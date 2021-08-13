Евгений Леонов-Гладышев - три года восстановления после бандитского нападения

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Евгений Леонов-Гладышев, которого мы помним, как "Васю Векшина" из "Места встречи изменить нельзя"....Как сложилась судьба талантливого актера, который уже третий год пытается оправиться после тяжелой травмы.
Евгений Леонов родился 24 января 1952 года в Вильнюсе. Его отец занимал руководящие должности на крупных заводах. Мама работала в военкомате, а бабушка служила в СМЕРШе (военная контрразведка).
В конце 1950-х родители Евгения переехали в Ленинград, где ютились в коммунальной квартире на Фонтанке. Семейная жизнь расстроилась, когда у отца появилась другая женщина. Его родители расстались. Своей семье отец помогал мало. Мама вышла на две работы. Времени на детей не оставалось.
Евгения поэтому перевели в школу-интернат №10 Невского района Ленинграда, а брата - в круглосуточный детсад. В школе-интернате Евгений обратил на себя внимание учительницы русского языка и литературы Марии Израилевны Шац, которая привела за руку способного мальчика в детский драматический коллектив при Ленинградском телевидении. И с 12 лет он начал там заниматься, позже стал ведущим телевизионного альманаха «Парус».В 14 лет впервые снялся в кино - исполнил роль бывшего беспризорника в «Республике ШКИД». Он вспоминал: "В наш интернат однажды пришла ассистент по актерам Геннадия Полоки и отобрала Сашу Кавалерова и меня. Сашка был утвержден на Мамочку. Я претендовал на роль Японца, но не сложилось. И поехал на съемки, чтобы просто участвовать в массовке. Обиды не было, ведь вернулся с площадки с потрясающими впечатлениями".
Закончив школу, Женя Леонов отправился поступать в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Экзамены у него принимал знаменитый Василий Меркурьев. Леонов успешно прошел два тура, но провалил сочинение. Однако, он так понравился Меркурьеву, что тот попросил поставить ему "тройку", и Женю зачислили.
В конце 1950-х родители Евгения переехали в Ленинград, где ютились в коммунальной квартире на Фонтанке. Семейная жизнь расстроилась, когда у отца появилась другая женщина. Его родители расстались. Своей семье отец помогал мало. Мама вышла на две работы. Времени на детей не оставалось.
Евгения поэтому перевели в школу-интернат №10 Невского района Ленинграда, а брата - в круглосуточный детсад. В школе-интернате Евгений обратил на себя внимание учительницы русского языка и литературы Марии Израилевны Шац, которая привела за руку способного мальчика в детский драматический коллектив при Ленинградском телевидении. И с 12 лет он начал там заниматься, позже стал ведущим телевизионного альманаха «Парус».В 14 лет впервые снялся в кино - исполнил роль бывшего беспризорника в «Республике ШКИД». Он вспоминал: "В наш интернат однажды пришла ассистент по актерам Геннадия Полоки и отобрала Сашу Кавалерова и меня. Сашка был утвержден на Мамочку. Я претендовал на роль Японца, но не сложилось. И поехал на съемки, чтобы просто участвовать в массовке. Обиды не было, ведь вернулся с площадки с потрясающими впечатлениями".
Закончив школу, Женя Леонов отправился поступать в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Экзамены у него принимал знаменитый Василий Меркурьев. Леонов успешно прошел два тура, но провалил сочинение. Однако, он так понравился Меркурьеву, что тот попросил поставить ему "тройку", и Женю зачислили.
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В картину «Место встречи изменить нельзя» Евгения Леонова-Гладышева пригласили, когда он снимался на «Одесской киностудии». Первоначально ему предложили пробу на одну из главных ролей - Шарапова. Но худсовет его кандидатуру не утвердил, и роль досталась Владимиру Конкину.
Вместо этого режиссёр Станислав Говорухин предложил Евгению маленькую роль оперативника Васи Векшина. Актер вспоминал: "Вася Векшин - исторический персонаж. Был такой оперативник, мне о нем рассказывали Вайнеры. Закололи его не заточкой, а вязальной спицей. Но для картины это не годилось. Так что меня убивали более заметным реквизитом".
