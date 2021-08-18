Как СССР стал мировым лидером мобильной связи в 1963 году

Как помните, чтобы не мешать друг-другу, у этих телефонов была очень низкая мощность и соответственно радиус действия. Между базой и трубкой использовалось несколько каналов-при снятии трубки система автоматически выбирался первый свободный канал, а если в этот момент все каналы были заняты, то в трубке слышно было зуммер.

Однако, вернемся в середину 50х годов. Правительственная делегация СССР посетила с визитом Японию. В автомобиле, обслуживавшем советскую делегацию, стоял телефонный аппарат, по которому изредка сопровождающие лица переговаривались. По сути, это была рация с диспетчером, но наши чиновники об этом не знали.

По приезду в СССР было принято решение создать такую же систему и у нас. Задание инженерам звучало примерно так: "Сделайте телефон в машине, работающий через радиоэфир". Других подробностей, далекие от радиотехники чиновники, высмотреть у Японцев не смогли.

Система мобильной связи, получившая название "Алтай", это классический пример на что способна инженерная мысль, не загнанная в узкие рамки Технического Задания ( ТЗ ).