40 фото, запечатлевших последствия невыносимой летней жары

В этом году от жары страдали не только россияне – лето выдалось непривычно знойным по всему миру. В США, например, плавились дороги и электрические кабели, а в Греции уже седьмой день бушует страшный лесной пожар. Вот только 40 примеров того, как это лето сказалось на людях, животных и их окружении.