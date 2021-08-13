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Евгений Леонов-Гладышев - три года восстановления после бандитского нападения

Евгений Леонов-Гладышев - три года восстановления после бандитского нападения (9 фото)

Автор:
13 августа 2021 12:47
Метки: Евгений Леонов-Гладышев   актер   биография   кино   
871
9
Евгений Леонов-Гладышев, которого мы помним, как "Васю Векшина" из "Места встречи изменить нельзя"....Как сложилась судьба талантливого актера, который уже третий год пытается оправиться после тяжелой травмы.
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Метки: Евгений Леонов-Гладышев   актер   биография   кино   
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Viktor 3 часа назад
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