциями без потери связи.
В начале 80х годов разработчики "Алтая" вышли на минсвязи СССР с предложением разработать новую систему мобильной сотовой связи "Волемот", но время уже было упущено. Разработка заняло еще 10 лет и опытные сети заработали только в начале 90х, когда процесс развала страны уже шел безудержно.
Так мы профукали наше лидерство(((
В начале 90х в стране начали появляться аналоговые системы сотовой связи: американская AMPS и скандинавская NMT. В акционеры новых сотовых компаний включали руководителей связи, которые быстро отключили сети "Алтай"-вытеснив абонентов на новые сотовые сети.
Источник:
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