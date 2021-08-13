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Зачем в Конго родители обвиняют своих собственных детей в колдовстве

Зачем в Конго родители обвиняют своих собственных детей в колдовстве (2 фото)

Автор:
13 августа 2021 08:53
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   дети   жизнь   колдовство   конго   люди   фото   
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Фотография гениального, по-моему, документального фотографа Паскаля Мэтра, который побывал в самых горячих точках планеты, сделал удивительные снимки, за каждым из которых – сюжет, достойный кино.

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Метки: в мире   дети   жизнь   колдовство   конго   люди   фото   
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