В Греции продолжаются природные пожары. Каждый день огонь захватывает новые территории. Жители страны считают, что государство принимает недостаточные меры для стабилизации ситуации.
Лесные пожары бушуют в Греции. Ситуация накаляется с каждым днём всё сильнее. В стране зафиксировано более 90 очагов возгораний. Борьба с пожарами осложняется жаркой и сухой погодой, а также сильным ветром. На этой неделе температура во многих районах страны поднималась до 45-46 градусов по Цельсию.
Горит и островная, и материковая часть Греции. Так, на о. Родос пожары продолжаются десятый день, власти острова надеются, что с огнём удастся справиться хотя бы к выходным. По этой причине на Родосе трижды была объявлена эвакуация населенных пунктов.
Пожар там тушат не только наземные силы - в борьбе с огнём участвуют 2 российских вертолета-амфибии из Турции.
На о. Корфу зафиксировано много повторных возгораний в северо-восточной части острова, и населению приходилось четыре раза эвакуироваться, когда огонь подбирался к жилью. Здесь тушением огня заняты 112 пожарных на 36 машинах )( из них 50 пожарных с 15 машинами - из Болгарии), 5 пеших отрядов. Также периодически работают 1 самолет и 4 вертолета.
На тушение огня брошены все силы страны, и ситуация осложняется с каждым днём. 27 июля огонь подошёл к складам с боеприпасами ВВС Греции в Неа Анхиалосе на острове Волос. Так выглядела съемка репортажа в этой местности.
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Вчера пожары достигли окраин Афин. Огонь удалось потушили с участием нескольких вертолетов и пожарных бригад. Несмотря на то, что Еврокомиссия выделила для борьбы с пожарами в Греции десять самолётов,жители страны считают, что эти меры недостаточны.
В соцсетях расходится видеообращение греков к властям страны.
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"Горит Родос, горит Корфу, горит Афон, горят Каристос, Мантра, Лутра, Эвия... Бе-200 берет 12 тонн воды за 14 секунд, но правительство скорее сожжет всю Грецию, чем попросит у России самолеты, которые нам раньше помогали. В то же время санкции и запреты отпугнули тысячи российских туристов, которые внесли огромный вклад в нашу экономику!" - говорит девушка, стоя на фоне других протестантов с очень говорящими плакатами и баннерами.
Между тем, в МИД РФ заявили, что Греция не обращалась за помощью к России, однако в 2021 году наша страна на безвозмедной основе в ответ на экстренный запрос из Афин направила авиагруппу в составе двух самолетов Ил-76 и двух вертолетов Ми-8. А сейчас, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия искренне сопереживает греческому народу в связи с ситуацией, сложившейся из-за лесных пожаров.
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я очень надеюсь, что Россия будет только "сопереживать греческому народу", но не будет помогать и отправлять специалистов и технику на помощь.
122 БМП-1 вместе с боеприпасами;
15 тыс. 73-миллиметровых снарядов;
20 тыс. АК-47;
3,2 млн патронов калибра 7,62 мм;
60 ПЗРК FIM-92 Stinger;
17 тыс. 150-миллиметровых артиллерийских снарядов;
1,1 тыс. противотанковых гранат РПГ-18.
Так что пусть отправляют запрос на аренду Бе-200 , для них по тройному тарифу . Ну и публичное покаяние ,разумеется.
"Россия искренне сопереживает /любая страна с хохлоориентацией/ народу в связи с ситуацией, сложившейся из-за /нужное вставить - пожары, эпидемия, понос/." - абсолютно достаточно для ответа всем. Это должно вообще быть закреплено законодательно.
Помощь Греции ( а вчера промелькнуло в новостях, что мы крысе усатой опять с пожарами помогаем) - а давайте лучше обновим парк пожарных машин в любом пожароопасном регионе РФ, это никогда не лишне
Все же прекрасно понимают, что отправка самолетов на тушение пожаров сэкономит грекам несколько миллионов, которые все-равно уйдут на закупку оружия для Украины