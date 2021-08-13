Евгений Леонов-Гладышев - три года восстановления после бандитского нападения

Евгений Леонов родился 24 января 1952 года в Вильнюсе. Его отец занимал руководящие должности на крупных заводах. Мама работала в военкомате, а бабушка служила в СМЕРШе (военная контрразведка).



В конце 1950-х родители Евгения переехали в Ленинград, где ютились в коммунальной квартире на Фонтанке. Семейная жизнь расстроилась, когда у отца появилась другая женщина. Его родители расстались. Своей семье отец помогал мало. Мама вышла на две работы. Времени на детей не оставалось.



Евгения поэтому перевели в школу-интернат №10 Невского района Ленинграда, а брата - в круглосуточный детсад. В школе-интернате Евгений обратил на себя внимание учительницы русского языка и литературы Марии Израилевны Шац, которая привела за руку способного мальчика в детский драматический коллектив при Ленинградском телевидении. И с 12 лет он начал там заниматься, позже стал ведущим телевизионного альманаха «Парус».В 14 лет впервые снялся в кино - исполнил роль бывшего беспризорника в «Республике ШКИД». Он вспоминал: "В наш интернат однажды пришла ассистент по актерам Геннадия Полоки и отобрала Сашу Кавалерова и меня. Сашка был утвержден на Мамочку. Я претендовал на роль Японца, но не сложилось. И поехал на съемки, чтобы просто участвовать в массовке. Обиды не было, ведь вернулся с площадки с потрясающими впечатлениями".



Закончив школу, Женя Леонов отправился поступать в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Экзамены у него принимал знаменитый Василий Меркурьев. Леонов успешно прошел два тура, но провалил сочинение. Однако, он так понравился Меркурьеву, что тот попросил поставить ему "тройку", и Женю зачислили.