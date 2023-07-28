FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6708 постов • 3055 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Правительство скорее сожжет всю Грецию, чем попросит у России самолеты": жители - о лесных пожарах в стране

"Правительство скорее сожжет всю Грецию, чем попросит у России самолеты": жители - о лесных пожарах в стране

Автор:
28 июля 2023 10:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   афины   видеообращение   греция   лесные пожары   огонь   пожарные самолёты   тушение пожаров   
2169
5
2

В Греции продолжаются природные пожары. Каждый день огонь захватывает новые территории. Жители страны считают, что государство принимает недостаточные меры для стабилизации ситуации.

Лесные пожары бушуют в Греции. Ситуация накаляется с каждым днём всё сильнее. В стране зафиксировано более 90 очагов возгораний. Борьба с пожарами осложняется жаркой и сухой погодой, а также сильным ветром. На этой неделе температура во многих районах страны поднималась до 45-46 градусов по Цельсию.


Горит и островная, и материковая часть Греции. Так, на о. Родос пожары продолжаются десятый день, власти острова надеются, что с огнём удастся справиться хотя бы к выходным. По этой причине на Родосе трижды была объявлена эвакуация населенных пунктов.


Пожар там тушат не только наземные силы - в борьбе с огнём участвуют 2 российских вертолета-амфибии из Турции.


На о. Корфу зафиксировано много повторных возгораний в северо-восточной части острова, и населению приходилось четыре раза эвакуироваться, когда огонь подбирался к жилью. Здесь тушением огня заняты 112 пожарных на 36 машинах )( из них 50 пожарных с 15 машинами - из Болгарии), 5 пеших отрядов. Также периодически работают 1 самолет и 4 вертолета.


На тушение огня брошены все силы страны, и ситуация осложняется с каждым днём. 27 июля огонь подошёл к складам с боеприпасами ВВС Греции в Неа Анхиалосе на острове Волос. Так выглядела съемка репортажа в этой местности.


Вчера пожары достигли окраин Афин. Огонь удалось потушили с участием нескольких вертолетов и пожарных бригад. Несмотря на то, что Еврокомиссия выделила для борьбы с пожарами в Греции десять самолётов,жители страны считают, что эти меры недостаточны.


В соцсетях расходится видеообращение греков к властям страны.


"Горит Родос, горит Корфу, горит Афон, горят Каристос, Мантра, Лутра, Эвия... Бе-200 берет 12 тонн воды за 14 секунд, но правительство скорее сожжет всю Грецию, чем попросит у России самолеты, которые нам раньше помогали. В то же время санкции и запреты отпугнули тысячи российских туристов, которые внесли огромный вклад в нашу экономику!" - говорит девушка, стоя на фоне других протестантов с очень говорящими плакатами и баннерами.


Между тем, в МИД РФ заявили, что Греция не обращалась за помощью к России, однако в 2021 году наша страна на безвозмедной основе в ответ на экстренный запрос из Афин направила авиагруппу в составе двух самолетов Ил-76 и двух вертолетов Ми-8. А сейчас, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия искренне сопереживает греческому народу в связи с ситуацией, сложившейся из-за лесных пожаров.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   афины   видеообращение   греция   лесные пожары   огонь   пожарные самолёты   тушение пожаров   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
MPEG-8 Час назад
Два самолета БЕ-200 набирают воду на реке Обь.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
21k
Axel 19 секунд назад
Не надо с правительством спорить. Там "прекрасно" знают, что грекам лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей 2 минуты назад
Греция одной из первых начала помогать Украине оружием. Не говорю уже о том, что это огромный перевалочный порт для натовского вооружения.

я очень надеюсь, что Россия будет только "сопереживать греческому народу", но не будет помогать и отправлять специалистов и технику на помощь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Нескучный 3 минуты назад
Греция в прошлом году присоединилась к антироссийским санкциям, объявила персонами нон грата 12 сотрудников российского консульства. Так-же Греция передала Украине
122 БМП-1 вместе с боеприпасами;
15 тыс. 73-миллиметровых снарядов;
20 тыс. АК-47;
3,2 млн патронов калибра 7,62 мм;
60 ПЗРК FIM-92 Stinger;
17 тыс. 150-миллиметровых артиллерийских снарядов;
1,1 тыс. противотанковых гранат РПГ-18.