Вместо этого режиссёр Станислав Говорухин предложил Евгению маленькую роль оперативника Васи Векшина. Актер вспоминал: "Вася Векшин - исторический персонаж. Был такой оперативник, мне о нем рассказывали Вайнеры. Закололи его не заточкой, а вязальной спицей. Но для картины это не годилось. Так что меня убивали более заметным реквизитом".
Как позже признавался актер, он редко пересматривает фильмы со своим участием, но для «Места встречи...» и «Сибириады» Андрея Кончаловского делает исключение - это его самые любимые картины.Через некоторое время Евгений поменял фамилию, стал Евгением Леоновым-Гладышевым. Гладышев - фамилия по матери. Как он говорил, чтобы его не путали в титрах с Евгением Павловичем Леоновым.
В 90-е годы отечественный кинематограф переживал кризис. С 1994 по 2000 Евгений Леонов-Гладышев не снялся ни в одном фильме. Пришлось перебиваться случайными заработками. В 2000-м году на экраны стал выходить криминальный детектив «Убойная сила», в котором он сыграл одну из главных ролей - майора Анатолия Павловича Шишкина. Сериал получил огромную популярность у зрителей.
В 90-е годы отечественный кинематограф переживал кризис. С 1994 по 2000 Евгений Леонов-Гладышев не снялся ни в одном фильме. Пришлось перебиваться случайными заработками. В 2000-м году на экраны стал выходить криминальный детектив «Убойная сила», в котором он сыграл одну из главных ролей - майора Анатолия Павловича Шишкина. Сериал получил огромную популярность у зрителей.
В 1972 году он женился на Людмиле Фирсовой, которая тоже училась в ЛГИТМК.
Однако актрисой она не стала. Работала библиотекарем. В 1979 году у пары родился сын Артем. Вместе они прожили двадцать три года, а потом решили разойтись. А вскоре после этого у бывшей жены актера обнаружили рак, от которого она позже умерла. В биографии актера это был тяжелый период – он признавался, что в квартире, где они жили с Людмилой, после ее смерти ему постоянно казалось, что она где-то рядом. Артему, когда не стало его мамы, было всего четырнадцать лет, и он тяжело переживал эту потерю.
Второй женой Евгения Леонова-Гладышева стала Татьяна Ходорченко, с которой он познакомился благодаря своей работе в Гильдии киноактеров. Татьяна была бухгалтером в компании, являвшейся спонсором Гильдии, а когда потеряла работу, Евгений Борисович предложил ей устроиться к ним.
Второй женой Евгения Леонова-Гладышева стала Татьяна Ходорченко, с которой он познакомился благодаря своей работе в Гильдии киноактеров. Татьяна была бухгалтером в компании, являвшейся спонсором Гильдии, а когда потеряла работу, Евгений Борисович предложил ей устроиться к ним.
Людьми супруги были совсем разными. Всё чаще случалось недопонимание между ними. И через 18 лет совместного брака они расстались.
После развода актер не остался одинок. Елена Владимировна Скрипкина, гражданская жена Евгения Леонова-Гладышева. Она историк.
После развода актер не остался одинок. Елена Владимировна Скрипкина, гражданская жена Евгения Леонова-Гладышева. Она историк.
Все складывалось прекрасно: на 65-летний юбилей артист приобрел новую квартиру, к нему часто приезжал сын. Не жаловался Леонов-Гладышев и на отсутствие работы.
В августе 2018 года актера ждали на съемочной площадке, но он так и не приехал. Актера нашли возле небольшого магазина с черепно-мозговой травмой и сломанными ребрами.
До сих пор неизвестно, что произошло. Неизвестно ни кто напал, ни почему случилось нападение на артиста. Не было ни ограбления, ни видимых причин нападения...
До сих пор неизвестно, что произошло. Неизвестно ни кто напал, ни почему случилось нападение на артиста. Не было ни ограбления, ни видимых причин нападения...
Сейчас артист уже третий год проходит восстановление. Однако до полного выздоровления очень далеко.
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