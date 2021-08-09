40 фото, запечатлевших последствия невыносимой летней жары

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В этом году от жары страдали не только россияне – лето выдалось непривычно знойным по всему миру. В США, например, плавились дороги и электрические кабели, а в Греции уже седьмой день бушует страшный лесной пожар. Вот только 40 примеров того, как это лето сказалось на людях, животных и их окружении.
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3. Парень не хотел, чтобы его пес обжег лапы о горячий асфальт, и посадил его в мини-холодильник
8. "Был действительно знойный день, поэтому этот малыш решил слизать конденсат с моего коктейля"
12. "Оставил кассетный адаптер в машине под палящим солнцем. Результат: Самые жаркие хиты этого лета"
15. И снова Австралия. "А я никак не мог понять, почему птицы перестали пользоваться ванночкой"
19. В Нидерландах фермер пошел поплавать, чтобы спастись от жары, и взял с собой пару свинок
20. Почтальон приготовил стейк на приборной панели грузовика, чтобы продемонстрировать «негуманные» условия труда во время сильной жары
24. В Калифорнии так жарко, что владелец заправки замотал дверные ручки, чтобы посетители не обожглись
27. Когда на улице так жарко, что приходится отвлечься от своих беличьих дел и передохнуть
Источник: — переведено специально для fishki.net
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