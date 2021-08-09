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40 фото, запечатлевших последствия невыносимой летней жары

40 фото, запечатлевших последствия невыносимой летней жары (41 фото)

Автор:
09 августа 2021 22:02
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   Юмор   жара   лето   солнце   фото из соцсетей   
282
41

В этом году от жары страдали не только россияне – лето выдалось непривычно знойным по всему миру. В США, например, плавились дороги и электрические кабели, а в Греции уже седьмой день бушует страшный лесной пожар. Вот только 40 примеров того, как это лето сказалось на людях, животных и их окружении.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Юмор   жара   лето   солнце   фото из соцсетей   
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1  комментарий
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prison80 12 минут назад
40 градусов для нас Ростовчан еще не очень жарко
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