Так что пусть отправляют запрос на аренду Бе-200 , для них по тройному тарифу . Ну и публичное покаяние ,разумеется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Olegsky 7 минут назад
Простые люди просят помощи. В правительство проамериканские. Поэтому, вся Европа будет в ж#пе, сгорит, сгниёт, ввяжется в прямую агрессию с Россией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
SuperTroll 7 минут назад
А когда эти ублюдки хохлонацикам вооружение поставляли, из которого русских солдат убивали, все у них ок было? А теперь пошли как они все на хутор..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
олег 9 минут назад
ничего страшного.через месяц гореть там будет нечему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
102
Eric Cartman 10 минут назад
Даже если эти двужопые мудаки и попросят наши Бе-200, то ответ должен быть один - посылание греков на эту просьбу на йух. Пусть хохлы им тушат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
alex 12 минут назад
да пусть и дальше сосут у америцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кира 14 минут назад
До какой степени цинизма нужно дойти, чтобы в угоду заокеанскому дяде позволить сгореть своей стране! Решение принимают политики Греции, а гибнут обычные люди, страна гибнет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aqueronte 16 минут назад
А чтотони до сих свои то не закупили, знают что у них каждое лето такая беда? Наши коммунальщики каждую зиму снегу удивляются а эти каждое лето пожарам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 17 минут назад
Я считаю что эти два самолёта некуй было отправлять. Русофобия должна продаваться по самой дорогой цене. Грекам объявить что не помогаем из за ваших санкций. А девиз в Греции всё есть переделать на в Греции всё было..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Наблюдатель Полчаса назад
Рано или поздно, все эти неблагодарные гейропейцы, должны сгореть, утонуть или голодать. Сколько бы мы им не помогали, все равно мордор, диктатура, санкции и русофобия. Так что, горите.... брюссель в помощь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Олег Полчаса назад
да и хер с той Грецией! Пусть дают хохлам оружие и горят. Раз ума нет, то и не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
taxcop Полчаса назад
Очень люблю Грецию, особенно Крит и его жителей. Много раз там отдыхал, есть друзья. Но! Кто выбирал нынешнее руководство Греции? На недавних выборах вы же, греки, выбрали это американского подкаблучника Мицотакиса. Чего теперь ныть-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Matrosskin Полчаса назад
"однако в 2021 году наша страна на безвозмедной основе в ответ на экстренный запрос из Афин направила авиагруппу в составе двух самолетов Ил-76 и двух вертолетов Ми-8." - очень хочется верить, что это был последний раз. Потому что заипали за наши же деньги ( если за это не платит Греция или другие пиндосоподсосиновики - значит платит бюджет РФ). У хохлов просите - они вам быстро песком закидают, у них большой опыт в земляных работах.
"Россия искренне сопереживает /любая страна с хохлоориентацией/ народу в связи с ситуацией, сложившейся из-за /нужное вставить - пожары, эпидемия, понос/." - абсолютно достаточно для ответа всем. Это должно вообще быть закреплено законодательно.
Помощь Греции ( а вчера промелькнуло в новостях, что мы крысе усатой опять с пожарами помогаем) - а давайте лучше обновим парк пожарных машин в любом пожароопасном регионе РФ, это никогда не лишне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Игорь Полчаса назад
да-да, а потом можно будет самолеты арестовать и не отдавать. как в Канаде. хорошая задумка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
389k
Алексей 36 минут назад
да пусть горят.что они что турция что другие. они враги и этим все сказано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
498
ghor 36 минут назад
Мне один бабтистский батюшка на мой вопрос, о каком конце света может идти речь, если господь пообещал Ною, что более никогда не подвергнет землю затоплению. Как символ и напоминание этого обещания на небе мы видим радугу? Батюшка ответил - а на счёт огня бог ничего не говорил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Karvins 38 минут назад
Ну если даже местному населению помощь наша не нуж да и епитесь сами..... Что вообще там наша техника делает...... Только вот потом не говорите что "Какая Россия плохая, она не прислала нам технику пока мы горели", а они сцуки скажут..... Не надоело нашим шишкам им всем подлизывать пока они говном нас поливают.... предложили ради приличия "Помощь нужна? Нет!, Ну и епитесь сами" Хоть бы кто-то нам помог когда у нас катастрофы были, топило регионы..... так наши МЧС молодцы конечно, но в каждой бочке затычка.....!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Роберт Шекли 45 минут назад
А мне нравится ответ нашего МИДа, что "Россия искренне сопереживает греческому народу".
Все же прекрасно понимают, что отправка самолетов на тушение пожаров сэкономит грекам несколько миллионов, которые все-равно уйдут на закупку оружия для Украины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 комментариев
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

135476



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#Прикол#интересное#забавно#подборка#Москва#фильм#знаменитости
#животные#автомир#интересно#США#история#аварии#полиция#истории#находка#искусство
#машина#в мире#Юмор#Автовсячина#ДТП#авто аварии#кино#Россия#ДПС#Китай
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться