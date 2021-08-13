Зачем в Конго родители обвиняют своих собственных детей в колдовстве





Хочу показать одну фотографию – она про причудливые взаимоотношения детей и родителей в Демократической Республике Конго. Здесь живет почти 105 044 646 человек, почти как в России. При этом, несмотря на жуткую бедность, конголезцев становится все больше и больше с каждым годом. К примеру, всего 11 лет назад население республике насчитывало «всего» 68 000 000. То есть прирост за 11 лет – 37 миллионов, европейцам такое и не снилось. По прогнозу к 2100 году в Конго будет жить, прости господи, больше чем в двух современных Россиях вместе взятых: 282 000 000. Впрочем, количество детей, которых рожают конголезцы, отнюдь не означает их безусловную любовь к малышам и подрастающему поколению.





Все намного сложнее: пока мы бесконечно покупаем своим школьникам «Лего» «Детском мире», в Конго родители обвиняют своих детей в колдовстве – потому что не могут прокормить.





Вот та самая фотография – четверых детей, которых вы видите, собственная семья обвинила в колдовстве. Их привели в церковь для изгнания злого духа, однако в большинстве случаев исцеления не происходит, и родственники выгоняют детей на улицу.



