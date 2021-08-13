Зачем в Конго родители обвиняют своих собственных детей в колдовстве

Фотография гениального, по-моему, документального фотографа Паскаля Мэтра, который побывал в самых горячих точках планеты, сделал удивительные снимки, за каждым из которых – сюжет, достойный кино.
Хочу показать одну фотографию – она про причудливые взаимоотношения детей и родителей в Демократической Республике Конго. Здесь живет почти 105 044 646 человек, почти как в России. При этом, несмотря на жуткую бедность, конголезцев становится все больше и больше с каждым годом. К примеру, всего 11 лет назад население республике насчитывало «всего» 68 000 000. То есть прирост за 11 лет – 37 миллионов, европейцам такое и не снилось. По прогнозу к 2100 году в Конго будет жить, прости господи, больше чем в двух современных Россиях вместе взятых: 282 000 000. Впрочем, количество детей, которых рожают конголезцы, отнюдь не означает их безусловную любовь к малышам и подрастающему поколению.
Все намного сложнее: пока мы бесконечно покупаем своим школьникам «Лего» «Детском мире», в Конго родители обвиняют своих детей в колдовстве – потому что не могут прокормить.
Вот та самая фотография – четверых детей, которых вы видите, собственная семья обвинила в колдовстве. Их привели в церковь для изгнания злого духа, однако в большинстве случаев исцеления не происходит, и родственники выгоняют детей на улицу.
По информации Human Rights Watch, на улицах одной лишь Киншасы живут десятки тысяч бездомных детей, а около 70% из них столкнулись с обвинениями в колдовстве со стороны своих же родственников. Чаще всего семья просто не в состоянии прокормить всех своих детей, а обвинение в колдовстве — единственный способ избавиться от лишних ртов, не подвергнувшись общественному осуждению.
Источник:
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