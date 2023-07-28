"Правительство скорее сожжет всю Грецию, чем попросит у России самолеты": жители - о лесных пожарах в стране

"Горит Родос, горит Корфу, горит Афон, горят Каристос, Мантра, Лутра, Эвия... Бе-200 берет 12 тонн воды за 14 секунд, но правительство скорее сожжет всю Грецию, чем попросит у России самолеты, которые нам раньше помогали. В то же время санкции и запреты отпугнули тысячи российских туристов, которые внесли огромный вклад в нашу экономику!" - говорит девушка, стоя на фоне других протестантов с очень говорящими плакатами и баннерами.

Между тем, в МИД РФ заявили, что Греция не обращалась за помощью к России, однако в 2021 году наша страна на безвозмедной основе в ответ на экстренный запрос из Афин направила авиагруппу в составе двух самолетов Ил-76 и двух вертолетов Ми-8. А сейчас, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия искренне сопереживает греческому народу в связи с ситуацией, сложившейся из-за лесных пожаров.